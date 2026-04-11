És igen! A kampányzárón Orbán Viktor is megidézte Eckü heréjét

„Lehet, hogy a mi gyűlésünk unalmasabb, de ilyen here-bere partikkal nem tudunk szolgálni, mint amivel tegnap szórakoztatták a nagyérdeműt”
– mondta Orbán Viktor a szépen kivilágított Szentháromság téren, a kampányzáró emelkedett hangulatában.
Beszéde szinte végig a százszor hallott panelek ismétléséből állt, de azért az meglepett, hogy erre a szintre megy le, mármint hogy reagál arra, hogy az ún. rendszerbontó koncerten – amit nem a Tisza szervezett – az ötven előadó egyike, egy bizonyos Eckü a tökét mutogatta és csúnyákat mondott (amiért bocsánatot kért).
A többit a Fidesz kampányát követő olvasó valószínűleg fejből fel tudná mondani:
a tét a béke, nem adjuk a pénzünket az ukránoknak, nem akarunk ukránbarát kormányt, az apa férfi, az anya nő.
Kiemelten kezelte a beszédben Orbán
Közepesen érdekes, és nem először hallott kitétel volt még
De ha megvan a három millió szavazat, akkor mindent megoldunk, és kimaradunk a háborúból.
Azt is felhozta Orbán, hogy amúgy jogos igény, hogy most már a fiatalok is hadd szóljanak bele az ország vezetésébe is, akár a legfelsőbb szinteken, csak hát most válság van, nem most van ennek az ideje. Orbán szerint sajnos soha nem megfelelő a pillanat a leváltására.
A miniszterelnök szerint most nem a kísérletezés és kekeckedés ideje van. Volt 2010 óta olyan pillanat, amikor a miniszterelnök szerint leváltható lett volna a regnáló kormány?
A Fidesz és holdudvara rászállt a herés performanszra, Eckü bocsánatot kért, és bevallotta, hogy egy kicsit megbabonázta a tömeg.
Tiszás ruhába öltözött provokátorok próbálkozhatnak vasárnap, Magyar szerint a fideszes Simon Miklós és felesége, Rizsák Ildikó tiszás táblák felhasználásával készül csalásra Nyírbogáton.