„Jól teszi, hogy b*ssza a kislányokat az igazgató” - mondta a tanár a komáromi technikumban, ahol szexuális visszaélés miatt nyomoz a rendőrség

„Jól teszi, hogy bassza a kislányokat az igazgató.” „Ha valakinek, attól szar az élete, mert itt kell maradni neki korrepetáláson, mert hülye volt és nem tanult, akkor legyen öngyilkos nyugodtan” - ezeket a mondatokat a komáromi Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum oktatója mondta a tanórákon egy 32 diák és 26 szülő által aláírt beadvány szerint. Az ügyben a bejelentés után több hónapig nem történt semmi, de végül, miután Tóth Endre momentumos képviselő is az iskolához fordult, a Népszava szerint átfogó vizsgálat indult.

A komáromi technikum az az intézmény, ahonnan októberben azután ment el közös megegyezéssel az igazgató, hogy a rendőrség szexuális visszaélés miatt indított ellene eljárást. Az igazgatót az iskola takarítónője kapta rajta egy diáklánnyal, majd ezt elmesélte az egyik szülői értekezleten. A történtek után a diákok szerint egyesével hallgatták ki őket az igazgatói irodában, és megfenyegették őket, hogy se az ügyről, se a kihallgatásról ne beszéljenek. A vallomások szerint az igazgató több tucat diáklányt zaklatott rendszeresen szexuálisan.

Az iskola informatikatanára azonban ezután sem ítélte el az igazgató által elkövetett szexuális visszaéléseket, egy Facebook-üzenetben pedig azt írta, hogy ő nem áll senkinek a pártjára, csak „konkrétan leszarja az ügyet”.

Az oktató a szülők és a diákok által aláírt bejelentés szerint egyébként is rendszeresen trágár módon beszélt az órákon. Többek között az országos kompetenciamérés tesztje alatt is hangosan, trágár módon, más diákokat becsmérelve beszélt az osztályteremben, miközben a tanulók a teszteket írták. Amikor az egyik diák ezt szóvá tette, az oktató a panasz szerint azt válaszolta, megengedheti magának, hogy így beszéljen. A Népszava cikke szerint az is többször előfordult, hogy az oktató a tanóra közben az asztalára támaszkodva aludt, erről fényképek is készültek.

Tóth Endre szerint a szülők és a diákok már több hónapja elküldték az oktató viselkedését kifogásoló beadványukat a fenntartó Tatabányai Szakképzési Centrumnak és a Nemzeti Pedagógus Karnak is, de erre választ sem kaptak, az oktató pedig továbbra is a komáromi technikumban taníthatott. A momentumos képviselő keddi posztja után azonban valami történt: a Népszava szerint azóta átfogó vizsgálat indult a komáromi szakképző intézményben az oktató viselkedése miatt.