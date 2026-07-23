Holtan találták Jeffrey Epstein egykori kerítőjét

Párizsi otthonában holtan találták a 69 éves Daniel Siadot, aki ellen a francia emberkereskedelemre szakosodott ügyészek folytattak nyomozást nemi erőszak és egyéb vádak miatt. Siad neve több mint ezer dokumentumban szerepelt az Epstein-aktákban. Azon férfiak egyike volt, akiket azzal vádoltak, hogy segítették Jeffrey Epsteint az emberkereskedelemben és a nők bántalmazásában.
Siad gyakorlatilag kerítőként dolgozott, kelet-európai falvakba – köztük magyar falvakba is – járt, de a Guardian cikke szerint Kubában és Svédországban is járt, hogy nőket toborozzon. Olyanokat is, akiket Epstein „szívesen megismerne”.
Munkáját a horgászathoz hasonlította, legalábbis egy 2014-es emailben arról írt Epsteinnek, hogy úgy érzi magát mint egy horgász: „Néha gyorsan megy, néha meg nincs kapás.”
Siad nemcsak Epsteinnek, de Jean-Luc Brunelnek is dolgozott, aki több mint négy évtizeden át volt modellügynök. Brunel 2022 februárjában lett öngyilkos a börtönben, miután 14 hónapot töltött előzetes letartóztatásban, kiskorúak megerőszakolása és szexuális zaklatás vádja miatt.
Az emberiség története során először ismerhet meg ilyen mélységben egy olyan ügyet, amihez hasonló talán már az ókori folyóvögyi kultúrákban is megesett. De a mezopotámiai polgárok nem láttak minden sarkon falfestményeket arról, ahogy II. Nabukodonozor főpecsétőre sátáni arccal megkötöz egy tizenegy évesnek kinéző lányt.