A legszebb öröm – daszvidanja, ruszki srácok!

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„Ugye mindig röhögtünk a libernyákokon, hogy 16 évet lehúztak valóságtagadásban. Most én vagyok így. Tehát én egyszerűen nem vagyok hajlandó elhinni azt, ami van. Nem! Tehát ilyen nincsen, baszki, ébresszetek már föl!” (Huth Gergely, 2026. 05. 17.)

Irigylésre méltó, amikor valaki egy szenzációs örömhírt is el tud intézni egy finom szemöldökfelvonással kísért, diszkrét mosollyal. Most viszont olyan időket élünk, amikor igenis nyugodtan meg lehet élni a túláradó érzelmeket. Már a Szuverenitásvédelmi Hivatal megnyugtató beszántásánál is teljesen indokolt volt a fülig érő száj, azon pedig, hogy mindenkit kirúgtak a PestiSrácoktól – és ha valakinek van még ott egy csöpp esze, végleg le is húzzák a rolót –, már jó szívvel lehet teli pofával röhögni. De minthogy az utóbbinál a hivatásos, álnaivan álértetlenkedve hazudozó propagandisták nekiálltak hetet-havat összehordani újságírásról meg szolidaritásról, érdemes kicsit elidőzni azon, mit is nyertünk a PS kimúlásával.

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Mészáros Juli
belföld

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INTERNET

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Herczeg Márk
történelem

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Média

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Herczeg Márk
utazás

Georg Spöttle: Én ebben a háborúban maximálisan Oroszországot támogatom

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Herczeg Márk
háború

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Herczeg Márk
politika

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Herczeg Márk
POLITIKA
Videó

Budapest aranytartaléka a tét, ezért süllyed a vita a kecskés gyalázkodásig

Baranyi Krisztina és a fideszes média csatája mögött egy kulcsfontosságú kerület áll, ahol stadionok sorakoznak, százmilliárdos beruházások indultak el, és ahol megvalósul Orbán Viktor álma.

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Herczeg Márk
politika

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2011 és 2013 között összesen 6,4 milliárdot költöttek a frakciók. De mire?

erdelyip
POLITIKA

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Őrület: a meghívásos pályázat kiírása szerint az ajándékpénz nem minősül állami támogatásnak.

Botos Tamás
politika

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Czinkóczi Sándor
ünnep

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Kiképzetlen civilekkel és kamaszokkal akart megállítani egy túlerőben és technikai fölényben lévő ellenséges sereget. Ideje volt végre kimondani.

Szily László
publicisztika

Lemondott a fideszes médiaholding elnöke

Varga István egy interjúban arról beszélt, hogy az igényes, jó tollú újságírók a másik oldalon vannak.

Horváth Bence
politika

A Jobbik is végrehajtásokat indított a Pesti Srácok ellen

Összesen 1,2 millió forinttal tartoznak Gyöngyösi Mártonnak és Z. Kárpát Dánielnek, mert azt írták róluk, hogy többszáz milliós luxusvillákban élnek.

Szurovecz Illés
Média

Ábrahám Róbert szerint bizonyos jobboldali körökben „már rég telibe szarják az összes erkölcsi alapot”

Rejtélyes posztot közölt, amelyből annyi derül ki biztosan, hogy felmondott a Mediaworksnél. Olyan viszont már előfordult, hogy felmondást jelentett be, aztán visszatáncolt.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Az Origo 13, a Pesti Srácok 8 sajtó-helyreigazítási pert vesztett el tavaly

2022-ben 46 helyreigazítási pert indítottak a kormányközeli médiatermékek ellen, ebből 29-et elbuktak.

Benics Márk
Média

Oké, boomerek: Biatorbágy még nem érett meg a fideszes deszkásokra

Nem tudott nyerni Biatorbágyon az önkormányzati képviselőnek induló Dezse Balázs.

444.hu
választás

Mindenkit kirúgnak a Pesti Srácoktól

Az még nem biztos, hogy a lap is megszűnik.

Bódog Bálint
Média

Nem tartja hírhamisításnak a Pesti Srácok főszerkesztője, hogy ukrán támadásnak állítottak be egy orosz bombázást

Huth Gergely csak a „gondatlan szerkesztéséért” kért elnézést, és tagadta, hogy Oroszország pártját fognák.

Czinkóczi Sándor
képzavar

Orbán Viktor igeforrása így szállította a híreket a meccset néző Fidesz-elnöknek

Az újfideszes sajtó teljesítette Orbán elvárásait.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Ötezer Soros-könyvet rendelt a Fidesz frakciója a Pesti Srácok kiadójától

Pedig csak 114-en vannak.

Czinkóczi Sándor
politika

Georg Spöttle a front orosz oldaláról: Nagyon jó, hogy itt vagyok a csecsenekkel, mert rengeteg új dolgot látok

„És meg tudom nektek mutatni, hogy mivel is jár a háború.”

Molnár Kristóf
háború

A Pesti Srácok műsorvezetője nem érti, Karsai Dánielben miért nem volt annyi türelem, hogy megvárja, míg az élet azt mondja: „Danikám, akkor most van vége!”

Szerintük az ellenzék nyílt provokációja volt, hogy a parlament egyperces néma csenddel emlékezett meg a múlt héten elhunyt alkotmányjogászról. Karsai Dániel élete végéig hiába küzdött az aktív eutanáziához való jogáért.

Solti Hanna
belföld

Ez volt az Orbán-rendszer legundorítóbb szervezete

A független sajtó lejáratására, majd vegzálására létrehozott, évi több milliárdba kerülő sóhivatalnál kommunista ügynökök terjesztették a Nyugat-ellenes propagandát. Ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal rövid története.

Herczeg Márk
POLITIKA

„Ukrajna mellé állni hazaárulás” – írta a Pesti Srácok

Túl hosszú lehetett a cím, így inkább meghúzták.

Ács Dániel
Média

Soros győzött: a 888 kimúlt

A jelek szerint végleg elbukott az amerikai milliárdos magyarországi ellenzéke, és nem más csinálta ki, mint a „nemzeti oldal”. Mi volt ez az egész?

Herczeg Márk
Média

Tusk beszólt Orbánnak, erre a kormánymédia odaírta egy nácikat ábrázoló fotó alá, hogy azon a nagyapja látható

Parádés visszavágás, csak hamisítani kellett hozzá.

Urfi Péter
elmebaj

Végül csak elnézést kért Baranyi Krisztinától a Pesti TV nevében Jeszenszky Zsolt

Nem ment könnyen, mert eddig védte a műsorukban elhangzott beszélgetést, hogy Baranyi se nem okos, se nem túl szép, és inkább dugnának kecskékkel, mert azt utána legalább meg lehet enni.

Haszán Zoltán
Média

A Pesti TV riportere szerint a halálos áldozatokkal járó áradások Isten egyértelmű jelzései a nyugati országok számára a szivárványjelképének meggyalázása miatt

„Isten nem csak egy szelíd, jóságos öregúr, mint ahogyan a haladó liberálisok elképzelik” - írja Jurák Kata.

Szász Zsófi
belföld

Nem vicc: baromi dühösek vagyunk, mert nagyon kilóg a lóláb, ezek megőrültek, teljesen szürreális!

A Megafon Cinematic Universe bemutatja: a fideszes influenszerek körúti rikkancsokat, vadnyugati zsibárusokat és kétségbeesett tévéshopos csalókat megszégyenítő módon csinálják a végtelen, sokmilliárdos fesztivált.

Herczeg Márk
POLITIKA

A PestiSrácok esete Szolzsenyicinnel

Mindent elárul a putyinista lap szellemiségéről az, amit a Nobel-díjas orosz író emlegetésével műveltek.

Herczeg Márk
képzavar

Amikor a volt kommunista Stefka István még amiatt panaszkodott, hogy a Béke brigád nem eléggé szocialista érdeklődésű

„Kár sunnyogni, elhallgatni, félremagyarázni, meghamisítani a magyar történelmet” – írja a Pesti Srácok lapigazgatója, Dózsa László pártfogója, az 56-os forradalmat a keményvonalas kommunisták által kitervelt és kiprovokált eseménynek tartó rendező.

Herczeg Márk
a volt kommunista stefka istván

Üzenet a fideszes médiából: „Tolószékes embereket sem szeretnénk mozgólépcsőnyi hirdetéseken nézegetni”

A Pesti Srácok szerzője elég messzire jutott a Coca-Cola plakátjaitól elindulva.

Horváth Bence
idióta rekordok

Gréczy Zsolt jogerősen pert nyert a Pesti Srácok ellen, ami azt állította, hogy zaklatott egy nőt

A fideszes lap és Palányi Nóra országgyűlési alkalmazott semmit sem tudott bizonyítani a bíróságon.

Herczeg Márk
POLITIKA

Több informátorát is kiadta a rendőrségnek a Pesti Srácok újságírója

Füssy Angéla több alkalommal is szándékosan, aktívan avatkozhatott bele a nyomozásba.

Boros Juli
POLITIKA

Íme a Pesti Srácok hazugságainak „vékony ténybeli alapja”

Huth Gergelyt megkérdezte a Partizán, hogy mire alapozták az állításukat, hogy rám írták ki a ferencvárosi médiapályázatot, amin el sem indultam, és ami miatt bepereltem a Pesti Srácokat, majd veszítettem. Tanulságos történet.

Ács Dániel
Média

Megírta a megafonos influenszer, hogy teljesen rendben van, hogy melegek is fogadhatnak örökbe, majd a cikkét törölték a Pesti Srácokról

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Vajna, Habony, Garancsi.

Botos Tamás
POLITIKA

Pesti Srácok: A Momentum, az MSZP és a DK a magyar nemzet ellenségei, bármilyen eszköz megengedett velük szemben

A három ellenzéki párt mostantól nem tekinthető magyar szervezetnek, idegen zsoldban álló ügynökszervezetek, bármilyen eszköz megengedett a védekezéshez, írja vezércikkben a lap.

plankog
media

Jogerősen pert nyert a Pesti Srácok ellen László Imre, akit a kampányban heteken át szexuális zaklatással vádoltak

A DK-s politikust nem sikerült lejáratni, azóta Újbuda polgármesterévé választották.

Rényi Pál Dániel
jog

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Itt az örömfoci ideje – lepte meg a hatalmas bukás után az 50-80 fős közönséget az egyik szónok a Vértanúk terén, majd Nagy Feró közölte, hogy ő nem akar tovább kussolni.

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Ez nem újságírás, ez politikai nehézfegyverzet

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Rényi Pál Dániel
média

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Valójában csak a bántalmazások megelőzéséről beszéltek a gyermekvédelemben dolgozóknak.

Czinkóczi Sándor
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Herczeg Márk
Média

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Botos Tamás
POLITIKA
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Orbán Gandhi és Jézus útján jár, Zelenszkij viszont háborús bűnös

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Ács Dániel
video

Pesti Srácok az SZFE diákjainak: „A nevetek is az: hallgató. Tehát hallgattok”

A kormányzat által fenntartott média világos üzenetet küldött az egyetemistáknak: kussoljatok!

Ács Dániel
oktatás

A Fidesz egykori biatorbágyi képviselőjelöltje kiborult, mert nem lehet elég nagy mellű mesefigurát csinálni egy játékban

Dezse Balázs, a PestiSrácok munkatársa nem hagyhatta szó nélkül, hogy egy felnőtteknek való fantasyjátékban, ahol folyamatosan mesés dolgok történnek, és a karaktereket tetszés szerint lehet összevissza módosítani, a figurákat még át is lehet műttetni.

Herczeg Márk
játék

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A fideszes média harcosai annyira elszomorodhattak, hogy a Fidesz frakcióvezetőjének levélben kellett lehűtenie a kedélyeket, és Varga István helyett is elszégyellve magát bocsánatot kért.

Herczeg Márk
POLITIKA

Ilyen erőszakosak a migránsok Németországban, mondja a jamaicai videóra a Pesti Srácok

Egy márciusi jamaicai felvételről állítják azt, hogy németországi migránsok erőszakoskodását ábrázolja.

Tbg
POLITIKA
Videó

Ki a hiteles újságíró?

Alapértékekről, hazugságról, hullagyalázásról, függetlenségről és Orbán Viktor kúlságáról vitatkozott Huth Gergely és Szily László.

Ács Dániel
video

A Pesti Srácok szerint a „Soros-jugend provokációja után vandálok döntötték le a pécsi Gulág-installációt”, pedig csak a szél miatt dőlt el :DDDDD

Mit tett a közpénzből kitömött revolverújság? A) Nekifutásból rúgta magát tökön. B) Pofára esett, mint a zsíros kenyér. C) Mindkettő.

Herczeg Márk
idióta rekordok

Így csinált magából bohócot Schmidt Mária tök feleslegesen, egy egyszerű plakáthiba miatt

Ha csak egy cikket olvasol el a Pruck Pál-fotóról és Dózsa László állítólagos hőstetteiről, ez legyen az. De ha Schmidt Mária állításai közt akár csak egy konkrét bizonyítékot is keresel, ne ez legyen az. Végre kiderül az , ki akarja elvenni 1956 emlékét „az MSZMP szellemiségét idéző gátlástalansággal”.

Herczeg Márk
POLITIKA

A Pesti Srácok elterjesztette, hogy legalább 50 migráns érkezett a kecskeméti reptérre, de semmi nem támasztja alá az „értesülésüket”

Az idegenrendészet nem tud arról, hogy menekülteket szállítottak volna Magyarországra, a Honvédelmi Minisztérium szerint pedig nem igazak a Fidesz-közeli portál állításai.

Neuberger Eszter
Politika/gazdaság

A Pesti Srácok a végrehajtás hírére villámgyorsan elutalta az 5 milliót Juhász Péternek

De a visszavonult politikus azt akarja, hogy a főoldalon is jelenjenek meg a helyreigazítások.

Czinkóczi Sándor
politika

Stefka István: Az ausztrál tüzeket a klímaaktivisták csinálták, hogy végre legyen klímavészhelyzet

A Pesti Srácok lapigazgatója szerint a tömeges gyújtogatást azért nem sikerült lefülelni, mert az állami szervekben is vadul dolgozik a klímalobbi.

Herczeg Márk
a volt kommunista stefka istván

Elnézést kért a Pesti Srácok műsorvezetője, aki szerint Karsai Dánielnek türelmesen kellett volna megvárnia a halált

Pénteken még az „őrjöngőktől” kérte, hogy fogadják el az ő véleményét is.

Windisch Judit
belföld

Így szurkol a háborús bűnös Putyinnak a kormánypárti média

Az Origo és a fideszes Georg Spöttle olyan bátran tett fel mindent az orosz hadseregre, hogy a Russia Today is tanulhatna tőlük.

Herczeg Márk
Média

A Kutyapártnál is gyorsabban táncolt vissza a felmondásból a Pesti Srácok munkatársa

Mindenki megnyugodhat, Ábrahám Róbert marad a lapnál.

Czinkóczi Sándor
káosz

Orbán kivonta a szabályok alól a kormányzati médiaalapítványt, nem lesz versenyjogi vizsgálat

Az indoklás: közérdek.

Rényi Pál Dániel
Média

Huth Gergely: Mindig röhögtünk a libernyákokon, hogy 16 évet lehúztak valóságtagadásban – most én vagyok így

Néző László nem bánja, hogy nem mondják meg felülről, mit csináljanak, de 16 év alatt elfelejtették, ezt hogyan kell csinálni. Bayer Zsolt pedig azt mondta a Sajtóklubban, hogy minden túlzás nélkül olyan a helyzet, mint 1919-ben.

Herczeg Márk
POLITIKA