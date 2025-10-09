Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Vadhajtások arca, Bede Zsolt közös szelfit készített Orbán Viktorral – akivel már 2017-ben is fotózkodott – a szeptemberi, meghívásos Digitális Polgári Körök arénashow-n:

Korábban arról készített fotót, hogy karlendít a kisfiával egy horogkeresztes zászló előtt:

Bede Zsolt korábban fideszes rendezvényen szólalt fel, Kubatov Gáborral is jóban van, és amikor szeptemberben Bayer Zsolt tüntetésén Bede Zsolt odament baszogatni a Telexet, a megafonos Apáti Bence vezette el onnan az egyre kínosabbá váló „Zsoltit”.

A legutóbbi Kormányinfó utolsó kérdezőjeként, 11 óra után meg is kérdeztem Gulyás Gergelyt, hogy miért hívták meg ezt a nácit a Digitális Polgári Körök rendezvényére, de a Miniszterelnökséget vezető miniszter és fideszes országgyűlési képviselő nem tudott rá válaszolni, miért hívták meg a fideszes kampányeseményre Bede Zsoltot:

Soha ilyen gyorsan nem érkezett még pozitív megerősítés a munkámra.

Miután bedobtam az újságba a videót a kérdéseimről, elmentem ebédelni egy barátommal, és éppen a Margit körúton sétáltam, amikor azt vettem észre, hogy valaki egy mobillal a kezében mellém ér. Ekkor láttam, hogy Bede Zsolt az, aki éppen lesből le akar köpni a rágójával. Reflexből elhajoltam, és elrepült a fejem fölött a rágó.