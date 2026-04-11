„A választási őrület túlcsúszott bennem tegnap, ne haragudjatok!” – reagált Eckü a heremarkolászás másnapján

„Szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni a fellépés végi performansz miatt” – írta Instagram-storyban Baranyai Dániel, azaz Eckü, akinek a péntek esti Rendszerbontó Nagykoncerten a dugig telt Hősök terén üzent Gulyás Gergely minisztériumot vezető miniszternek, hogy rárakja a heréjét a fejére.

„Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére, az összes megafonos köcsögnek, hülye gyerekek, hétfőtől én tartom a kormányinfót! Keresett a rém. Milyen rém? A herém!”

A heremarkolós performanszot a teljes kormánysajtó és a fideszes holdudvar felkapta. A közmédia – amely egyébként be se számolt a százezres nagyságrendű közönséget vonzó eseményről – már péntek este világgá kürtölte Eckü heréjét, szombaton pedig teljes kapacitással fordult rá a témára a Fidesz minden beszélő feje. „A választási őrület túlcsúszott bennem tegnap, ne haragudjatok!” – írta szombat délután Eckü.