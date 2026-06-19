A legszebb öröm – daszvidanja, ruszki srácok!

„Ugye mindig röhögtünk a libernyákokon, hogy 16 évet lehúztak valóságtagadásban. Most én vagyok így. Tehát én egyszerűen nem vagyok hajlandó elhinni azt, ami van. Nem! Tehát ilyen nincsen, baszki, ébresszetek már föl!” (Huth Gergely, 2026. 05. 17.)
Irigylésre méltó, amikor valaki egy szenzációs örömhírt is el tud intézni egy finom szemöldökfelvonással kísért, diszkrét mosollyal. Most viszont olyan időket élünk, amikor igenis nyugodtan meg lehet élni a túláradó érzelmeket. Már a Szuverenitásvédelmi Hivatal megnyugtató beszántásánál is teljesen indokolt volt a fülig érő száj, azon pedig, hogy mindenkit kirúgtak a PestiSrácoktól – és ha valakinek van még ott egy csöpp esze, végleg le is húzzák a rolót –, már jó szívvel lehet teli pofával röhögni. De minthogy az utóbbinál a hivatásos, álnaivan álértetlenkedve hazudozó propagandisták nekiálltak hetet-havat összehordani újságírásról meg szolidaritásról, érdemes kicsit elidőzni azon, mit is nyertünk a PS kimúlásával.
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„Trágárka villant - A magyar Sharon Stone, avagy Elemi ösztön a Szemkilövetőpártban” – írta az érettségiző lány képéhez Pilhál Tamás.
A kormányvonaton tényleg nincsen fék. A cikket az egykori munkáspárti képviselőjelölt, ifj. Thürmer Gyula írta álnéven.
Folytatódik a lassan évtizede tartó nyilvános családi dráma.
Mintha megszűnt volna a központi (vagy bármilyen) irányítás, a fideszes influenszerek a ködben tapogatóznak, és különböző utakon keresik a kiutat a rémálmukból.
A Mészáros Lőrinc pénzéből működő Pesti TV kezdeményezte az együttműködést az anonimitásban rejtőzködő "Számok" híroldallal.
Elképzelhető, mondja Jeszenszky, hogy nem mondjuk Matolcsy, hanem a szellemvilágba nyitott kapu miatt dőlt össze minden.
A Fidesz kampányzáróján a Vadhajtásoknak, a Narancskommandónak, a fekete ruhásoknak és Kubatov Gábor mindenesének hála sokkal súlyosabb suttyóság pusztított a Mátyás templom mellett, mint azt eddig gondoltuk.
A Bese-ügy váratlan leágazását hozta egy facebookos adok-kapok.
A Media1 szerint tulajdonosváltás várható, Vaszily Miklóstól a KESMA-hoz kerülhetnek.
A rendőrség válasza egészen új fénybe helyezi a PS Youtube-csatornájának sztoriját. A lap a világon semmit sem leplezett volna le a gyerekszex-videóval, mivel az ügyben már két éve lezárult a nyomozás.
Rogán Antalnak és nekünk is. Azt vártuk, hogy ebből lesz a 2020-as évek Nap-keltébe csavart Anettka Space Projektje, ehelyett szívtelen dögunalmat kaptunk.
Trombitás Kristóf vállalta magára, hogy közölje: fegyelem van, egység, ebbe nem fér bele semmiféle magánvélemény, ki kell tartani Orbán mellett.
80 éves a színész-rendező, akinek sikerült humort csempésznie 1956 emlékébe.
Az írták, hogy 444-es lesz a ferencvárosi újság új főszerkesztője, de ijesztőbb, hogy állításuk szerint a forrásaink után nyomoz a rendőrség.
Az ütés után Ábrahám Róbert arra kérte a kritikust, ne legyen negatív.
Bohár Dániel sztárpropagandista lelkesen üdvözölte, hogy a „mindig kritikus Schiffer András” szerint a Fidesz új szlogenje telitalálat. De pontosan mit is talált telibe a geopolitikai gondolkodó?
„A kiképzésüket látva azonban meggyőződhettem róla, hogy nagyon kemény fickók, akik ott vannak az élvonalban” – írja a PestiSrácok főmunkatársa, aki Csecsenföldön meglátogatta a csecsen speciális alakulatot.
A PestiSrácok és a Hír Tv visszatérő fideszes szakértője arról is beszélt, hogy már kért vízumot és engedélyt Moszkvától, hogy kimehessen forgatni az orosz frontra.
Bencsik András szerint ha a Párbeszéd politikusa, akinek az apja Bissau-Guineából költözött Magyarországra, ott lett volna a stadionavatón, valószínűleg ülve marad, mert fogalma sem lett volna, az a sok ember miért állt föl.
„Nem kell nekünk megújulni, azok újuljanak meg, akik eltitkolták a valóságot előlünk” – mondta Bencsik András, aki szerint „gyors tempóban, ordítva, lelkesen, zászlókat lobogtatva belerohantunk egy szakadékba”.
Baranyi Krisztina és a fideszes média csatája mögött egy kulcsfontosságú kerület áll, ahol stadionok sorakoznak, százmilliárdos beruházások indultak el, és ahol megvalósul Orbán Viktor álma.
Az Echo Tv, a Magyar Idők és a Pesti Srácok arca elismerte, hogy zsidózott, és hogy erről hazudott.
2011 és 2013 között összesen 6,4 milliárdot költöttek a frakciók. De mire?
Őrület: a meghívásos pályázat kiírása szerint az ajándékpénz nem minősül állami támogatásnak.
A „példaértékű újságírói és televíziós tevékenysége” elismeréseként.
Kiképzetlen civilekkel és kamaszokkal akart megállítani egy túlerőben és technikai fölényben lévő ellenséges sereget. Ideje volt végre kimondani.
Varga István egy interjúban arról beszélt, hogy az igényes, jó tollú újságírók a másik oldalon vannak.
Összesen 1,2 millió forinttal tartoznak Gyöngyösi Mártonnak és Z. Kárpát Dánielnek, mert azt írták róluk, hogy többszáz milliós luxusvillákban élnek.
Rejtélyes posztot közölt, amelyből annyi derül ki biztosan, hogy felmondott a Mediaworksnél. Olyan viszont már előfordult, hogy felmondást jelentett be, aztán visszatáncolt.
2022-ben 46 helyreigazítási pert indítottak a kormányközeli médiatermékek ellen, ebből 29-et elbuktak.
Nem tudott nyerni Biatorbágyon az önkormányzati képviselőnek induló Dezse Balázs.
Az még nem biztos, hogy a lap is megszűnik.
Huth Gergely csak a „gondatlan szerkesztéséért” kért elnézést, és tagadta, hogy Oroszország pártját fognák.
Az újfideszes sajtó teljesítette Orbán elvárásait.
Pedig csak 114-en vannak.
„És meg tudom nektek mutatni, hogy mivel is jár a háború.”
Szerintük az ellenzék nyílt provokációja volt, hogy a parlament egyperces néma csenddel emlékezett meg a múlt héten elhunyt alkotmányjogászról. Karsai Dániel élete végéig hiába küzdött az aktív eutanáziához való jogáért.
A független sajtó lejáratására, majd vegzálására létrehozott, évi több milliárdba kerülő sóhivatalnál kommunista ügynökök terjesztették a Nyugat-ellenes propagandát. Ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal rövid története.
Túl hosszú lehetett a cím, így inkább meghúzták.
A jelek szerint végleg elbukott az amerikai milliárdos magyarországi ellenzéke, és nem más csinálta ki, mint a „nemzeti oldal”. Mi volt ez az egész?
Parádés visszavágás, csak hamisítani kellett hozzá.
Nem ment könnyen, mert eddig védte a műsorukban elhangzott beszélgetést, hogy Baranyi se nem okos, se nem túl szép, és inkább dugnának kecskékkel, mert azt utána legalább meg lehet enni.
„Isten nem csak egy szelíd, jóságos öregúr, mint ahogyan a haladó liberálisok elképzelik” - írja Jurák Kata.
A Megafon Cinematic Universe bemutatja: a fideszes influenszerek körúti rikkancsokat, vadnyugati zsibárusokat és kétségbeesett tévéshopos csalókat megszégyenítő módon csinálják a végtelen, sokmilliárdos fesztivált.
Mindent elárul a putyinista lap szellemiségéről az, amit a Nobel-díjas orosz író emlegetésével műveltek.
„Kár sunnyogni, elhallgatni, félremagyarázni, meghamisítani a magyar történelmet” – írja a Pesti Srácok lapigazgatója, Dózsa László pártfogója, az 56-os forradalmat a keményvonalas kommunisták által kitervelt és kiprovokált eseménynek tartó rendező.
A Pesti Srácok szerzője elég messzire jutott a Coca-Cola plakátjaitól elindulva.
A fideszes lap és Palányi Nóra országgyűlési alkalmazott semmit sem tudott bizonyítani a bíróságon.
Füssy Angéla több alkalommal is szándékosan, aktívan avatkozhatott bele a nyomozásba.
Huth Gergelyt megkérdezte a Partizán, hogy mire alapozták az állításukat, hogy rám írták ki a ferencvárosi médiapályázatot, amin el sem indultam, és ami miatt bepereltem a Pesti Srácokat, majd veszítettem. Tanulságos történet.
Trombitás Kristóf rövid ideig elérhető cikkét a szerző kérésére, a méltatlan bírálatok és mocskolódás okán törölték.
Vajna, Habony, Garancsi.
A három ellenzéki párt mostantól nem tekinthető magyar szervezetnek, idegen zsoldban álló ügynökszervezetek, bármilyen eszköz megengedett a védekezéshez, írja vezércikkben a lap.
A DK-s politikust nem sikerült lejáratni, azóta Újbuda polgármesterévé választották.
Itt az örömfoci ideje – lepte meg a hatalmas bukás után az 50-80 fős közönséget az egyik szónok a Vértanúk terén, majd Nagy Feró közölte, hogy ő nem akar tovább kussolni.
A Rogán–Habony-propagandagép új dimenzióba helyezte a politikai kommunikációt Magyarországon, és háborút indított a hagyományos nyilvánosság felszámolásáért.
Valójában csak a bántalmazások megelőzéséről beszéltek a gyermekvédelemben dolgozóknak.
„Köszönöm az eddigieket, de inkább dobom el az egzisztenciámat, mint a becsületemet!” – írta, és felmondott, amiért a Pesti Srácok helyreigazítást közölt egy Osváth Zsoltot pedofilozó cikk miatt.
Varga István bevallotta: hamarabb nézi az Indexet, mint az Origót, és mivel nincs komoly lapja a jobboldalnak, inkább Népszavát és Magyar Narancsot olvas.
Hogyan nyert megbocsátást az Orbán-fejet rugdosó Dopeman? Milyen veszélyes ideológiák mögött állnak a hitehagyott zsidók? Ki a nagyobb háborús bűnös? Mindezekre választ kaptunk a jobbos béketüntetésen.
A kormányzat által fenntartott média világos üzenetet küldött az egyetemistáknak: kussoljatok!
Dezse Balázs, a PestiSrácok munkatársa nem hagyhatta szó nélkül, hogy egy felnőtteknek való fantasyjátékban, ahol folyamatosan mesés dolgok történnek, és a karaktereket tetszés szerint lehet összevissza módosítani, a figurákat még át is lehet műttetni.
A fideszes média harcosai annyira elszomorodhattak, hogy a Fidesz frakcióvezetőjének levélben kellett lehűtenie a kedélyeket, és Varga István helyett is elszégyellve magát bocsánatot kért.
Egy márciusi jamaicai felvételről állítják azt, hogy németországi migránsok erőszakoskodását ábrázolja.
Alapértékekről, hazugságról, hullagyalázásról, függetlenségről és Orbán Viktor kúlságáról vitatkozott Huth Gergely és Szily László.
Mit tett a közpénzből kitömött revolverújság? A) Nekifutásból rúgta magát tökön. B) Pofára esett, mint a zsíros kenyér. C) Mindkettő.
Ha csak egy cikket olvasol el a Pruck Pál-fotóról és Dózsa László állítólagos hőstetteiről, ez legyen az. De ha Schmidt Mária állításai közt akár csak egy konkrét bizonyítékot is keresel, ne ez legyen az. Végre kiderül az , ki akarja elvenni 1956 emlékét „az MSZMP szellemiségét idéző gátlástalansággal”.
Az idegenrendészet nem tud arról, hogy menekülteket szállítottak volna Magyarországra, a Honvédelmi Minisztérium szerint pedig nem igazak a Fidesz-közeli portál állításai.
De a visszavonult politikus azt akarja, hogy a főoldalon is jelenjenek meg a helyreigazítások.
A Pesti Srácok lapigazgatója szerint a tömeges gyújtogatást azért nem sikerült lefülelni, mert az állami szervekben is vadul dolgozik a klímalobbi.
Pénteken még az „őrjöngőktől” kérte, hogy fogadják el az ő véleményét is.
Az Origo és a fideszes Georg Spöttle olyan bátran tett fel mindent az orosz hadseregre, hogy a Russia Today is tanulhatna tőlük.
Mindenki megnyugodhat, Ábrahám Róbert marad a lapnál.
Az indoklás: közérdek.
Néző László nem bánja, hogy nem mondják meg felülről, mit csináljanak, de 16 év alatt elfelejtették, ezt hogyan kell csinálni. Bayer Zsolt pedig azt mondta a Sajtóklubban, hogy minden túlzás nélkül olyan a helyzet, mint 1919-ben.