Végül csak elnézést kért Baranyi Krisztinától a Pesti TV nevében Jeszenszky Zsolt

„Kollégáim, és különösen a magam nevében is ezúton kérek elnézést Baranyi Krisztinától a méltatlan megjegyzésekért” - írta egy szombat esti Facebook posztban Jeszenszky Zsolt.

Nem könnyen jutott el idáig. Egy hete lett botrányt abból, hogy Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester annak alátámasztására, hogy miért nem tekinti valódi újságíróknak a Pesti Srácok munkatársait, akikkel nem akar szóba állni, bejátszott egy részletet egy 2020 decemberi stúdióbeszélgetésből. Ebben Jeszenszky és a Pesti TV műsorvezetői arról társalognak, hogy Baranyi se nem okos, se nem túl szép, inkább dugnának kecskékkel, mert azt utána legalább meg lehet enni. (Baranyi egy ATV-s vitaműsorban játszotta be a felvételt, az ATV tiltakozott, de nem a jelenet, hanem annak bejátszása miatt.)

A felvételt aztán Baranyi kirakta a Facebook oldalára is.

A kecskedugásról elmélkedő műsort vezető Jeszenszky még szerdán úgy reagált minderre, hogy a műsora ilyen szókimondó és folytatta Baranyi gyalázását.

„Minden épeszű ember tudja, hogy a Politikai Hobbista egy szókimondó, szatirikus politikai talk show”, „ahol ilyen, és még ennél sokkal durvább dolgok is elhangzanak időnként”. Mármint hogy „Baranyit vagy egy kecskét dugna-e inkább meg az ember”. Erre írta aztán azt, hogy

„ha az ember k@rvának áll, akkor b@szni kell”.

Jeszenszky szerint egyébként „a kecskeb@szás vs. baranyib@szás dilemmát” nem ő, „hanem Ambrózy kolléga” hozta szóba, amihez hozzátette: „de nem tudnék vitába szállni vele”.

Majd feltette a kérdést, hogy

„van-e Baranyi Krisztinánál szánalmasabb, visitózóbb-sipáklódóbb, áldozatpózoló politikus Magyarországon?”

Aztán Baranyit szánalmas szarnak is nevezte, majd kirakott egy képet is, ráerősítve minderre. Ezután még egy másik posztban megszavaztatta a követőit, hogy ők a kecskét választanák-e, és beleállt Baranyiba a héten készült friss műsorban is.

Ehhez képest most szombaton késő este Jeszenszky végül elnézést kért Baranyitól, és törölte a szerdai posztját is. Mint írja, „bárkinek a személyét minősíteni - akár seggnyalónak vagy ócska propagandistának nevezzük, akár a külsejével, női mivoltával kapcsolatosan sütünk el gúnyos vicceket - mindig az érvek, az érdemi mondanivaló hiányát mutatja. Egy korábbi műsorunkban Baranyi Krisztinára tett dehonesztáló megjegyzéseinkkel mi is átléptük a jóízlés határát. Bár a Baranyi által közölt, majd a baloldali sajtón vezényszóra végigfutott állításokkal ellentétben az inkriminált mondatok nem tőlem hangzottak el, de a későbbiekben magam is kiálltam mellettük - helytelenül.”

Azt is írja, hogy „természetesen ilyen megjegyzésekkel magánbeszélgetésekben, kocsmákban, tornatermi öltözőkben nap mint nap találkozunk. Kifogásolásuk egyszerre értelmetlen és álszent. Nincs azonban helyük a nyilvánosság előtt, egy televíziós adásban.”

Itt persze nem áll meg, és közli, hogy reméli, Baranyi is elnézését kér Szalai Szilárdtól, a Pesti Srácok munkatársától, mert ócska propagandistának nevezte őket. És igen, nem maradt ki az állandó mantra, kettős mérce emlegetése sem a posztból: „A közbeszéd eldurvulásának megakadályozása, az ezzel szembeni kiállás nagyon is támogatandó cél. Ez azonban kétirányú utca; csakis a kettős mérce alkalmazása nélkül, a kritika mellett az önkritika alkalmazásával lehetséges” - írja Jeszenszky.