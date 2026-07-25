Macska okozhatta a lakástüzet a tatabányai társasházban

Szombat hajnalban robbanás hangjára ébredtek egy tatabányai tízemeletes társasház lakói, mivel az egyik hetedik emeleti lakásában tűz ütött ki. Az épületet ki kellett üríteni - írja a Kemma.

Ez a macska nem az a macska.

A tűz a lakás nagyszobájában keletkezett, és a füst az egész otthont beterítette. A helyszínre kiérkező katasztrófavédelmisek lakásban két macskát és egy kutyát találtak, az épületből huszonhárom lakót kimenekítettek, és három embert elzárkóztattak. A helyi lap szerint a tüzet feltehetően az okozhatta, hogy a lakás egyik macskája valamilyen módon bekapcsolta a főzőlapot. A lángok egészen a tizedik emeleti lakás ablakáig felcsaptak.

Nem akarunk azzal flexelni, hogy ez várható volt, de nem is olyan rég írtunk arról, hogy a macskák még a tudósok szerint is szeretnek genyózni, és úgy tűnik, ez Tatabányán be is bizonyosodott.