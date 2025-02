A rendszerváltás óta eltelt időszak legnézettebb filmje lett a Futni mentem

„Ha szabad nagy szavakat használnunk: az elmúlt bő két és fél hónapban történelmet írtunk veletek. Bár mindig is bíztunk a Futni mentem sikerében – különben nem is tettünk volna meg érte mindent az elmúlt négy évben –, még pár hete is álomnak tűnt, ami ma valósággá vált” – írták a film hivatalos Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy vasárnap már a 662 964. nézőt köszöntötték.

Ez azt jelenti, hogy Herendi Gábor új, állami támogatás nélkül készült romantikus vígjátéka lett a legnézettebb magyar mozifilm 1989 óta.

Az eddigi rekorder az 1997-es A miniszter félrelép volt. Herendi Gábornak a Valami Amerika után a Futni mentem a második filmje, amivel átlépte a félmillió nézőt. A valaha volt legnézettebb magyar film az 1949-es Mágnás Miska, amire az adatok szerint több mint 9,8 millió néző volt kíváncsi.

Tavaly először készült több független film, mint állami finanszírozású, és ezeket többen is nézték meg – köztük van a Futni mentem is. (via hvg.hu)