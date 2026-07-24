Megvan az átmeneti filmes döntőbizottság, Pataki Ágnes a filmes rendszerváltás eddigi nyertese

Középen, szemüvegben Pataki Ágnes, balra a férje, a szintén producer Kovács Gábor Fotó: Németh Dániel/444

Egyelőre Pataki Ágnes producer tűnik a filmügyi rendszerváltás legnagyobb nyertesének. (Pataki férje, Kovács Gábor szintén ismert filmproducer.) Bejelentették ugyanis a Nemzeti Filmintézet filmes és televíziós pályázatokat elbíráló átmeneti döntőbizottságának 3 tagját és 1 póttagját. A három új tag: az említett Pataki Ágnes, Tóth Csaba producer, ügyvéd, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének elnöke és Zabezsinszkij Éva dramaturg, forgatókönyvíró, casting director. A póttag Zurbó Dorottya filmrendező.

A bizottságokat Tóth Csaba vezeti. Azért a többesszám, mert elvileg van külön filmes és tévés testület, de az átmenet idején ezek tagsága megegyezik.

Pataki kinevezését az teszi egyedivé, hogy a tagokat a vonatkozó közlemény szerint a Nemzeti Filmintézet Igazgatósága nevezte ki. A háromtagú igazgatóság két héttel ezelőt kinevezett tagjai: Pataki Ágnes, Pál Ákos és Ugrin Julianna. Vagyis Patakit egy olyan testület találta alkalmasnak, amelynek ő maga is tagja. Ez nagy hagyomány a magyar filmszakmában.

Az azonban közel sem biztos, hogy Pataki hosszabb távon is ebben a kettős pozícióban marad.

A döntőbizottság tagjait ugyanis ideiglenesen nevezték csak ki: az NFI új, végleges vezetésének kinevezéséig maradnak hivatalban. Akkor majd az igazgatóság is megújulhat, hiszen annak a tagjait is átmeneti jelleggel bízták meg a feladattal.

Az NFI közleménye szerint

„Az új Döntőbizottságok elsődleges célja, hogy feldolgozzák és elbírálják az elmúlt hónapokban felhalmozódott pályázatokat és a legszükségesebb, sürgős döntések szintjén biztosítsák az átmenetet a folyamatban lévő projektek számára. A Döntőbizottságok a fenti feladatokra és az átmeneti időszakra tekintettel a korábban érvényben lévő forgatókönyv-fejlesztési, gyártás-előkészítési és gyártási pályázati lehetőségeket 2026. július 24-vel átmenetileg leállítják.”

De akkor miről fog dönteni az átmeneti bizottság?