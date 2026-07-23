Vízágyúkkal oszlatta az albán rendőrség a Trump-családhoz köthető luxusberuházás ellen tüntetőket

Könnygázzal és vízágyúkkal oszlatta az albán rendőrség csütörtökön Tiranában a Trump-családhoz köthető luxusüdülő-beruházás ellen tüntetőket. A környezetvédők pedig arra figyelmeztettek, hogy az építkezés előkészítési munkálatai máris visszafordíthatatlan környezeti károkat okoztak.

Albániában május legvége óta folyamatosak a nagyrészt békés demonstrációk a parlamentnél és a miniszterelnöki hivatalnál az Adriai-tenger partjának környezetvédelmi szempontból érzékeny szakaszára tervezett, több milliárd dolláros beruházás ellen, amely a tiltakozók szerint veszélyezteti a helyi állat-és növényvilágot.

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Az építkezést Donald Trump vejének, Jared Kushnernek egy cége folytatja. Azt követően vetettek be vízágyút, hogy a tüntetők megpróbáltak áttörni a parlament körüli kordonon, tojásokat és flakonokat dobálva a rendőrökre. A tiltakozók Edi Rama kormányfő lemondását követelték. A környezetvédők arra figyelmeztettek, hogy az építkezés előkészítési munkálatai máris visszafordíthatatlan környezeti károkat okoztak. A projektet Edi Rama miniszterelnök határozottan támogatja, ő azt állítja, a tüntetések nem valódiak, csak az ő politikai ellenfelei gerjesztik mesterségesen.

A tüntetők „flamingóforradalomnak” hívják a megmozdulásukat, mert a kifogásolt luxusüdülőt flamingók, fókák és tengeri teknősök élőhelyéül szolgáló területen tervezik felépíteni. Olsi Nika tengerbiológus, az EcoAlbania nevű nem kormányzati szervezet vezetője az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy a munkagépek már tönkretették a kihalással fenyegetett álcserepesteknősök fészkelőhelyeit. Továbbá számos madárfaj élőhelyét is felszámolták a Nartai-lagúna homokbuckáin keresztül kialakított utakkal és a kivágott fákkal. (MTI)