A fideszes médiaalapítvány kuratóriumi elnöke szerint az igényes, jó tollú újságírók a másik oldalon vannak

"Meg kéne szüntetni a szalagcímeket, amik mögött nincsen semmi, talán nem csak azzal kellene az újságíróknak foglalkozni, hogy hogyan rémisztik az embereket, és milyen negatív híreket terjesztenek," mondta a 476 médiatermékből, köztük a Ripostból és a Lokálból is álló Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnöke a Behir.hu-nak adott interjújában. Bár az alapítványnak elvileg semmi köze a kormányhoz, Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő, a kuratórium elnöke mégis azt mondta, hogy

Dr. Varga a tizenhét perces beszélgetés második felében kicsit elengedte magát, és nyíltan kritizálta a jelenlegi kormánypárti sajtót. Szerinte

Keresztény és kormánypárti ember létére ő is inkább Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas és a napot Népszavával kezdi. Az alapítvány célja Varga szerint, hogy

"azt mondhassuk pár év múlva, hogy kialakult egy keresztény nemzeti konzervatív újságírás, és a másik oldalon is elolvassák a mi újságjainkat és megnézik az internetes portáljainkat. És nem következik be, ami most (...), hogy az Indexet szoktuk előbb elolvasni mint az Origót."