Orbán Viktor: Akkor jó, így is jó

„Voltam már jobban is. De akkor sem voltam jól” – mondta Orbán, aki szerint „nem az a kérdés, hogy hogy vagyunk”, hanem hogy „hogyan viszonyulunk ahhoz, ahogy vagyunk”. Ez lelkierő kérdése, „persze, hogy rosszul vagyunk” – mondta Orbán, aki szerint látják, hogy lebontják a hazájukat, és valami sokkal rosszabb jön.

„Erősen kell viszonyulni”, ahhoz, ami most van. „Harcolni kell azért, hogy ez megváltozzon. És meg is fogjuk változtatni, ha a kesergés helyett melózunk.”

„Ha a Fidesz megérti, hogy a szabadság széles koalícióját kell felépíteni. A Fidesznek nem szabad magáról gondolkodnia. Mindegy, hogy mi lesz a Fidesszel. Meg a KDNP-vel, bocsánat Zsolt. Az a kérdés, hogy mi lesz a hazával.”

Fotó: Veres Nándor/MTI/MTVA

Hogy mi lesz a hatalommal, hogy nevetik ki azokat a tilalmakat, amivel eltiltották őket, az nem érdekes.

„Jogállamon kívüli eszközökkel hozták létre, gond nélkül fogjuk ezeket a korlátokat eltávolítani. Nincs se intellektuális, se jogi problémánk.”

Szerinte ha jogállami eszközökkel távolították volna el őket, akkor gondolkodhatnának.

A közönség viktorozott és tapsolt.