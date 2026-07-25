Orbán Viktor: Akkor jó, így is jó

A tábor egy része önkritikus volt, a másiknak ebből már elege volt – Orbán a beszédében az utóbbiaknak adott igazat, szerinte mindegy, mi lesz a Fidesszel.
Az elnök szerint egészen más munka vár a Fideszre, a „a szabadság széles koalícióját kell felépíteni”.
Szerinte a fiatalok még nem láttak brüsszeli típusú kormányzást, az emberek a közeledő válságban elfordulnak a Tiszától, ez valamikor ősszel várható.
A szerintük meghurcolt fideszeseket, Hankó Balázst volt minisztert és Hajdu János TEK-es ex-vezért hősnek nevezte,
a Tisza képviselőket, miniszterelnököt és köztársasági elnököt érintő törvényeit pedig jogállamon kívülinek tartja, amiket simán el fognak törölni.
32
poszt
Búcsúzunk
Vége a maratoni Orbán-beszédnek, de Tusványos folytatódik. Az egyik sátorban például Schiffer András (!) elemzi majd hamarosan a pártelnök beszédét. A 444-en Rényi Pál Dániel teszi majd ugyanezt. Mi pedig Bódog Bálint kollégámmal köszönjük a figyelmet!
„A Fidesznek nem szabad magáról gondolkodnia. Mindegy, hogy mi lesz a Fidesszel”
„Voltam már jobban is. De akkor sem voltam jól” – mondta Orbán, aki szerint „nem az a kérdés, hogy hogy vagyunk”, hanem hogy „hogyan viszonyulunk ahhoz, ahogy vagyunk”. Ez lelkierő kérdése, „persze, hogy rosszul vagyunk” – mondta Orbán, aki szerint látják, hogy lebontják a hazájukat, és valami sokkal rosszabb jön.
„Erősen kell viszonyulni”, ahhoz, ami most van. „Harcolni kell azért, hogy ez megváltozzon. És meg is fogjuk változtatni, ha a kesergés helyett melózunk.”
„Ha a Fidesz megérti, hogy a szabadság széles koalícióját kell felépíteni. A Fidesznek nem szabad magáról gondolkodnia. Mindegy, hogy mi lesz a Fidesszel. Meg a KDNP-vel, bocsánat Zsolt. Az a kérdés, hogy mi lesz a hazával.”
Hogy mi lesz a hatalommal, hogy nevetik ki azokat a tilalmakat, amivel eltiltották őket, az nem érdekes.
„Jogállamon kívüli eszközökkel hozták létre, gond nélkül fogjuk ezeket a korlátokat eltávolítani. Nincs se intellektuális, se jogi problémánk.”
Szerinte ha jogállami eszközökkel távolították volna el őket, akkor gondolkodhatnának.
Orbán a fiatalok elvesztéséről is beszél. Szerinte ha a fiatalok elviselik az önkényuralmi rendszert, akkor az megmarad. Viszont nem ezt gondolja róluk. Szerinte ők lesznek az elsők, akik a maguk keresetlen módján kimondják majd az igazságot. "Aki árasztotta a Tiszát, az is fogja apasztani. Történelmi feladat vár a magyar fiatalokra."
Orbán azt gondolja, hogy a Fidesz fel fog értékelődni. "Nem hiszem, hogy akik fiatal korukban a Tiszára szavaztak, azok hirtelen visszajönnének a Fideszhez, mert megtetszünk nekik. Öregnek, fáradtnak, unalmasnak látnak minket. De valamikor az öregség, fáradtság, unalmasság erény. Amikor felfordulás, káosz, baj van, tapasztalatra, higgadstágra, tudásra van szükség. Fel fogunk értékelődni, ha a jóisten is úgy akarja."
Szerinte csak a Fidesz lehet a kormányzásra alternatívra, mert Magyarország kis ország, nincs harmadik, negyedik, ötödik alternatíva.
Orbán szerint nem lesz EU 25 év múlva, Ursula von der Leyen pozícióját pedig meg kell szüntetni. Nem az a probléma, hogy rosszul végzi a munkáját, hanem az, hogy kiterjesztették az Európai Bizottság jogköreit. "El kell foglalni a Patriótákkal Brüsszelt, és össze kell zsugorítani a Bizottságot".
Azért nem lesz EU 25 év múlva, mert az EU életképtelen, és nem tudja magát megújítani. Minden nemzetközi szervezet el fog tűnni, ami nem tud megújulni. Nem kívánja, hogy eltűnjön az EU, de ha őszintén kell beszélnie, nem jósol nagy jövőt.
Akiket most meghurcolnak, azok az ő szemükben hősök.
Nem volt Magyarországon terrortámadás, és ez Hajdu Jánosnak köszönhető – mondta Orbán. Hajdu vezette le azt az operatív akciót, ami megállította „a Magyarországon keresztül elviselhetetlen mértékűvé duzzadó orosz fekete pénzek... bocsánat, ukrán fekete pénzeket, aranyszállítást, satöbbi”. Ezért szerinte egy normális országban kitüntetés járna. Hogy miért? Szerinte azért, mert a megengedettnél másfél órával hosszabban tartották fogva.
Hankó Balázst is meghurcolják az NKA-ügyben szerinte. De ezzel hőst csinálnak belőle.
„Nekünk bennük nem meghurcolt embereket kell látni, hanem a mi hőseinket. Magyarország jövendő vezetőit kell bennük látnunk. Minél jobban meghurcolják őket, annál magasabbra fognak jutni a jövőben.”
Szijjártó Péter volt és marad is Európa legjobb külügyminisztere
Mondta Orbán a volt külügyminiszterről, aki a BYD-nál folytatja. „Kifejezetten az én kéré... a kérés talán túlzás, de a támogatásommal történt.”
„Itt is van egy hazugság, mert a mai magyar kormányban vannak, akiket külföldi cégtől, mondjuk a Shelltől küldtek. De micsoda különbség, hogy a kormányból mész oda, vagy tőlük jössz ide.”
Szerinte Szijjártóra fontos feladatok válnak még a jövőben, sokat fog még tenni Magyarországért és az erdélyiekért. Nagyobb területeket is meg tud majd oldani, mint csupán az a kis szűk külpolitika, mert most a gazdasággal is foglalkozni. Sok szerencsét kívánt Szijjártónak, reméli, hogy sokat fog tanulni a kínai cégnél, jó kapcsolatokat épít majd.
Orbán azért nem vette fel a mandátumát, mert kétség merült fel benne, hogy lehet-e még értelmesen beszélni a parlamentben
Orbán azt ígéri, röviden válaszol a kérdésekre. Szerinte tudomásul kell venni, hogy nincsenek kormányon, így a parajdiak, diákok vagy sportszervezetek érdekében azt tudják tenni, hogy visszaveszik a kormányzást. Azért nem vette fel a mandátumát, mert kétség merült fel benne, hogy lehet-e még értelmesen beszélni a parlamentben. Végül inkább a fiatalokat küldte a parlamentbe, ő kívülről szervezi a szabadságszerető emberek összeszervezését.
Megjegyzések a közönségből: Túlélte a nemzet a tatárjárást, túl fogja a poloskajárást is
Németh Zsolt lapjairól olvas fel, ebből néhány:
Az Olt nem táplálja a Tiszát. (Taps.)
Tudja a miniszterelnök úr, hogy ő a székelyek örökös miniszterelnöke. Mikor hívhatjuk meg egy sörre és egy szelfire?
Köszönjük, amit értünk tett.
Tisztelt Orbán Viktor, a nemzet mindenkori miniszterelnöke minden aljas támadás ellenére maradjon erős. Tartson ki. Mi székelyek mindig önnel voltunk, vagyunk maradunk. Túlélte a nemzet a tatárjárást, túl fogja érni a poloskajárást is, mert van Istenünk, és ha Isten velünk, ki ellenünk?
Ez utóbbi Bokor Sándor küldte Parajdról, a közönség pedig jó nagy tapsot adott.
A győzelemhez szükséges százezreket a gazdasági nehézségek hozzák majd meg
Orbán szerint csak az a kérdés, hogy mikor lesz ennek a rendszernek vége. Szerinte a 134. napon, vagyis valamikor ősszel. A Tisza saját magát fogja apasztani, a Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, a hiányzó százezreket pedig a valóság keltette politikai hullámok, a gazdasági nehézségek fogják meghozni. Ez a két csoport együtt adja majd ki a szükséges többséget.
Orbán azt mondja, az elmúlt években szinte minden európai országban kormányváltás történt, Közép-Európa pedig tele van visszatérőkkel: Robert Fico, Andrej Babis, Janez Jansa. A lengyelek jövőre térnek vissza, és valószínűleg Herbert Kicklt sem tudják megállítani Ausztriában.
Szerinte tanulni kell a hibáikból, és segíteniük kell a szabadságszerető embereket. „Sűrű idők jönnek, de küzdeni fogunk!”
Egészen más lesz a Fidesz dolga, inkubátorként kell működnie
„A legfontosabb teendőnk, hogy fellépjünk az új önkényuralom ellen” – mondta. Széles összefogás kell, meg kell védeni a demokráciát, mert „nem lehetünk szégyen szemre Európa banánköztársasága”. Volt már köztük, aki csinált ilyet, őt is vitték már el. A Fidesznek egészen mást kell csinálnia, mint az utóbbi 16 évben – de fontos a frakció is.
„Bóka János vezetésével bizonyítaniuk kell, hogy a mi politikai közösségünk képes a mainál egy osztállyal magasabb színvonalú kormányt kiállítani Magyarország érdekében.”
A Fidesz dolga mostantól az, hogy „szolgálja és kiszolgálja a nemzeti ellenállást”, aminek „célja a szabadság helyreállítása”. A szabadság nem pártkérdés, nem jobb vagy baloldali kérdés, ezért „a Fidesznek most a lehető legszélesebb ívet kell húznia, ahol minden szabadságszerető ember elfér”. Ezért nem pártként, hanem inkubátorházként kell működniük. Nem önmagát kell erősítenie, hanem a szabadságszerető emberek csoportjait és szervezeteit kell segítenie. Csináltak már ilyet, menni fog most is.
„Ne feledjék el, áprilisban a magyar emberek 57 százaléka szavazott a Tiszára, 47 százaléka pedig ellene.”
Orbán szerint ez az arány meg fog fordulni, hamarabb, mint gondolnánk, mert a tiszás rendszernek nincsenek meg a gazdasági alapzatai. „A mozi véget ér, jön a valóság.”
Csak az elmúlt négy évvel volt baj, büszkének kell lenni
Meg kell védeni az elmúlt 16, sőt lassan már az elmúlt 36 évet. A nemzeti kormányzást négyszer erősítették meg a polgárok.
Nincs is mit vitatni a 2022 előtti 12 évből, a baj az utolsó 4 évvel volt.
Tehát nem az elmúlt 16 évvel volt baj, arra büszkének kell lenni. (Taps.) Ők tették a legtöbbet az országért, a magyarokért. Sorolja: rendszerváltás, családalapítás ügye, védelem a külföldi nagytőkétől, a migrációtól, a háborúba sodródástól.
Mások is tettek az országért, voltak, akik nem is keveset. „Aki ebben a versenyben utol akar érni minket, annak még sok gombócot kell megennie.”
Ha már büszkék, ki kell állni mindenki mellett. Nem tudják mindenkinek a helyzetét megoldani, de akinek tudnak, segítenek, mindenki mellett kiállnak, „és ha visszaáll a demokrácia, az áldozatoknak és a károsultaknak teljes jóvátételt fogunk adni”.
Orbán: A fiatalokkal elhitették, hogy ami európai, az jó
Orbán szerint a hazugságokkal szemben fel kell lépni, mert nem hagyhatják, hogy a hatalom szisztematikusan hazudjon. Emellett el kell mondani az igazat a fenyegető gazdasági helyzetről, mert jelenleg nincs gazdasági kormányzás. Szerinte ha továbbra sem lesz gazdasági kormányzás, bekopogtatnak majd a külföldiek, és bekövetkezhet Magyarország ötödik kifosztása.
Szerinte a fiatalokat is így csapták be, mert elhitették velük, hogy ami európai, az jó. Az európai uniós energiapolitika, külpolitika, gazdaságpolitika. A fiatalokkal azért volt könnyű elhitetni, mert még nem láttak Magyarországon brüsszeli irányítású, sikertelen gazdaságpolitikát, csak sikeres nemzeti gazdaságpolitikát. A fiatalok most fogják megtapasztalni, hogy a gazdaságpolitika tönkre is tehet minket.
Orbán szerint a kormánynak ősszel be kell vallania az igazságot az energiahelyzettel kapcsolatban. Most azt mondják, minden jó lesz, az emberek pedig elhiszik. Pedig a valóság riasztó, a készletek vészesen fogynak, az egész világ arra készül, hogy eljön a végítélet pillanata, és nem lehet lent tartani az árakat. Akkor jön majd az infláció.
„Meg kell találni a magyar életteret és életformát, amiben mi magyarok újra itthon élesszük magunkat” – mondta Orbán.
Mit tehetnek? Fel kell szólalni a hazugságok ellen. Ez monoton munka lesz.
Szerinte hazugság volt, hogy az előző kormány ki akart volna lépni az Európai Unióból. Szerinte ott a helye az országnak az EU-ban, azért is hozták létre a Patrióták Szövetségét, hogy megváltoztassák a hibás politikát.
Az is hazugság, hogy orosz érdekeket támogatott volna. Ők a magyarok érdekét védték, és ezt kellett volna tennie a Tisza-kormánynak is, vétózni kellett volna az új szankciós csomagot.
A NATO kapcsán azt mondta, a területén kívüli konfliktusok esetében joguk van a semlegességhez. Ezt a semlegességet szerinte most feladták, és egy ukrán-barát EU-s koalícióhoz csatlakozott Magyarország.
Egy háború eszkalációja esetén katonai célponttá tették Magyarországot.
Azt is hazudták, hogy Sulyok Tamás egy Fidesz-báb. Pedig ő volt az első elnök, akinek nem volt pártkötődése.