Két kézzel fogsz karlendíteni, ha megtudod, mi volt az a szám, amire Orbán a kocsijában mulatott: a Vadhajtások kampánydala

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Eleve eléggé zavarbaejtő volt Orbán Viktor kedden a Facebookra posztolt videója: a miniszterelnök az autóját vezetve fura, görcsös mozdulatokkal igyekezett laza mulatozást imitálni, közben néha a kormányt is elengedve. Miközben olyan szám bömbölt az autórádióból, amit az esetről rövid cikket író Urfi kolléga „mulatós technónak" titulált.

Most kiderült, mi is ez az erősen AI-gyanús szám. Nem más, mint a kormánytámogató média szélsőséges pöcegödrének, a Vadhajtásoknak a hivatalos kampánydala. Amit a Vadhajtások 4 nappal ezelőtt töltött fel a Youtube-csatornájára:

A szövege a következő:

Kizöldült a magyar vidék, tavasz van,

nem bízunk mi a külföldi szavakban,

behúzzuk a Fideszre, ez nem vitás,

csak a Fidesz a biztos választás.

Hogy ez miért érdekes?

A Vadhajtások annak a Bede Zsoltnak a projektje, aki egy fényképen a kisfia társaságában mutat be karlendítést egy náci zászló előtt. Bede szélsőjobboldali provokátor, de a dalának ilyen futtatása annyiban mégsem meglepő, hogy sok szálon kötődik a Fideszhez és magához Orbánhoz is:

Tavaly közös szelfit készített Orbán Viktorral – akivel már 2017-ben is fotózkodott – a szeptemberi, meghívásos Digitális Polgári Körök arénashow-n.

Korábban fideszes rendezvényen szólalt fel.

Kubatov Gáborral is jóban van, a Fidesz alelnöke az idei Békemeneten is megosztott az egyeztetésükről egy videót.

A bónuszpoén pedig az, hogy Orbán a „Nem bízunk mi a küföldi szavakban” sort aznap énekelte lelkesen, amikor éppen megérkezett kampányolni mellette J.D. Vance amerikai elelnök.