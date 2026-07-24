A Real Madriddal játszik felkészülési mérkőzést a Ferencváros a Groupama Arénában

A 15-szörös Bajnokok Ligája-, illetve BEK-győztes Real Madridot fogadja barátságos mérkőzésen a Ferencváros a Groupama Arénában augusztus 8-án 19 órától– jelentette be honlapján a klub.

A két csapat legutóbb 31 évvel ezelőtt, 1995-ben játszott egymással. Az 1995–1996-os Bajnokok Ligája-idény madridi találkozóját 6–1-re nyerték a spanyolok, a novemberi budapesti visszavágón viszont a Ferencváros 1–1-es döntetlent ért el.

A Nemzeti Sport Online szerint a Real Madridhoz visszatérő vezetőedző, José Mourinho irányításával a spanyol csapat július 13-án kezdte meg a nyári felkészülést. Első edzőmérkőzését július 28-án, Spanyolországban játssza a másodosztályú CD Leganés ellen, majd ausztriai edzőtáborba utazik, ahol több mérkőzés is vár rá. Augusztus 1-jén például a Fiorentinával, egy héttel később pedig a magyar bajnoki ezüstérmessel találkozik.

Érdekesség, hogy a Groupama Aréna 2014-es nyitómérkőzésén éppen a Mourinho által irányított Chelsea volt a Ferencváros ellenfele. A portugál edző állítólag emlékezett is arra a találkozóra, a lap szerint részben innen származik a mostani felkészülési mérkőzés ötlete.

A Ferencváros az eredeti program szerint ugyanezen a hétvégén a címvédő Győri ETO otthonában játszana bajnoki mérkőzést, így a budapesti csapat a mérkőzés halasztását kéri.

A meccsre a bajnoki szezonbérletesek számára július 27-én kezdődik a jegyértékesítés, a legolcsóbb belépő 14 ezer forintba kerül.