Tavaly először készült több független film, mint állami finanszírozású és ezeket többen is nézték meg

A magyar független filmeket öt éve kutató Konkol Máté összesítése szerint 2024. volt az első év, amikor

darabra is több független nagyjátékfilm készült Magyarországon, mint az NFI támogatásával készült állami finanszírozású, és ezeket többen is nézték meg a mozikban, így a függetlenek több jegybevételt is termeltek.

Az NFI ugyanis 6 nagyjátékfilmet támogatott - ideszámolva a Kék pelikán című animációs filmet is -, míg független producerek és gyártó cégek 10-et. 2025. január elsejéig a 10, államtól független filmre 589145 mozinéző váltott jegyet, az NFI-sekre pedig 561277. A független finanszírozású filmek összesített jegybevétele 1 milliárd 422 millió 692 forint volt míg az NFI-seké 1 milliárd 256 millió 171 ezer.

Az eredmény értelmezéséhez fontos tekintetbe venni, hogy a listán szereplő független produkciók stábjának jelentős része ráadásul jellemzően szívességből vagy baráti áron dolgozott.

Konkol szerint

“ha csak felületesen nézünk is rá filmipari szemmel a számokra, egy dolog kiemelkedő: a 10 függetlenfilm stábja önkéntes vagy alulfizetett munkával szerzett több bevételt (vagyis: ért el hatalmas marketing-büdzsé nélkül több nézőt), mint a hol korrekt (elsőfilmek), hol bődületes (Most vagy soha) összegből dolgozó stábok.”

Ha úgy tetszik, a magyar független film relatív virágzását az tette lehetővé, hogy bár az állam politikai és kultúrharcos okokból, illetve a kormányközeli producerek mohósága miatt lényegében kivonult a normális értelemben vett filmfinanszírozásból és néhány klienséhez csatornázta be a pénzeket, a magyar filmipar szereplői az amerikai szervizmunkákból keresett pénzből, mintegy hobbiként vagy szenvedélyből alternatív színteret hoztak létre.

Ez volt a Konkol által összeállított éves összesítő táblázat: