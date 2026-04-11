„A választási őrület túlcsúszott bennem tegnap, ne haragudjatok!” – reagált Eckü a heremarkolászás másnapján

belföld

„Szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni a fellépés végi performansz miatt” – írta Instagram-storyban Baranyai Dániel, azaz Eckü, akinek a péntek esti Rendszerbontó Nagykoncerten a dugig telt Hősök terén üzent Gulyás Gergely minisztériumot vezető miniszternek, hogy rárakja a heréjét a fejére.

„Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére, az összes megafonos köcsögnek, hülye gyerekek, hétfőtől én tartom a kormányinfót! Keresett a rém. Milyen rém? A herém!”

A heremarkolós performanszot a teljes kormánysajtó és a fideszes holdudvar felkapta. A közmédia – amely egyébként be se számolt a százezres nagyságrendű közönséget vonzó eseményről – már péntek este világgá kürtölte Eckü heréjét, szombaton pedig teljes kapacitással fordult rá a témára a Fidesz minden beszélő feje. „A választási őrület túlcsúszott bennem tegnap, ne haragudjatok!” – írta szombat délután Eckü.

„Erős lett, nem gondoltam bele a következményekbe. Nem méltó viselkedés mint előadó és mint apa sem. Gulyás Geritől is elnézést kérek természetesen. Ne utáljatok, egy kicsit megbabonázott a tömeg és a sok fiatal a hősök terén, kijött valami, aminek közel sem akartam ekkora feneket keríteni, mint ami lett belőle. Őszintén bocsánat!”

belföld eckü Hősök együttes gulyás gergely hősök tere here bocsánatkérés eckü heréje hősök
A Fidesz és a holdudvara Eckü heréjével tölti a kampány utolsó napját

Gulyás Gergely nem szeretné, ha Eckü a fejére rakná a heréjét, Németh Balázs alternatív univerzumában tömegek pártoltak át a heremutogatás miatt a Fideszhez, Tóth Gabi pedig drogos kutyákról beszél.

