Georg Spöttle: Asz Szalamu Aleikum Groznij🔥

Amíg Bencsik Andráséknak csak a szájuk jár, amikor arról beszélnek, hogy el kellene menni Oroszországba, megmutatni, milyen jó ott az élet, addig Georg Spöttle cselekszik.

A PestiSrácok főmunkatársa, aki az orosz–ukrán háborúban maximálisan Oroszországot támogatja, és akit tavaly a Donbászba vitte az orosz védelmi minisztérium, ezúttal Csecsenföld központjába, Groznijba látogatott, ahol nagyon jól érezte magát.

A GEOrgPOLITIKA című műsorában beszámolt arról, hogy az Ahmat Specnaz kiképzését látva meggyőződhetett róla, hogy a csecsen speciális alakulat nagyon kemény fickókból áll, ott vannak az élvonalban:

Spöttle az első benyomásait Groznijról a Facebook-oldalán így foglalta össze:

„Asz Szalamu Aleikum Groznij🔥 Az elő benyomások a telómmal megörőkítve. Nagyon vendégszeretőek és valóban rögtön a rokonságot keresik, mert hogy ők is Szibériából vándoroltak le a Kaukázusba. Magyarként már a repülön veregették a válam az utitársak. Nagyon komolyan veszik az Iszlámot, ha tisztelettek közeledsz, akkor a szívükbe fogadnak. Köszönöm a sok kedves kommentet❤❤❤”

Egy kommentelőnek válaszul kifejtette, a csecsenek mennyire komolyan veszik az iszlámot: „bizony mi is pont a közös szavakról beszélgettünk tegnap🙂 Remek hely, nem csoda, hogy Neked is tetszett. Valóban az iszlám most központi helyet foglal el. Még a fiatalok is komolyan veszik az imaidőket, akár a munkahelyen is.”

„Kultúra nélkül nincs nemzet” – idézte Spöttle a csecsen vezető, Ramzan Kadirov apjától, a 2004-ben meggyilkolt Ahmat Kadirovtól. Arra a kérdésre, hogy pacsizik-e Ramzan Kadirovval, azt válaszolta: „Nem hiszem, pedig életem élménye lenne😊 Nagyon vendégszeretőek a csecsenek.”