A Kutyapártnál is gyorsabban táncolt vissza a felmondásból a Pesti Srácok munkatársa

Hírügyeletes és hírfogyasztó legyen a talpán, aki ezekben a napokban el tudja dönteni, hogy milyen sértett bejelentést érdemes elsőre komolyan venni: Hétfőre a Kétfarkú Kutyapárt társelnökei gondolták meg magukat és vonták vissza a lemondásukat, majd kedden a Pesti Sárcok munkatársának pár óra alatt sikerült egy legalább ekkora hátraarcot lenyomnia.

photo_camera Ábrahám Róbert a Kossuth téren nyilatkozik a 444-nek 2023 februárján Fotó: 444/Youtube

Épp megírtuk, hogy Ábrahám Róbert otthagyja a kormánypárti lapot, miután az lehozott egy helyreigazítást, miszerint valótlanul híresztelték, hogy „Osváth Zsolt 30 évesen 16 éves kiskorú fiúval létesített szexuális kapcsolatot” . A helyreigazítást elfogadni nem akaró Ábrahám azt írta: „Köszönöm az eddigieket, de inkább dobom el az egzisztenciámat, mint a becsületemet!” A helyreigazítással Huth Gergely főszerkesztő sem értett egyet, a Mi Hazánkhoz köthető Magyar Jelennek azt mondta, kiadói utasításra közölték a szöveget. Ábrahám felmonndását pedig nem akarta elfogadni. Ezután a helyreigazítás egy időre eltűnt az oldalról.



Ábrahám Róbert volt az, aki 2023-ban, az orosz–ukrán háború kitörésének évfordulóján szervezett békekiállást a Kossuth térre, ahol többek között fellépett Gődény György patikus, a Rablópártok című film fontos szereplője, Jeszenszky Zsolt publicista és Dopeman, az Országház egykori fantomja. A 444-nek akkor elmondta azt is, hogyan értette, hogy „minden veszélyes ideológiát vagy zsidók kreáltak, vagy zsidók vezetnek”:



Kora estére Ábrahám visszavonta a felmondását, egyben arra panaszkodott, hogy szerinte Osváth zsolttal kapcsolatban két botrány fut egyidőben a médiában, ami szerinte összemosódott. Az elmúlt napokban a kormánypárti médiabirodalom egy 2020-as esetre hivatkozva pedofilgyanúba keverte Osváth Zsoltot, miután az influenszer felólalt a Hősök terén tartott tüntetésen. De Osváth a Telexnek elmondta, hogy a kérdéses 2020-as videóban nem egy pedofil affér beismeréséről van szó, csőbe húzás úgy történt, amikor egy 17 éves fiú magát felnőttnek kiadva a nemi szervéről készített képpel jelentkezett be az éppen szingli youtubernél.

Osváth a fiúval erotikus jellegű chatelésbe bonyolódott, de ezt nem is titkolta, viszont amikor később a Pesti Srácok a beszélgetést próbálta Osváth lejáratására felhasználni, akkor a youtuber utánajárt az esetnek, és kiderült, hogy egykori beszélgetőpartnere eltitkolta, hogy még nincs 18 (és nem is a saját péniszéről küldött képet). Osváth a Telexnek azt mondta, hogy a fiúval később személyesen beszélt, és egykori beszélgetőpartnere utólag bocsánatot is kért tőle, sőt a „pedofilügy” fabrikált jellegét Osváth 2020-as beszélgetőpartnere, Ábrahám Róbert Pesti TV-s újságíró is elismerte. Valamint a Magyar Nemzetre hivatkozva egy olyan vádat is átvettek, amit egy olyan prostituált fogalmazott meg, aki pár éve még azt állította, hogy az Orbán-kormány egyik tagjával is volt viszonya. Ezt a korábbi állítást természetesen a Pesti Srácok sem közölte.