Pócs János a hozzá bejelentett, 150 millióval megtámogatott civil szervezetről: Talán jobb lett volna, ha azt a balliberális trükköt alkalmazzuk, hogy egy hajléktalan nevére jelentek be egy egyesületet?

Reagált a hozzá közelálló, közpénzekkel bőven megtámogatott „civil” szervezetről szóló cikkünkre Pócs János.

A jászsági fideszes képviselő azzal indít, hogy „a legsötétebb pártállami időkre emlékeztető tiszás politikai leszámolás ezúttal engem talált meg”. Szerinte ez „várható volt, miután rámutattam a Zsolti bácsi ügy tiszás hazugságaira és törvénytelenségeire, hogy rám fognak támadni és el akarnak majd hallgattatni”.

A rátámadás ebben az esetben azt jelenti, hogy közérdekű adatigényléssel kikértük azokat a pályázatokat, amelyekkel a Jász Nemzet Egyesület nyert a kormányzati Városi Civil Alap pályázatokból. Feltűnően sikeres pályáztak: az öt kiírásból ötször nyert az egyesület, mindig megkapták az adható maximális támogatást.

Ez a Jász Nemzet Egyesület Pócs János farmjára van bejelentve, a Városi Civil Alapból és más - egyebek között az elhíresült NKA-s - forrásokból begyűjtött összesen több mint 150 millió forintból bőven jutott Pócs János által szervezett rendezvényekre. Olyanra is, amit Pócsék birtokán tartottak.

Hogy az egyesület miért ide van bejelentve? - tette fel a kérdést magának Pócs, amit feltettünk neki mi is írásban (nem válaszolt) és a parlament folyosón is (sajátosan visszakérdezett). „Azért, mert transzparensen, a tevékenységünkért minden felelősséget vállalva dolgozunk. Talán jobb lett volna, ha azt a balliberális trükköt alkalmazzuk, hogy egy hajléktalan nevére jelentek be egy egyesületet?”

Vagyis egy civil szervezet bejelentéséről egy fideszes politikus döntött, és jelentette be saját magához.

Pócs szerint azért a „Pócs Hasziendán” valósult meg néhány program, „mert a városközpontban nem lehet aratni”. (Itt az által szervezet Aratónapra utalt, amit rendre megfinanszírozott közpénzből az Egyesület.) Továbbá: „az általában több mint ezer fős létszámhoz itt van több ezer négyzetméteres betonozott felület, amin sátrakat lehet felállítani és rendezvényeket lehet tartani, szociális helységeket lehet biztosítani, és itt van olyan parkolási lehetőség, ahol több ezer vendég számára parkolást lehetett biztosítani. És mert van a programokhoz szükséges közműellátás.”

A képviselő szerint „hazugság, az a vád, hogy az NKA támogatások kampánycélt szolgáltak, hiszen az idén júniusban megszervezett Aratónap is jóval a kampány után volt”.

Az első, tavalyi 20 milliós NKA-támogatásról az éves beszámolójában az egyesület azt írta, hogy az NKA-s pénzből Mihály napi ünnepségre is költöttek. Mihály napkor 2025-ban Jászapátiban egy nagy Pócs-show volt, nagyszabású dinnyefesztiválba oltott polgári pikniket tartott Németh Balázs meghívott vendéggel és Nagy Jánossal, Orbán Viktor titkárával, Kis Grofóval és Kozmixszal. Hogy közben tartott-e alternatív ünnepséget a Jász Nemzet Egyesület vagy valahogy összefolyt a két esemény, arról nem találtam hírt. Mindenesetre az egyesület említett a pályázatban szépségkirálynő választást is. Ami egyébként pont volt a Pócs-féle rendezvényen is. Az idei 20 milliós NKA-támogatást nem tudni, mire költötték.

„Minden program megvalósult, ezt fotókkal és szervezőkkel is bizonyítani tudjuk, sőt, nemcsak megvalósult, hanem ahhoz jelentős saját forrást tettem hozzá, ahogyan például az idei jászsági hagyományőrző Aratónaphoz is!” - írja Pócs. Ezt azért nem lehet könnyen ellenőrizni, mert a civil szervezetnek nincs honlapja, bár honlapkészítésre is elszámoltak közpénzt. De Facebookjuk sincs, amiből kiderülne, mit is csináltak. Pócs arra nem reagált, hogy a Jász Nemzet Egyesület a 2022-es beszámolójában feltüntette egy másik civil szervezett elnyert pályázatát.

2022-ben pályáztak két olyan koncerttel, amelyben feltüntették, hogy kik lesznek a fellépők,meg is kapták erre a pénzt, csakhogy a feltüntetett napon a feltüntetett zenészek nem is léptek fel. Ehhez képest a szervezet készre jelentve a programot azt írta: „A rendezvény a műsorterv szerint maradéktalanul megvalósult.”

Valószínűleg erre reagálva írta azt Pócs, hogy „minden lezárult pályázatot többszörösen ellenőrzött és jóváhagyott a közreműködő szervezet. Ha az előadó személye megváltozott, azt változás bejelentéssel elfogadta a szervezet.”



Pócs aztán visszatért arra, hogy el akarja hallgattatni őt Magyar Péter, ahogy a legsötétebb diktatúrákban szokás.

„Készen állok minden vizsgálatra és a tiszás ÁVH eljárása szerinti pórázon elvezetésre is, csak egy dolgot kérek: velem kezdjék, ne a munkatársaimmal! Az én kritikámtól fél a miniszterelnök, én idegesítem azzal, hogy bemutatom róla a valóságot, engem akar elhallgattatni, én vagyok célkeresztben. Enyém a felelősség, a munkatársaim csak végrehajtották azt, amit kértem tőlük. Mindannyian a közösségünkért dolgoztunk. Ha ez bűn, akkor bűnösök vagyunk. És végül, bármennyire is meg akartok félemlíteni minket, soha nem adjuk fel! Kiállunk minden magyar emberért a tiszás hatalmi önkénnyel szemben!”