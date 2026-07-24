„Büdös kurva anyádat te mocskos féreg! Ez a mi álláspontunk. Takarodj a liberális mocskos kurva anyádba” – írja Orbán Viktor igeforrása Németh Zsoltról a 444-nek adott interjúja után

POLITIKA

A Vadhajtások, Orbán Viktor második igeforrása, szemlézte a 444 tusványosi interjúját Németh Zsolttal, amelyben a fideszes politikus arról beszélt, próbálják meggyőzni Orbán Viktor, hogy szükség van az atlantista félfordulatra.

A Vadhajtások oldalán lehet kommentelni a cikkek alatt, a top kommentet az oldal ki is emelte, ami nem véletlen, ugyanis a Szerkesztőség, azaz maga a Vadhajtások a szerző.

„Büdös kurva anyádat te mocskos féreg! Ez a mi álláspontunk. Takarodj a liberális mocskos kurva anyádba” – írják a kommentben Németh Zsoltról.

A fideszes országgyűlési képviselő interjúnkban így érvel:

„Az Európai Unióval kapcsolatban differenciált álláspontra van szükség. Nem biztos, hogy Orbán Viktoron múlik majd, hogy világos legyen, és megerősödjön a kép, hogy mi egy európai elkötelezettségű párt vagyunk. A beállítás, hogy Európa vagy Oroszország, nagyon sok embert a Tisza irányába hajtott a választáson. Bár Európát másként közelítjük meg, mint adott esetben a Tisza Párt, európai elkötelezettségűek vagyunk. Ez viszont nem jött át. Az elkövetkezendő időszak fontos feladata, hogy hiteles legyen az európai elkötelezettségünk”.

A Vadhajtások a horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolt online portálja. 2024 áprilisban hosszú cikkben írtunk arról, mit lehet tudni a szélsőjobboldali, rasszista, gyűlölködő honlapról.

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