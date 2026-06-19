A legszebb öröm – daszvidanja, ruszki srácok!

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A DK törvényt módosítana, mert a Pesti Srácok befotózott Nagy Blanka szoknyája alá, és a lap munkatársa ezen pörgött

„Trágárka villant - A magyar Sharon Stone, avagy Elemi ösztön a Szemkilövetőpártban” – írta az érettségiző lány képéhez Pilhál Tamás.

Herczeg Márk politika 2019. április 15. 16:05

A Pesti Srácok konkrétan lehitlerezte a momentumos Fekete-Győr Andrást

A kormányvonaton tényleg nincsen fék. A cikket az egykori munkáspárti képviselőjelölt, ifj. Thürmer Gyula írta álnéven.

Szily László media 2017. május 2. 12:22

„Elsősorban a fiamat sajnálom” – mondja a kalapáccsal majdnem agyonvert Jeszenszky Géza, miután a fia sátánizmussal vádolta meg

Folytatódik a lassan évtizede tartó nyilvános családi dráma.

Herczeg Márk család 2025. június 3. 21:32

Sosem látott zavarodottságot hozott Orbán bukása és Rogán eltűnése a fideszes médiavilágban

Mintha megszűnt volna a központi (vagy bármilyen) irányítás, a fideszes influenszerek a ködben tapogatóznak, és különböző utakon keresik a kiutat a rémálmukból.

Herczeg Márk képzavar május 8. 19:26

Zavartalanul promózza tovább a fideszes tévé a putyinista propagandaoldalt

A Mészáros Lőrinc pénzéből működő Pesti TV kezdeményezte az együttműködést az anonimitásban rejtőzködő "Számok" híroldallal.

Rényi Pál Dániel Média 2022. március 7. 12:50

DJ Jeszy megtalálta a vereség okát: az indiai útján bálványimádást elkövető Orbán szabadította el a negatív energiákat

Elképzelhető, mondja Jeszenszky, hogy nem mondjuk Matolcsy, hanem a szellemvilágba nyitott kapu miatt dőlt össze minden.

Diószegi-Horváth Nóra POLITIKA április 19. 14:14

A tahóterror teljes fegyverzetében

A Fidesz kampányzáróján a Vadhajtásoknak, a Narancskommandónak, a fekete ruhásoknak és Kubatov Gábor mindenesének hála sokkal súlyosabb suttyóság pusztított a Mátyás templom mellett, mint azt eddig gondoltuk.

Herczeg Márk választás április 12. 16:39

Jurák Kata kiposztolta, hogy nem tetszik neki, ahogy a Pesti Srácok kezelte a Bese-ügyet, és felmond, mire jött a főszerkesztője egy kommentben, és abszurd komédia lett az egészből

A Bese-ügy váratlan leágazását hozta egy facebookos adok-kapok.

Rovó Attila belföld 2024. szeptember 7. 19:21

A kormány egyik közeléből a kormány másik közelébe kerülhet a PestiSrácok

A Media1 szerint tulajdonosváltás várható, Vaszily Miklóstól a KESMA-hoz kerülhetnek.

Mészáros Juli belföld 2024. március 19. 8:09

Szó sem volt leleplezésről a Pesti Srácok pedofilügyében, a rendőrség két éve kinyomozta

A rendőrség válasza egészen új fénybe helyezi a PS Youtube-csatornájának sztoriját. A lap a világon semmit sem leplezett volna le a gyerekszex-videóval, mivel az ügyben már két éve lezárult a nyomozás.

Szily László INTERNET 2020. február 20. 14:38

A pártszolgálatos trash TV mindenkinek csalódást okozott

Rogán Antalnak és nekünk is. Azt vártuk, hogy ebből lesz a 2020-as évek Nap-keltébe csavart Anettka Space Projektje, ehelyett szívtelen dögunalmat kaptunk.

Ács Dániel Média 2022. május 31. 19:32

Bolsevik tempóban üzent a Pesti Srácok a kata miatt felháborodott fideszes szavazóknak

Trombitás Kristóf vállalta magára, hogy közölje: fegyelem van, egység, ebbe nem fér bele semmiféle magánvélemény, ki kell tartani Orbán mellett.

Haszán Zoltán Média 2022. július 14. 18:19

Háború és tréfa: Dózsa László (1942–)

80 éves a színész-rendező, akinek sikerült humort csempésznie 1956 emlékébe.

Herczeg Márk történelem 2022. október 12. 15:57

Az, hogy a Pesti Srácok bénán hazudik, csak komikus, de amit közben kifecseg, az ijesztő

Az írták, hogy 444-es lesz a ferencvárosi újság új főszerkesztője, de ijesztőbb, hogy állításuk szerint a forrásaink után nyomoz a rendőrség.

Ács Dániel Média 2020. május 17. 19:13

Puzsér kitett egy hangfelvételt arról, ahogy a Pesti Srácok munkatársa pofon vágja

Az ütés után Ábrahám Róbert arra kérte a kritikust, ne legyen negatív.

Czinkóczi Sándor bűnügy 2024. július 22. 11:09

A mindig kritikus Schiffer András kritikája

Bohár Dániel sztárpropagandista lelkesen üdvözölte, hogy a „mindig kritikus Schiffer András” szerint a Fidesz új szlogenje telitalálat. De pontosan mit is talált telibe a geopolitikai gondolkodó?

Herczeg Márk vélemény január 17. 15:58

Georg Spöttle: Asz Szalamu Aleikum Groznij🔥

„A kiképzésüket látva azonban meggyőződhettem róla, hogy nagyon kemény fickók, akik ott vannak az élvonalban” – írja a PestiSrácok főmunkatársa, aki Csecsenföldön meglátogatta a csecsen speciális alakulatot.

Herczeg Márk utazás 2024. augusztus 22. 16:06

Georg Spöttle: Én ebben a háborúban maximálisan Oroszországot támogatom

A PestiSrácok és a Hír Tv visszatérő fideszes szakértője arról is beszélt, hogy már kért vízumot és engedélyt Moszkvától, hogy kimehessen forgatni az orosz frontra.

Herczeg Márk háború 2022. november 2. 14:39

Sajtóklub: Kocsis-Cake Olivio a bizonyíték arra, hogy aki megtanul magyarul, még nem lesz magyar

Bencsik András szerint ha a Párbeszéd politikusa, akinek az apja Bissau-Guineából költözött Magyarországra, ott lett volna a stadionavatón, valószínűleg ülve marad, mert fogalma sem lett volna, az a sok ember miért állt föl.

Herczeg Márk politika 2019. november 26. 6:05

Huth Gergely: Azt, hogy a tiszások nemzeti oldalnak nevezhessék magukat, azt még ki kell érdemelni

„Nem kell nekünk megújulni, azok újuljanak meg, akik eltitkolták a valóságot előlünk” – mondta Bencsik András, aki szerint „gyors tempóban, ordítva, lelkesen, zászlókat lobogtatva belerohantunk egy szakadékba”.

Herczeg Márk POLITIKA május 7. 12:02

Videó Budapest aranytartaléka a tét, ezért süllyed a vita a kecskés gyalázkodásig

Baranyi Krisztina és a fideszes média csatája mögött egy kulcsfontosságú kerület áll, ahol stadionok sorakoznak, százmilliárdos beruházások indultak el, és ahol megvalósul Orbán Viktor álma.

Kiss Bence, plankog, Ács Dániel, Botos Tamás video 2022. november 19. 7:17

Varga-Bíró Tamás bocsánatot kér, és határozatlan ideig felhagy az írással

Az Echo Tv, a Magyar Idők és a Pesti Srácok arca elismerte, hogy zsidózott, és hogy erről hazudott.

Herczeg Márk politika 2018. január 5. 12:42

Újságírók, sportolók és celebek a frakciók fizetési listáján

2011 és 2013 között összesen 6,4 milliárdot költöttek a frakciók. De mire?

erdelyip POLITIKA 2013. május 16. 9:29

Szakács Árpád két éve nem frissülő portáljának és a Pesti Srácoknak is 50 millió forintot adott a kormány

Őrület: a meghívásos pályázat kiírása szerint az ajándékpénz nem minősül állami támogatásnak.

Botos Tamás politika 2020. május 21. 16:32

Kásler Miklós lovagkeresztet adott a Pesti Srácok főszerkesztőjének

A „példaértékű újságírói és televíziós tevékenysége” elismeréseként.

Czinkóczi Sándor ünnep 2021. augusztus 28. 8:17

Szabó Bácsi „alja kommunista”, „náci” és „gyilkos” volt – leplezte le végre a Pesti Srácok

Kiképzetlen civilekkel és kamaszokkal akart megállítani egy túlerőben és technikai fölényben lévő ellenséges sereget. Ideje volt végre kimondani.

Szily László publicisztika 2022. március 8. 14:34

Lemondott a fideszes médiaholding elnöke

Varga István egy interjúban arról beszélt, hogy az igényes, jó tollú újságírók a másik oldalon vannak.

Horváth Bence politika 2019. február 4. 19:38

A Jobbik is végrehajtásokat indított a Pesti Srácok ellen

Összesen 1,2 millió forinttal tartoznak Gyöngyösi Mártonnak és Z. Kárpát Dánielnek, mert azt írták róluk, hogy többszáz milliós luxusvillákban élnek.

Szurovecz Illés Média 2019. november 12. 9:10

Ábrahám Róbert szerint bizonyos jobboldali körökben „már rég telibe szarják az összes erkölcsi alapot”

Rejtélyes posztot közölt, amelyből annyi derül ki biztosan, hogy felmondott a Mediaworksnél. Olyan viszont már előfordult, hogy felmondást jelentett be, aztán visszatáncolt.

Kaufmann Balázs POLITIKA 2024. október 9. 16:40

Az Origo 13, a Pesti Srácok 8 sajtó-helyreigazítási pert vesztett el tavaly

2022-ben 46 helyreigazítási pert indítottak a kormányközeli médiatermékek ellen, ebből 29-et elbuktak.

Benics Márk Média 2023. március 15. 14:55

Oké, boomerek: Biatorbágy még nem érett meg a fideszes deszkásokra

Nem tudott nyerni Biatorbágyon az önkormányzati képviselőnek induló Dezse Balázs.

444.hu választás 2024. június 9. 23:46

Mindenkit kirúgnak a Pesti Srácoktól

Az még nem biztos, hogy a lap is megszűnik.

Bódog Bálint Média kedd 13:40

Nem tartja hírhamisításnak a Pesti Srácok főszerkesztője, hogy ukrán támadásnak állítottak be egy orosz bombázást

Huth Gergely csak a „gondatlan szerkesztéséért” kért elnézést, és tagadta, hogy Oroszország pártját fognák.

Czinkóczi Sándor képzavar 2022. november 3. 16:08

Orbán Viktor igeforrása így szállította a híreket a meccset néző Fidesz-elnöknek

Az újfideszes sajtó teljesítette Orbán elvárásait.

Haszán Zoltán POLITIKA június 6. 10:24

Ötezer Soros-könyvet rendelt a Fidesz frakciója a Pesti Srácok kiadójától

Pedig csak 114-en vannak.

Czinkóczi Sándor politika 2017. november 22. 8:32

Georg Spöttle a front orosz oldaláról: Nagyon jó, hogy itt vagyok a csecsenekkel, mert rengeteg új dolgot látok

„És meg tudom nektek mutatni, hogy mivel is jár a háború.”

Molnár Kristóf háború 2025. szeptember 16. 9:43

A Pesti Srácok műsorvezetője nem érti, Karsai Dánielben miért nem volt annyi türelem, hogy megvárja, míg az élet azt mondja: „Danikám, akkor most van vége!”

Szerintük az ellenzék nyílt provokációja volt, hogy a parlament egyperces néma csenddel emlékezett meg a múlt héten elhunyt alkotmányjogászról. Karsai Dániel élete végéig hiába küzdött az aktív eutanáziához való jogáért.

Solti Hanna belföld 2024. október 4. 11:21

Ez volt az Orbán-rendszer legundorítóbb szervezete

A független sajtó lejáratására, majd vegzálására létrehozott, évi több milliárdba kerülő sóhivatalnál kommunista ügynökök terjesztették a Nyugat-ellenes propagandát. Ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal rövid története.

Herczeg Márk POLITIKA június 6. 10:04

„Ukrajna mellé állni hazaárulás” – írta a Pesti Srácok

Túl hosszú lehetett a cím, így inkább meghúzták.

Ács Dániel Média 2022. március 1. 9:37

Soros győzött: a 888 kimúlt

A jelek szerint végleg elbukott az amerikai milliárdos magyarországi ellenzéke, és nem más csinálta ki, mint a „nemzeti oldal”. Mi volt ez az egész?

Herczeg Márk Média 2025. szeptember 22. 19:02

Tusk beszólt Orbánnak, erre a kormánymédia odaírta egy nácikat ábrázoló fotó alá, hogy azon a nagyapja látható

Parádés visszavágás, csak hamisítani kellett hozzá.

Urfi Péter elmebaj 2020. április 19. 20:34

Végül csak elnézést kért Baranyi Krisztinától a Pesti TV nevében Jeszenszky Zsolt

Nem ment könnyen, mert eddig védte a műsorukban elhangzott beszélgetést, hogy Baranyi se nem okos, se nem túl szép, és inkább dugnának kecskékkel, mert azt utána legalább meg lehet enni.

Haszán Zoltán Média 2022. november 13. 10:54

A Pesti TV riportere szerint a halálos áldozatokkal járó áradások Isten egyértelmű jelzései a nyugati országok számára a szivárványjelképének meggyalázása miatt

„Isten nem csak egy szelíd, jóságos öregúr, mint ahogyan a haladó liberálisok elképzelik” - írja Jurák Kata.

Szász Zsófi belföld 2021. július 16. 18:27

Nem vicc: baromi dühösek vagyunk, mert nagyon kilóg a lóláb, ezek megőrültek, teljesen szürreális!

A Megafon Cinematic Universe bemutatja: a fideszes influenszerek körúti rikkancsokat, vadnyugati zsibárusokat és kétségbeesett tévéshopos csalókat megszégyenítő módon csinálják a végtelen, sokmilliárdos fesztivált.

Herczeg Márk POLITIKA 2023. június 23. 16:54

A PestiSrácok esete Szolzsenyicinnel

Mindent elárul a putyinista lap szellemiségéről az, amit a Nobel-díjas orosz író emlegetésével műveltek.

Herczeg Márk képzavar 2025. szeptember 29. 16:19

Amikor a volt kommunista Stefka István még amiatt panaszkodott, hogy a Béke brigád nem eléggé szocialista érdeklődésű

„Kár sunnyogni, elhallgatni, félremagyarázni, meghamisítani a magyar történelmet” – írja a Pesti Srácok lapigazgatója, Dózsa László pártfogója, az 56-os forradalmat a keményvonalas kommunisták által kitervelt és kiprovokált eseménynek tartó rendező.

Herczeg Márk a volt kommunista stefka istván 2021. november 4. 11:43

Üzenet a fideszes médiából: „Tolószékes embereket sem szeretnénk mozgólépcsőnyi hirdetéseken nézegetni”

A Pesti Srácok szerzője elég messzire jutott a Coca-Cola plakátjaitól elindulva.

Horváth Bence idióta rekordok 2019. augusztus 6. 13:58

Gréczy Zsolt jogerősen pert nyert a Pesti Srácok ellen, ami azt állította, hogy zaklatott egy nőt

A fideszes lap és Palányi Nóra országgyűlési alkalmazott semmit sem tudott bizonyítani a bíróságon.

Herczeg Márk POLITIKA 2020. július 29. 10:12

Több informátorát is kiadta a rendőrségnek a Pesti Srácok újságírója

Füssy Angéla több alkalommal is szándékosan, aktívan avatkozhatott bele a nyomozásba.

Boros Juli POLITIKA 2019. május 15. 10:00

Íme a Pesti Srácok hazugságainak „vékony ténybeli alapja”

Huth Gergelyt megkérdezte a Partizán, hogy mire alapozták az állításukat, hogy rám írták ki a ferencvárosi médiapályázatot, amin el sem indultam, és ami miatt bepereltem a Pesti Srácokat, majd veszítettem. Tanulságos történet.

Ács Dániel Média 2023. december 15. 16:52

Megírta a megafonos influenszer, hogy teljesen rendben van, hogy melegek is fogadhatnak örökbe, majd a cikkét törölték a Pesti Srácokról

Trombitás Kristóf rövid ideig elérhető cikkét a szerző kérésére, a méltatlan bírálatok és mocskolódás okán törölték.

Horváth Bence POLITIKA 2024. január 15. 12:09

Meglepő: Orbán barátai kaszáltak a Magyarország erősödik kampány hirdetésein

Vajna, Habony, Garancsi.

Botos Tamás POLITIKA 2017. május 9. 19:38

Pesti Srácok: A Momentum, az MSZP és a DK a magyar nemzet ellenségei, bármilyen eszköz megengedett velük szemben

A három ellenzéki párt mostantól nem tekinthető magyar szervezetnek, idegen zsoldban álló ügynökszervezetek, bármilyen eszköz megengedett a védekezéshez, írja vezércikkben a lap.

plankog media 2019. július 11. 17:59

Jogerősen pert nyert a Pesti Srácok ellen László Imre, akit a kampányban heteken át szexuális zaklatással vádoltak

A DK-s politikust nem sikerült lejáratni, azóta Újbuda polgármesterévé választották.

Rényi Pál Dániel jog 2020. május 2. 11:58

Az első bánatfeldolgozó fideszes rendezvényen már Huth Gergelyt kiáltották ki a legnagyobb magyar hazafinak

Itt az örömfoci ideje – lepte meg a hatalmas bukás után az 50-80 fős közönséget az egyik szónok a Vértanúk terén, majd Nagy Feró közölte, hogy ő nem akar tovább kussolni.

Haszán Zoltán, Szily László, Windisch Judit, Bankó Gábor POLITIKA április 17. 21:19

Ez nem újságírás, ez politikai nehézfegyverzet

A Rogán–Habony-propagandagép új dimenzióba helyezte a politikai kommunikációt Magyarországon, és háborút indított a hagyományos nyilvánosság felszámolásáért.

Rényi Pál Dániel média 2017. május 18. 9:14

Hazudott a kormánysajtó, amikor óvodai „LBMTQ-propagandával” vádolta a Hintalovon Alapítványt

Valójában csak a bántalmazások megelőzéséről beszéltek a gyermekvédelemben dolgozóknak.

Czinkóczi Sándor Média 2021. december 3. 13:52

Ábrahám Róbert otthagyja a Pesti Srácokat

„Köszönöm az eddigieket, de inkább dobom el az egzisztenciámat, mint a becsületemet!” – írta, és felmondott, amiért a Pesti Srácok helyreigazítást közölt egy Osváth Zsoltot pedofilozó cikk miatt.

Herczeg Márk Média 2024. március 12. 16:08

A fideszes médiaalapítvány kuratóriumi elnöke szerint az igényes, jó tollú újságírók a másik oldalon vannak

Varga István bevallotta: hamarabb nézi az Indexet, mint az Origót, és mivel nincs komoly lapja a jobboldalnak, inkább Népszavát és Magyar Narancsot olvas.

Botos Tamás POLITIKA 2019. február 4. 14:36

Videó Orbán Gandhi és Jézus útján jár, Zelenszkij viszont háborús bűnös

Hogyan nyert megbocsátást az Orbán-fejet rugdosó Dopeman? Milyen veszélyes ideológiák mögött állnak a hitehagyott zsidók? Ki a nagyobb háborús bűnös? Mindezekre választ kaptunk a jobbos béketüntetésen.

Ács Dániel video 2023. február 25. 17:05

Pesti Srácok az SZFE diákjainak: „A nevetek is az: hallgató. Tehát hallgattok”

A kormányzat által fenntartott média világos üzenetet küldött az egyetemistáknak: kussoljatok!

Ács Dániel oktatás 2020. augusztus 8. 22:34

A Fidesz egykori biatorbágyi képviselőjelöltje kiborult, mert nem lehet elég nagy mellű mesefigurát csinálni egy játékban

Dezse Balázs, a PestiSrácok munkatársa nem hagyhatta szó nélkül, hogy egy felnőtteknek való fantasyjátékban, ahol folyamatosan mesés dolgok történnek, és a karaktereket tetszés szerint lehet összevissza módosítani, a figurákat még át is lehet műttetni.

Herczeg Márk játék 2024. szeptember 23. 21:46

Kocsis Máté levélben nyugtatgatja a jobboldali médiában dolgozókat, hogy igenis igényesek és tehetségesek, övék az intellektuális fölény

A fideszes média harcosai annyira elszomorodhattak, hogy a Fidesz frakcióvezetőjének levélben kellett lehűtenie a kedélyeket, és Varga István helyett is elszégyellve magát bocsánatot kért.

Herczeg Márk POLITIKA 2019. február 5. 15:12

Ilyen erőszakosak a migránsok Németországban, mondja a jamaicai videóra a Pesti Srácok

Egy márciusi jamaicai felvételről állítják azt, hogy németországi migránsok erőszakoskodását ábrázolja.

Tbg POLITIKA 2016. október 21. 15:14

Videó Ki a hiteles újságíró?

Alapértékekről, hazugságról, hullagyalázásról, függetlenségről és Orbán Viktor kúlságáról vitatkozott Huth Gergely és Szily László.

Ács Dániel video 2020. szeptember 17. 9:58

A Pesti Srácok szerint a „Soros-jugend provokációja után vandálok döntötték le a pécsi Gulág-installációt”, pedig csak a szél miatt dőlt el :DDDDD

Mit tett a közpénzből kitömött revolverújság? A) Nekifutásból rúgta magát tökön. B) Pofára esett, mint a zsíros kenyér. C) Mindkettő.

Herczeg Márk idióta rekordok 2017. február 7. 17:19

Így csinált magából bohócot Schmidt Mária tök feleslegesen, egy egyszerű plakáthiba miatt

Ha csak egy cikket olvasol el a Pruck Pál-fotóról és Dózsa László állítólagos hőstetteiről, ez legyen az. De ha Schmidt Mária állításai közt akár csak egy konkrét bizonyítékot is keresel, ne ez legyen az. Végre kiderül az , ki akarja elvenni 1956 emlékét „az MSZMP szellemiségét idéző gátlástalansággal”.

Herczeg Márk POLITIKA 2016. november 7. 14:58

A Pesti Srácok elterjesztette, hogy legalább 50 migráns érkezett a kecskeméti reptérre, de semmi nem támasztja alá az „értesülésüket”

Az idegenrendészet nem tud arról, hogy menekülteket szállítottak volna Magyarországra, a Honvédelmi Minisztérium szerint pedig nem igazak a Fidesz-közeli portál állításai.

Neuberger Eszter Politika/gazdaság június 5. 19:10

A Pesti Srácok a végrehajtás hírére villámgyorsan elutalta az 5 milliót Juhász Péternek

De a visszavonult politikus azt akarja, hogy a főoldalon is jelenjenek meg a helyreigazítások.

Czinkóczi Sándor politika 2019. november 11. 18:13

Stefka István: Az ausztrál tüzeket a klímaaktivisták csinálták, hogy végre legyen klímavészhelyzet

A Pesti Srácok lapigazgatója szerint a tömeges gyújtogatást azért nem sikerült lefülelni, mert az állami szervekben is vadul dolgozik a klímalobbi.

Herczeg Márk a volt kommunista stefka istván 2020. január 23. 19:38

Elnézést kért a Pesti Srácok műsorvezetője, aki szerint Karsai Dánielnek türelmesen kellett volna megvárnia a halált

Pénteken még az „őrjöngőktől” kérte, hogy fogadják el az ő véleményét is.

Windisch Judit belföld 2024. október 5. 12:30

Így szurkol a háborús bűnös Putyinnak a kormánypárti média

Az Origo és a fideszes Georg Spöttle olyan bátran tett fel mindent az orosz hadseregre, hogy a Russia Today is tanulhatna tőlük.

Herczeg Márk Média 2022. november 1. 19:43

A Kutyapártnál is gyorsabban táncolt vissza a felmondásból a Pesti Srácok munkatársa

Mindenki megnyugodhat, Ábrahám Róbert marad a lapnál.

Czinkóczi Sándor káosz 2024. március 12. 20:55

Orbán kivonta a szabályok alól a kormányzati médiaalapítványt, nem lesz versenyjogi vizsgálat

Az indoklás: közérdek.

Rényi Pál Dániel Média 2018. december 5. 17:52

Huth Gergely: Mindig röhögtünk a libernyákokon, hogy 16 évet lehúztak valóságtagadásban – most én vagyok így

Néző László nem bánja, hogy nem mondják meg felülről, mit csináljanak, de 16 év alatt elfelejtették, ezt hogyan kell csinálni. Bayer Zsolt pedig azt mondta a Sajtóklubban, hogy minden túlzás nélkül olyan a helyzet, mint 1919-ben.