A Vadhajtások arca, Bede Zsolt közös szelfit készített Orbán Viktorral – akivel már 2017-ben is fotózkodott – a szeptemberi, meghívásos Digitális Polgári Körök arénashow-n:
Korábban arról készített fotót, hogy karlendít a kisfiával egy horogkeresztes zászló előtt:
Bede Zsolt korábban fideszes rendezvényen szólalt fel, Kubatov Gáborral is jóban van, és amikor szeptemberben Bayer Zsolt tüntetésén Bede Zsolt odament baszogatni a Telexet, a megafonos Apáti Bence vezette el onnan az egyre kínosabbá váló „Zsoltit”.
A legutóbbi Kormányinfó utolsó kérdezőjeként, 11 óra után meg is kérdeztem Gulyás Gergelyt, hogy miért hívták meg ezt a nácit a Digitális Polgári Körök rendezvényére, de a Miniszterelnökséget vezető miniszter és fideszes országgyűlési képviselő nem tudott rá válaszolni, miért hívták meg a fideszes kampányeseményre Bede Zsoltot:
Soha ilyen gyorsan nem érkezett még pozitív megerősítés a munkámra.
Miután bedobtam az újságba a videót a kérdéseimről, elmentem ebédelni egy barátommal, és éppen a Margit körúton sétáltam, amikor azt vettem észre, hogy valaki egy mobillal a kezében mellém ér. Ekkor láttam, hogy Bede Zsolt az, aki éppen lesből le akar köpni a rágójával. Reflexből elhajoltam, és elrepült a fejem fölött a rágó.
A kép a szombati Digitális Polgári Kör-találkozón készült.
A belvárosi templomból jött ki vasárnap, akkor kapták el egy közös képre.
Orbán Viktor, Lázár János, Kocsis Máté, zebrák, szellemi kiállítótér a Digitális Polgári Körök első személyes találkozóján, a magánadományokból kibérelt Papp László Sportarénában.
Ilyenek a mai polgárok: Gulyás Gergely támogatásával íjaznak át a Vereckei-hágón, Budaházy szerint Orbánnak még meg kell magyaráznia, miért volt Pride, miközben Kassai Lajos lovasíjász nem érti, hogy a jobboldali influencerek és a közmédia miért a Pride-ot mutatja be szörnyülködve ahelyett, hogy a lovasíjász világbajnokságra mennének.
A mozgósítási világrekord beállítása előtt a Fidesz pártigazgatója a Vadhajtások arcával is váltott pár szót.
Arról is érdeklődtünk, miért hívták meg Bede Zsoltot a Digitális Polgári Körök show-jára, és hogy tettek-e feljelentést az állítólagos puccskísérlet miatt. (Nem.)
Bevett fegyverré vált a kérdés, ami minden eddiginél nyomorultabbá tette a politikai kommunikációt.
Bede Zsolt és csapata megjelent az Auróránál kötekedni, de nem engedték be őket.
A kormánymédia kedvenc trollja kommentálja az amerikai eseményeket. Korábban arról panaszkodott, hogy rasszistának nevezik.
Egy nyilvánvalóan uszító gyűlölet-bűncselekmény miatt tettünk feljelentést 5 éve. Többször is lepattantunk, mostanra már végleg. Bede Zsolt több ügyben is elszámoltathatatlannak látszik.
Öt év nyomozás után sem derítettek ki semmit a Vadhajtásokról, még azt sem, amire egy rakás, nyilvánosan elérhető bizonyíték van az interneten. Viszont közölték, hogy ha tovább panaszkodunk, pénzbírságot kaphatunk.