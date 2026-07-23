Elfogadták az oroszok elleni EU-s szankciócsomagot

Az EU tagállamai csütörtökön elfogadták a Moszkva elleni átfogó, 21. szankciócsomagot, azzal a feltétellel, hogy Görögország továbbra is szállíthat orosz gázt az unió határain kívüli országokba. A Politico azt írja, a megállapodás rendezi az orosz gáz harmadik országokba történő szállításával kapcsolatos vitát, és 12 hónapra befagyasztja az unió orosz nyersolajra vonatkozó árplafonját.

A lapnak nyilatkozó két diplomata szerint az utolsó vitás pont, vagyis az orosz gáz unión kívüli szállításával kapcsolatos javasolt tilalom azzal oldódott meg, hogy korlátozott mentességet biztosítottak az orosz-ukrán háború kitörése előtt aláírt szerződésekre, és megtiltották az uniós piaci szereplőknek új szerződések megkötését, megakadályozva azt, hogy EU-zászló alatt közlekedő szállítmányok növeljék Moszkva bevételeit.

A tagállamok abban is megállapodtak, hogy 12 hónapra befagyasztják az orosz nyersolajra vonatkozó árplafont, ami jelenleg hordónként 44,10 dollár.

Görögország kezdetben ellenezte az orosz gáz uniós tagállamokon kívülieknek történő szállítására vonatkozó tilalmat, azzal érvelve, hogy az túllép az uniós vezetők által korábban elfogadott kereteken, és hatástalan lenne. Végül elérték, hogy a Dynagas nevű hajózási társasága orosz cseppfolyósított földgázt szállíthasson harmadik országokba.