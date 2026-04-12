A tahóterror teljes fegyverzetében

Sokkal súlyosabb volt a Fidesz kampányzárója, mint az a beszédekre kihegyezett tévéadásból látszódott. A Fidesz hivatalosan is felvállalta a náci Vadhajtások mulatós AI-kampánydalát, amit Cooky játszott le a Mátyás templom mellett, de ez még semmi ahhoz képest, amit Bogos Csaba youtuber mutatott be 20 percben:

A kormánypropagandistákat rendszeresen megszólaltatni próbáló riporter ezúttal nemcsak a patriótás Bohár Dániellel próbált ismét hiába beszélgetést kezdeményezni, az állampárti tahóterror suttyói, a Vadhajtások arca, a náci Bede Zsolt és a narancskommandós Tóth Roland sem akarták békén hagyni. Hol káromkodva alázva, hol buzizva, hol veréssel fenyegetőzve, hol Bogost tapogatva, táncolva, ordítva suttyóskodtak. Bede Zsolt egy ponton azt mondta: „Ha nincsen csádi misszió, akkor jönnek a migránsok, és seggbe basszák a Magyar Pétert meg a Radnai Márkot.” Tóth Roland pedig egészen odáig fajult, hogy néhány ellentüntetőtől megvadult, és rendőröknek kellett kiemelniük és igazolniuk.

Balról jobbra: Kindlovics Máté (Kubatov Gábor mindenese), Bogos Csaba youtuber, Tóth Roland (Narancskommandó) és Bede Zsolt (Vadhajtások) a Fidesz kampányzáróján a budai Várban 2026. április 11-én.
Fotó: Bogos Csaba/Youtube

Közben a rendet eddig meg nem magyarázott felhatalmazással biztosító Bazsó Adolfék mellett és velük látható szövetségben lépett fel Kindlovics Máté, Kubatov Gábor Fidesz-alelnök és FTC-elnök mindenese, akik jól elnevetgéltek Bede Zsoltékkal, akikkel nemrég a fideszes Pócs János forgatott együtt Magyar Péter-ellenes kampányvideót.

