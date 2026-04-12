A tahóterror teljes fegyverzetében

Sokkal súlyosabb volt a Fidesz kampányzárója, mint az a beszédekre kihegyezett tévéadásból látszódott. A Fidesz hivatalosan is felvállalta a náci Vadhajtások mulatós AI-kampánydalát, amit Cooky játszott le a Mátyás templom mellett, de ez még semmi ahhoz képest, amit Bogos Csaba youtuber mutatott be 20 percben:
A kormánypropagandistákat rendszeresen megszólaltatni próbáló riporter ezúttal nemcsak a patriótás Bohár Dániellel próbált ismét hiába beszélgetést kezdeményezni, az állampárti tahóterror suttyói, a Vadhajtások arca, a náci Bede Zsolt és a narancskommandós Tóth Roland sem akarták békén hagyni. Hol káromkodva alázva, hol buzizva, hol veréssel fenyegetőzve, hol Bogost tapogatva, táncolva, ordítva suttyóskodtak. Bede Zsolt egy ponton azt mondta: „Ha nincsen csádi misszió, akkor jönnek a migránsok, és seggbe basszák a Magyar Pétert meg a Radnai Márkot.” Tóth Roland pedig egészen odáig fajult, hogy néhány ellentüntetőtől megvadult, és rendőröknek kellett kiemelniük és igazolniuk.
Közben a rendet eddig meg nem magyarázott felhatalmazással biztosító Bazsó Adolfék mellett és velük látható szövetségben lépett fel Kindlovics Máté, Kubatov Gábor Fidesz-alelnök és FTC-elnök mindenese, akik jól elnevetgéltek Bede Zsoltékkal, akikkel nemrég a fideszes Pócs János forgatott együtt Magyar Péter-ellenes kampányvideót.
Kizöldült a magyar vidék, tavasz van, nem bízunk mi a külföldi szavakban.
Kindlovits a Fidesz legerőszakosabb, ugyanakkor legizgalmasabb szürkezónás megoldóembereinek egyike. Kubatov árnyékaként mozog, de nem sima gorilla: Navracsicshoz írta a szakdolgozatát, a főnökét pedig bármilyen ügyben rajta keresztül lehet elérni, ami egy korrupciós ügyben tett vallomásából is kiderül.
Az egész rendszer arra épített eddig, hogy a legegyszerűbb, legönzőbb emberek legyenek felháborodva. És akik évek óta síkidegek, nem pont most fognak megnyugodni.
A fideszes rendezvényeken futtatott NarancsKommandó méltó partnere lett a Vadhajtásoknak.
Az antiszemitizmus elleni zéró tolerancia vége: az országgyűlési képviselő a Vadhajtások arca mellett a narancskommandós influenszerrel együtt alázott egy Magyar Péter-bábut.
A budai Várban emelkedett volt a hangulat, még az is elhangzott, hogy nekünk fontos a Nyugat. De a lényeg a 3 millió szavazat!