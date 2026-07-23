Közzétették Sulyok Tamás vagyonnyilatkozatát

Közzétették a Sándor-palota oldalán a leköszönő köztársasági elnök vagyonnyilatkozatát, ebből tételesen megtudhatjuk, milyen ingatlanjai és megtakarításai vannak Sulyok Tamásnak. Az övé

egy 1992-ben vásárolt, 45 négyzetméteres szegedi lakás fele;

egy 1997-ben vásárolt 117 négyzetméteres szegedi lakás fele;

egy 1991-ben vásárolt 3223 négyzetméteres szántóföldön lévő 60 négyzetméteres domaszéki üdülőtanya fele;

egy 2017-ben vásárolt 1424 négyzetméteres telken álló 90 négyzetméteres balatonkenesei hétvégi ház fele

és egy 2021-ben vásárolt 72 négyzetméteres, egy lakásból és egy garázsból álló budapesti, II. kerületi ingatlan.

Állampapírban 17,93 milliója van, a nyugdíj-előtakarékossági számláján 17,17 millió, és van 11,18 milliónyi kötvénye is. Ezeken felül van egy befektetési alapban 41,087 millió forintja és 354 ezer forintnyi részvénye. Megjelent a nyilatkozatban ezeken kívül 9 millió forintnyi egyéb szerződés alapján fennálló követelése. Sulyoknak a vagyonnyilatkozata szerint se lakáshitele, se egyéb tartozása nincsen.

Sulyok Tamás fizetése köztársasági elnökként közel bruttó 6,5 millió forint volt.