„Ez egy olyan út, amelyet tulajdonképpen soha senki sem jár be, a helyiek is csak tízévente” – nagyszabású mentőakció indult egy magyar túrázó miatt Ausztriában, rövidnadrágban és rövid ujjú pólóban találták meg

Nagyszabású hegyi mentő akció indult egy magyar túrázó miatt péntek éjjel Ausztriában. A 18 éves férfi a Gmundeni járásban, a Schermberg környékén tévedt el, de az erős szél miatt a mentőhelikopteres mentés nem volt lehetséges.

A férfi csütörtök délben Almseetől indult volna útnak a Welserhütte felé, de alábecsülte az út hosszát, és a Schermbergtől nyugatra, a Schneetal völgyén át akart rövidebb utat választani.

„Ez egy olyan út, amelyet tulajdonképpen soha senki sem jár be. Néha a helyiek, de ez tízévente egyszer fordul elő” – mondta erről a hegyi mentő szolgálat bevetésvezetője az osztrák közszolgálati médiának.

Amikor a 18 éves férfi már nem tudott továbbmenni, 21 óra körül tárcsázta a segélyhívót. A férfival való telefonos kapcsolat azonban folyamatosan megszakadt. „Ekkor SMS-t küldtem neki, mert az előbb-utóbb biztosan átmegy, amint van egy kis térerő” – mondta a hegyi mentők vezetője.

A férfi végül tört angolsággal bemondta a koordinátáit, a hegyi mentők pedig a keresésére indultak. Egy rendőrségi helikopter hőkamerájával röviddel éjfél előtt észlelték a férfit, nem sokkal később pedig már meg is találták.

„Megdöbbenésünkre csak rövidnadrágban és rövid ujjú pólóban volt. A Welser Hüttén már néhány órával korábban is csak öt fok volt. Szóval nagyon fázott” – mesélte a bevetés vezetője. A férfi nem sérült meg, de súlyosan kihűlt, így kötéllel biztosítva, lassan kellett lehozni a völgybe.