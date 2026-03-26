A fideszes Pócs János a horogkeresztes zászló előtt karlendítő, náci Bede Zsolttal forgatott közös videót

Balról jobbra: Tóth Roland (Narancskommandó) influenszer, Pócs János (Fidesz) parlamenti képviselő, Pócs János Magyar Péter-bábuja és Bede Zsolt (Vadhajtások) náci troll Forrás: Tóth Roland/Facebook

Sok szálon kötődik a Fideszhez a Vadhajtások arca, Bede Zsolt:

Tavaly közös szelfit készített Orbán Viktorral – akivel már 2017-ben is fotózkodott – a szeptemberi, meghívásos Digitális Polgári Körök arénashow-n.

Korábban fideszes rendezvényen szólalt fel.

Kubatov Gáborral is jóban van, a Fidesz alelnöke az idei Békemeneten is megosztott az egyeztetésükről egy videót.

Amikor szeptemberben Bayer Zsolt tüntetésén Bede Zsolt odament basztatni a Telexet, a megafonos Apáti Bence vezette el onnan az egyre kínosabbá váló „Zsoltit”.

Több fideszes képviselő és a kormánypárti média is szimpatizál a kormányellenes tüntetőket és újságírókat pedofilozó és veréssel fenyegető Vadhajtásokkal.

A Pesti Srácok és a néhai 888 Bedét jobboldali tudósítóként emlegette, a Pesti TV stúdiójába is meghívták, az Origo a Vadhajtásokra hivatkozva szemlézett még egy HVG-s Fekete-Győr András-interjút is, Bayer Zsolt pedig a tévéműsorában arról beszélt, amikor bemutatta Bedét, hogy „imádom a palit”, és „ez a helyes út, tehát ezt kell csinálni”.

Az egyik októberi Kormányinfón meg is kérdeztem Gulyás Gergelyt, miért hívták meg ezt a nácit a Digitális Polgári Körök rendezvényére, de a Miniszterelnökséget vezető miniszter és fideszes országgyűlési képviselő nem tudott rá válaszolni:

Azután a Kormányinfó után az utcán megtalált Bede Zsolt, és lesből megpróbált leköpni egy rágóval, de nem sikerült, mert elhajoltam, aztán fenyegetőzött, én meg az ő stílusában válaszolva elküldtem onnan, ami annyira jól sikerült, hogy később nem merte megosztani az elfuserált zaklatási kísérletét rögzítő videóját. Egyébként azt kifogásolta, hogy arról a fotóról kérdeztem a minisztert, amin Bede Zsolt a kisfiával együtt karlendít egy horogkeresztes zászló előtt:

Nem ez volt az első eset, hogy a rasszista, antiszemita Vadhajtások megfenyegetett minket. Egy 2019-es cikkben zsidózva ígérték a 444 kiirtását, többek között azt írva, hogy „így hát a metszett faszú Soros blogos csicskák nyugodtan basszák meg a halottat az anyjuk temetésén”. A feljelentés után a rendőrség öt év nyomozás után sem találta meg az elkövetőt. Az ügyészség szerint a rendőrség mindent jól csinált, és közölték, hogy ha tovább panaszkodunk, pénzbírságot kaphatunk.

A Fidesz–KDNP-kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmus ellen, ehhez képest Pócs János fideszes országgyűlési képviselő a múlt hét végén a náci Bede Zsolttal együtt bohóckodott a – Bede Zsolt szellemi és erkölcsi szintjén lévő – narancskommandós Tóth Roland videójában, amiben az újrainduló fideszes jelölt Magyar Péter-bábuját alázták: