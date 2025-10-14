A tahóterror emberi megtestesülése: Tóth Roland, a „jóképű fideszes csávó”, aki taktikai mellényben szólítja fel távozásra az Európai Bizottság elnökét

Aki azt hitte, hogy a Jobb Érzéssel vagy az Öreg Rockerrel elértünk a szakadék legaljára, annak egy kormánypárti influenször most megfogta a 2 decis, alkoholmentes, mangós sörét, és bebizonyította azt az alaptörvényt, hogy mindig van lejjebb.
A devolúció legújabb példája Tóth Roland, a NarancsKommandó arca, aki a megafonos életérzést keveri a Vadhajtások-féle szefóval.
A Bede Zsolt–Szakács Pisti kentaur ontja magából a videókat, amiken többek között taktikai mellényben szólítja fel távozásra Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét:
A kopasz, festett szakállú férfi készített már arról is rövid videót, hogy:
„Tudjátok, hogy mi vagyok én? Egy jóképű fideszes csávó. És Peti tudjátok, hogy micsoda? Poloska.”
A tahóterror emberi megtestesülése idióta örömtáncot járva reklámozza a vállalkozók által kérvényezhető, államilag támogatott hitelt:
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Mónika, aki a Jobb érzés blogot csinálja, a vidéki idillről mesél, miközben szavalva tolja az Ukrajna-ellenes üzeneteket, és lefojtott agresszióval fenyegeti azt, aki nem 100 százalékig orbánista.
Propagandista-e a propagandista, ha nem ér el senkit? Vagy ez az egész csak arról szól, hogy egy írni-olvasni alig tudó embert is pszichózisban tartsanak egy „fontos feladattal”?
Megpróbált leköpni, aztán megfenyegetett, végül nem merte kirakni az erről készített videóját.
Az egész rendszer arra épített eddig, hogy a legegyszerűbb, legönzőbb emberek legyenek felháborodva. És akik évek óta síkidegek, nem pont most fognak megnyugodni.
A Budapest Pride szervezése miatt hallgatták ki a főpolgármestert, szerinte az ügy vádemelésig sem jut majd..