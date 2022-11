Jeszenszky Zsolt Baranyi Krisztináról: Ha az ember k@rvának áll, akkor b@szni kell

„Ha az ember k@rvának áll, akkor b@szni kell. És ezzel most nem Baranyi Krisztina esetleges korábbi vagy kiegészítő foglalkozására gondolok - vagy volt neki ilyen, vagy nem, ő dolga. Hanem arra, hogy aki politikusnak áll, az bizony kap hideget-meleget. És el kell viselnie. Ha nem bírja, válasszon magának más pályát. Legyen például mosónő... (de ez csak véletlenül jutott eszembe, nem Baranyiról)” – írta Facebookon Jeszenszky Zsolt, akinek Politikai hobbista című, az azóta már megszűnt PestiTV egyik műsorában 2020 decemberében azt tárgyalták ki, hogy Baranyi se nem okos, se nem túl szép, inkább dugnának kecskékkel, mert azt utána legalább meg lehet enni.

Jeszenszky a fentiekkel az ATV kedd esti műsorára reagált, amelyben Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere és Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár beszélték ki azt, hogy Baranyi napokkal korábban szintén az ATV egyik műsorában nem volt hajlandó válaszolni a Pesti Srácok egy munkatárásnak kérdéseire. Baranyi akkor azt mondta, régóta hangoztatja, hogy „propagandamédiának, ócska fizetett propagandistáknak” soha nem nyilatkozik, és úgy fogalmazott, csodálkozott is, hogy az ATV „egyáltalán beenged ebbe a stúdióba ilyen embereket, akiknek az újságíráshoz, a szakmához nulla közük van, folyamatosan, mindenféle gátlás nélkül hazudoznak és csúsztatnak”.

Jeszenszky a kedd esti műsorra reagálva – ahol Baranyi megmutatta a Politikai hobbista című műsor róla és kecskékről szóló részét – azt írta, szerinte „minden épeszű ember tudja, hogy a Politikai Hobbista egy szókimondó, szatirikus politikai talk show”, „ahol ilyen, és még ennél sokkal durvább dolgok is elhangzanak időnként”. Mármint hogy „Baranyit vagy egy kecskét dugna-e inkább meg az ember”. Erre írta aztán azt, hogy „ha az ember k@rvának áll, akkor b@szni kell”.

Jeszenszky szerint egyébként „a kecskeb@szás vs. baranyib@szás dilemmát” nem ő, „hanem Ambrózy kolléga” hozta szóba, amihez hozzátette: „de nem tudnék vitába szállni vele”. Aztán megjegyezte, hogy a posztjában leírtakat bekommentelte Baranyi Krisztina Facebook-bejegyzése alá is, de „a gyáva szarja természetesen 2 percen belül letiltott. Ha gondoljátok, kommenteljétek be a fenti YouTube linket Ti is minél többen a posztja alá, jó móka lesz”.

Bejegyzését aztán a következő kérdéssel zárta: „Van-e Baranyi Krisztánál szánalmasabb, visítózóbb-sipákolóbb, áldozatpózoló politikus Magyarországon? Bár nagy a verseny, de szerintem nincs. Szerintetek?„