Magyar: A Tisza 2/3 esetén sem szavaz meg egymaga alkotmányt, megnyitják az ügynökaktákat, Szijjártót vizsgálat alá vonják, tiszás ruhát viselő provokátorok várhatók

Hatalmas tömeg hallgatta Magyart és a Hajdú-Bihar megyei tiszás jelölteket Debrecenben. Fotó: YouTube/Magyar Péter

Hatalmas tömeg előtt tartotta meg Magyar Péter Debrecenben a Tisza kampányzáróját. A hangsúly a magyar vidék szerepén, a közösségépítésen, a megbékélésen és az Európához tartozáson volt. A tömeg a következőket skandálta:

Győzni fogunk!

Európa, Európa!

Ruszkik haza!

Vége van!

Nem félünk!

Az eseményről részletes helyszíni riportban számolunk majd be, de itt az a néhány újdonság és konkrétum, amit Magyar a beszédébe beleszőtt.

A Tisza elnöke nyíltan beszélt arról, hogy amióta elképzelhetővé vált a párt kétharmados győzelme, ez egyeseknek már túl soknak tűnik. Arról fejtegette, hogy megérti az ilyen félelmeket, de az „aljas, korrupt, embertelen, áruló hatalmat” igazán hatékonyan csak erős, ⅔-as felhatalmazással lehet lebontani. Ezután konkrét ígéretet tett:

ha a Tisza kétharmadot kap, nem fognak egypárti alkotmányt megszavazni: az alkotmányozásba bevonják a többi politikai erőt is, a végén pedig népszavazással fogadtatják el az új alkotmányt.

További konkrét ígéretek:

Megnyitják az ügynökaktákat, de nemcsak a rendszerváltás előttieket, hanem a későbbieket is. Ennek a részleteibe nem ment bele.

A milliárdosok vagyonadójának azonnali bevezetése, miközben adócsökkentésről és nyugdíjemelésről is döntenek.

20 évre visszamenőleg kivizsgálják a gyerekvédelmi ügyeket.

Kinyitják a bicskei ügy kegyelmi aktáit is.

Vizsgálatot indítanak az orosz befolyásolás ügyében és személyesen Szijjártó Péter külügyminiszter ellen is.

Felülvizsgálják az állami vagyon eltékozlását.

Magyar ezen felül beszéde vége felé azt állította, hogy a fideszesek hamis zászlós műveletek sorát tervezik elvégezni holnap, a választás megzavarása végett. Tiszás aktivistának öltözve, zászlóval, pólóban akarnak majd akciózni választási helyiségekben is – mondta a Tisza elnöke. Konkrétan azt állította, hogy információik vannak arról, hogy Simon Miklós fideszes képviselő és felesége, Nyírbogát polgármestere, Rizsák Ildikó vasárnap azt tervezik, hogy gépkocsikba tiszás táblákat rakva kövessenek el választási csalást emberek utaztatásával, a csalást az ellenzéki pártra kenve. „Hát ne tegyétek, Ildikó!” - üzente Magyar a polgármesternek. A pártelnök szerint mind a hat Hajdú-Bihar megyei körzetben komoly esélyük van a győzelemre.