Zsilipnek ütközött egy dunai szállodahajó Bécsnél

Kikötőfalnak és egy zsilipkapunak ütközött péntek hajnalban a freudenaui zsilipnél Bécsben egy dunai szállodahajó, a balesetben 14-en könnyebben megsérültek – írja az MTI.

A fedélzeten mintegy kétszázan tartózkodtak, többségük osztrák és német utas. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint hat sérültet kórházba szállítottak, a többieket a helyszínen látták el.

A baleset hajnali 4 óra körül történt, amikor a MS Anna Katharina a zsiliphez érkezett. Az ütközés következtében a hajó orra erősen megrongálódott, azonban a hajótest nem szakadt át, nem keletkezett lék, és senki sem esett a Dunába. A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, a mentésben a vízi egységek és a mentőszolgálat különleges csoportja is részt vett.

A kép illusztráció. Fotó: MOIRENC CAMILLE / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Öt utast emelőkosaras járművel, kettőt tűzoltóhajóval juttattak partra, a többi utas egy másik hajóra szállhatott át. A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt vizsgálatot indított, a baleset pontos körülményeit egyelőre vizsgálják.