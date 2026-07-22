Erre a fesztiválra sem úgy érkeznek a fideszes srácok, mint régen

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Nézem a programlistát, valami nem oké.

Schiffer András minden nap fellép, sőt ő elemzi majd Orbán Viktor tusványosi előadását. Ezzel semmi baj, legfeljebb szomorú. Deutsch Tamás egykori kampányfőnökével, Hont Andrással vitatkozik. Ebben sincs semmi meglepő.

Na de hogy Takács Péter olyan vitát moderáljon, ahol a magyar nyelvvel hadilábon álló megafonos Szakács István vitapartnerként van jelen? Persze nagy sztár most Szakács, tényleg elég furcsa ügyben vitték el a rendőrök, na de hogy egy egészségügyi államtitkár kérdezgesse?

Hol van Lázár János? Hol Szijjártó? (A BYD-nél.) Kósa Lajos? (Egyet moderál.) Hankó Balázs? (Egyre mélyebbre bukik az NKA-botrányba.) Csák János sehol. Merre jár Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Nagy István? A kampányba belebukott Orbán Balázs sem tud már a Ruff Bálint alatt megszűnő MCC sátrában beszélgetni. A szuverén Lánczi András már civil. A gyúlékony Kocsis Máté sehol, az ilyenkor mindig mosolygós Semjén Zsolt dettó. Lentulai Krisztián a hotelben maradt.

A Tisza sincsen sehol. Ugyan voltak, akiket hívtak, Németh Zsolt nem volt hajlandó meginvitálni az ellenfeleit „minősíthetetlen hangnemben” sértegető Magyar Pétert, aki az e heti parlamenti ülésen már arról beszélt, kiállna egy vitára Orbánnal.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A fesztivál nyitónapján az egyik szervező-alapító, Toró T. Tibor rendhagyónak nevezte az idei alkalmat, mert „a dolgok úgy történtek, hogy a magyar kormány képviselői nem lesznek jelen” a rendezvényen – azon fognak dolgozni, hogy a következő években a Tisza is képviselje magát. A másik alapító, a fideszes Németh Zsolt szerint volt már ilyen, és nem mindig bánták, hogy így történt – derül ki a Telex tudósításából.

Az eddig ellenzéki kerekasztalnak is csúfolt művitán a Fideszen kívül a mindössze hat képviselős Mi Hazánk képviselteti magát Dúró Dóra személyében. A fideszes frakcióvezetői pozícióból két hete váratlanul távozó Gulyás Gergely lemondta a beszélgetését a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) vezető Kelemen Hunorral – a moderátor a Transtelextől értesült.

Mi van a fideszes srácokkal? (A pestiek megszűnnek.) 35 éven át minden nyáron bepakoltak, kikocsiztak vagy repültek Erdélybe a hegyek közé, aztán tolták a rövidnadrágos politikát. Állítólag régen vitatkoztak is. Én három éve jártam ott először, vitának nyomát nem láttam azóta se, legfeljebb az erdélyi magyarokat képviselni kívánó pártok között.

Vita az ellenzékkel. Minden felismert politikus után jár a keksz. Fotó: Kristóf Balázs/444