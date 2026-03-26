A fideszes Pócs János a horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolttal forgatott közös videót

Sok szálon kötődik a Fideszhez a Vadhajtások arca, Bede Zsolt:
Az egyik októberi Kormányinfón meg is kérdeztem Gulyás Gergelyt, miért hívták meg ezt a nácit a Digitális Polgári Körök rendezvényére, de a Miniszterelnökséget vezető miniszter és fideszes országgyűlési képviselő nem tudott rá válaszolni:
Azután a Kormányinfó után az utcán megtalált Bede Zsolt, és lesből megpróbált leköpni egy rágóval, de nem sikerült, mert elhajoltam, aztán fenyegetőzött, én meg az ő stílusában válaszolva elküldtem onnan, ami annyira jól sikerült, hogy később nem merte megosztani az elfuserált zaklatási kísérletét rögzítő videóját. Egyébként azt kifogásolta, hogy arról a fotóról kérdeztem a minisztert, amin Bede Zsolt a kisfiával együtt karlendít egy horogkeresztes zászló előtt:
Nem ez volt az első eset, hogy a rasszista, antiszemita Vadhajtások megfenyegetett minket. Egy 2019-es cikkben zsidózva ígérték a 444 kiirtását, többek között azt írva, hogy „így hát a metszett faszú Soros blogos csicskák nyugodtan basszák meg a halottat az anyjuk temetésén”. A feljelentés után a rendőrség öt év nyomozás után sem találta meg az elkövetőt. Az ügyészség szerint a rendőrség mindent jól csinált, és közölték, hogy ha tovább panaszkodunk, pénzbírságot kaphatunk.
A Fidesz–KDNP-kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmus ellen, ehhez képest Pócs János fideszes országgyűlési képviselő a múlt hét végén a náci Bede Zsolttal együtt bohóckodott a – Bede Zsolt szellemi és erkölcsi szintjén lévő – narancskommandós Tóth Roland videójában, amiben az újrainduló fideszes jelölt Magyar Péter-bábuját alázták:
Arról is érdeklődtünk, miért hívták meg Bede Zsoltot a Digitális Polgári Körök show-jára, és hogy tettek-e feljelentést az állítólagos puccskísérlet miatt. (Nem.)
Orbán Viktor, Lázár János, Kocsis Máté, zebrák, szellemi kiállítótér a Digitális Polgári Körök első személyes találkozóján, a magánadományokból kibérelt Papp László Sportarénában.
A kormánymédia kedvenc trollja kommentálja az amerikai eseményeket. Korábban arról panaszkodott, hogy rasszistának nevezik.
28 nappal a választás előtt erőt demonstráltak a pártok.
A mozgósítási világrekord beállítása előtt a Fidesz pártigazgatója a Vadhajtások arcával is váltott pár szót.
A kép a szombati Digitális Polgári Kör-találkozón készült.
A fideszes rendezvényeken futtatott NarancsKommandó méltó partnere lett a Vadhajtásoknak.
A belvárosi templomból jött ki vasárnap, akkor kapták el egy közös képre.
Egy nyilvánvalóan uszító gyűlölet-bűncselekmény miatt tettünk feljelentést 5 éve. Többször is lepattantunk, mostanra már végleg. Bede Zsolt több ügyben is elszámoltathatatlannak látszik.
Öt év nyomozás után sem derítettek ki semmit a Vadhajtásokról, még azt sem, amire egy rakás, nyilvánosan elérhető bizonyíték van az interneten. Viszont közölték, hogy ha tovább panaszkodunk, pénzbírságot kaphatunk.
A fideszes lapok rendszeresen futtatják a Vadhajtások.hu újságírójaként a folyamatosan balhézó Bede Zsolt ex-fociultrát, Bayer Zsolt pedig azt mondta: „imádom a palit”, „ez a helyes út, tehát ezt kell csinálni”.
Ilyenek a mai polgárok: Gulyás Gergely támogatásával íjaznak át a Vereckei-hágón, Budaházy szerint Orbánnak még meg kell magyaráznia, miért volt Pride, miközben Kassai Lajos lovasíjász nem érti, hogy a jobboldali influencerek és a közmédia miért a Pride-ot mutatja be szörnyülködve ahelyett, hogy a lovasíjász világbajnokságra mennének.
Megpróbált leköpni, aztán megfenyegetett, végül nem merte kirakni az erről készített videóját.
Tíz cím Boldog István kedvenc újságjából.