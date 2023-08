Georg Spöttle már a Donbaszból önti a magyar nézőkre az orosz propagandát

A kormánymédia egyik kedvenc biztonságpolitikai megmondóembere az orosz védelmi minisztérium szervezésében a Donbaszból „tudósít” a háborúról, orosz szemszögből.

Beszámolóiból egy alternatív valóság rajzolódik ki, ahol az ukránok a civileket gyilkoló agresszorok, akik szétlövik a saját városaikat, az oroszok pedig csak segítenek.

Ahogy Rácz András a 444-nek elmondja, az ilyen propagandautaknak már 100 éves hagyománya van Oroszországban: Spöttle is csak azt láthatja, amit az orosz kormány megmutat neki.

Cikkünkben azt is végigvesszük, milyen jól ismert propagandafogások köszönnek vissza Spöttle „tudósításaiban”.

A kormánypárti médiának eddig sem kellett túl nagy bátorítás, hogy az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban szinte google-fordítózva vegye át egy az egyben az orosz propagandát, Georg Spöttle viszont új szintet ért el. Miközben Novák Katalin köztársasági elnök egy kijevi óvóhelyről küldött képet a napokban, Spöttle az orosz védelmi minisztérium „meghívására” és felügyelete alatt elment az orosz megszállás alatt lévő kelet-ukrajnai területre, hogy onnan „tudósítson” arról, mi is zajlik a helyszínen.

Bejelentkezéseiből, amiket hosszabb-rövidebb formában a Youtube-on, a Pesti Srácok oldalán és a Hír Tv-ben is közzétesz, egy alternatív valóság tárul föl, ahol az ukrán hadsereg a civileket és újságírókat gyilkoló agresszor, Mariupol lakosai felszabadító hősökként köszöntik az orosz megszállókat, akik csak segíteni akarnak, a háború pedig csak azért tart még mindig, mert a gonosz ukránok így akarják. Amit pedig Spöttle útjáról és a hasonló, orosz védelmi minisztérium által szervezett sajtóutakról tudni lehet, az alapján elég erősen feltételezhető, hogy a kormánymédia „tudósítója” azt a kirakatvalóságot látja, amit az orosz védelmi minisztérium mutatni akar neki, ő pedig így kontroll nélkül önti a magyar kormánypárti nyilvánosságba az orosz háborús propagandát.

Alternatív valóságok

Georg Spöttle, a kormánymédia „biztonságpolitikai elemzője” és a Pesti Srácok „újságírója” sosem titkolta, hogy mit gondol az orosz-ukrán konfliktusról. A saját bevallása szerint Fidesz-párttag és a Fidesz színeiben önkormányzati választáson is induló Spöttle 2022 őszén az Ultrahang nevű Youtube-műsorban azt mondta, hogy „én ebben a háborúban maximálisan Oroszországot támogatom.” Ebben a műsorban és a saját videóiban is többször beszélt arról, hogy az ukrán hadsereg milyen rémtetteket hajt végre a Donbaszban, bár ezt néha elég érdekes forrásokkal igyekezett alátámasztani. Azt az állítását például, hogy az ukránok kazettás bombákat lőnek ki az oroszok és szeparatisták által elfoglalt területre, egy olyan videóval igyekezett igazolni, amelyen valójában az orosz hadsereg használ ilyen bombát Szíriában 2016-ban.

Spöttle többször is beszélt arról, hogy ki akar menni a Donbaszba, hogy a saját szemével is megnézze, mi zajlik ott, de sokáig nem kapott vízumot. Nemrég viszont az orosz védelmi minisztérium meghívására részt vehetett a moszkvai nemzetközi biztonsági konferencián (ahová 2014 óta a magyar állam képviseletében senki sem mehet, és ahová külön katonai vízummal utazhatnak be a résztvevők), majd szintén a védelmi minisztérium szervezésében elmehetett az elfoglalt Donyeckbe és Luhanszkba. Ahogy a Pesti Srácoknak a tudósítójuk legutóbbi bejelentkezésének ajánlójában áll, munkatársuk „vállaltan a ‘másik oldal’ szemszögéből vizsgálja meg a háború borzalmát”.

Spöttle nem egyszerűen a front másik oldaláról tudósít, vagy az orosz „álláspontról” számol be, hanem egy alternatív valóságot közvetít. Beszámolói nem adnak túl sok kontextust, hogy miért és hogyan robbantak ki a harcok a Donbaszban 2014-ben - vagyis hogy az orosz hadsereg és az általuk támogatott oroszpárti szeparatisták robbantották ki a harcokat Kelet-Ukrajnában, miután a Majdan-tüntetésekbe belebukott az oroszbarát ukrán kormány -, és hogy miért vált totálissá a háború 2022 elejétől. Történeteiben az agresszorok ukrán katonák, az áldozatok pedig egyszerű emberek, akiket csak azért bántanak, mert ukrán helyett orosznak tekintik magukat, vagy egyszerűen csak azért, mert ott vannak. Ezek az emberek a háború elől menekülő ukrán civilekkel is összeméretnek Spöttle narratívájában. „Gondoljatok bele, kilenc éve így élni… és ők nem menekülnek. Nem mennek el segélyért Németországba. Nem picsognak a Nyugatnak, nem követelőznek, hanem a fiatalok harcolnak, az idősebbek pedig próbálják túlélni. Nem pénzért, anyagi javakért vagy dicsőségért mennek ki a frontra, hanem a kiskertért, a panelért, a 20 éves ‘kockaladért’, mindenért, ami nekik a hazát és földjüket jelenti” - fejtegeti.

A donbaszi beszámolók azzal kapcsolatban sem bővelkednek részletekben, hogy a Spöttle által említett ukrán támadások mikor és hogyan történtek. Általában taktikai okokra hivatkozva nem mondja el, hogy épp merre jár, ami amúgy valószínűleg bölcs dolog, de ettől még viszonylag könnyen beazonosítható például a donyecki Kalinyin kórház épülete, amely elől bejelentkezik. A videóban azt mondja, hogy ezt a kórházat egy héten háromszor is lőtték az ukránok, amiben szerinte "már van rendszer", arra utalva, hogy az ukrán tüzérek direkt el akarják pusztítani a kórházat. Az viszont például nem derül ki a bejelentkezésből, hogy ez a támadás mikor történt. A Kalinyin kórházat tényleg érte találat, az orosz kormánymédia 2022 decemberében számolt be arról, hogy három, az orosz források szerint ukrán rakéta is eltalálta a kórházat, amelyben két beteg megsérült, egyikük később meg is halt. Spöttle elmondása alapján viszont olyan, mintha a kórházat tegnap lőtték volna szét.

photo_camera Spöttle a meg nem nevezett helyen lévő donyecki Kalinyin kórháznál.

Spöttle aktuálisabb támadásokról is beszámol, sőt, többször beszél arról, hogy nem sokkal a bejelentkezése előtt még hallani lehetett durranásokat a front felől, amelyeket minden egyes alkalommal az ukrán tüzérség támadásaiként azonosít hallás alapján. Viszont azt feltételezni, hogy egy frontvonalon, ahol tüzérségi párbaj zajlik két hadsereg között, minden egyes durranásért egy oldal (amelyet ez esetben a támadó oldalként azonosít) felel, elég meredek megállapításnak tűnik.

Ennél meredekebb állításai is vannak a beszámolókban, például hogy az ukrán hadsereg drónokkal dobál gránátokat civilekre, Mariupolban ukrán mesterlövészek vadásztak a járókelőkre vagy hogy az ukrán hadsereg direkt támadja a Donbaszban lévő nyugati újságírókat, nehogy leírhassák az „igazságot”.

Az ilyen állítások megértéséhez érdemes előbb megvizsgálni, hogy mi a kerete Spöttle látogatásának, és mire lehet ebből következtetni a beszámolója és az orosz hivatalos propaganda viszonyáról.

100 éves orosz tradíció

Georg Spöttle beszámolóiról megkérdeztem Rácz András Oroszország-szakértő véleményét, aki több konkrét állítás valóságtartalma mellett arról is beszélt a 444-nek, hogy mire lehet következtetni a sajtóút körülményeiből. A Pesti Srácok is leírta, hogy tudósítójuk az orosz védelmi minisztérium meghívásából jár a Donbaszban más újságírókkal együtt, és Spöttle a videóiban maga is többször beszél arról, hogy a hadsereg tart nekik eligazítást arról, merre mennek és mit csinálnak majd. Mindezek alapján Rácz szerint elég egyértelmű, hogy Spöttle csak azt látja, amit az orosz hadsereg meg akar neki mutatni.

Az orosz kormánynak nagy gyakorlata, 100 évre visszatekintő múltja van az ilyen „vezetett túrák” szervezésében, vagyis abban, hogy a nyugati tudósítóknak pont azt mutassák meg és olyan kontextusban, amit és amilyenben akarnak. Ez a 100 éves múlt többek között Hammerstein Judit történész Oroszok és magyarok - Magyar írók Oroszország- / Szovjetunió-tapasztalata az 1920-1930-as években című könyvéből is kiolvasható. Mint a könyv alapjául szolgáló doktori disszertációjában írja, 1925-től a Szovjetunióba látogató külföldiek utazásait külön állami szervezet irányította:

„A látogatók programját nagy műgonddal szervezték meg, gondosan kiválogatva és előkészítve azokat a helyszíneket, épületeket és intézményeket, amelyeket meg kívántak mutatni. Mindent úgy terveztek meg, hogy az ország árnyékos oldala a látogató számára rejtve maradjon. Kidolgozták a megtévesztés, a szemfényvesztés és a propaganda teljes tárházát, amelynek része volt – a meghívott vendég fontosságának mértékében - a folyamatos megfigyelés, a megszervezett találkozók, a pazar bankettek és hotelok, a megfigyelés feladatát is ellátó tolmácsok, a tekintélyes honoráriumok, kiadói szerződések egyaránt. [...] Az 1930-as évekre a látogatások zarándokutakká váltak, céljuk a tanúságtétel lett, az utazásra kiszemeltek feladata pedig, hogy vallomásukkal meggyőzzék a nyugati világot arról, hogy a bolsevik Oroszországban maga a földi paradicsom épül.”

Spöttle útjának is az lehet a célja, hogy meggyőzze a magyar nyilvánosságot arról, hogy a Donbaszban az ukrán hadsereg az idegen agresszor, az orosz állam és az oroszpárti szeparatista vezetés pedig az önzetlen segítő. A front másik oldalán ez a fajta kontroll nem megszokott, az újságírók sokkal szabadabban mozoghatnak és dönthetik el, hová mennek, kivel találkoznak és miről tudósítanak. Ahogy Rácz András elmondta, ahhoz, hogy valaki tudósítson Ukrajnából, persze engedély kell, de a frontig viszonylag elég szabadon mozoghatnak az újságírók. A fronton külön engedélyekre van szükség, de ott sem ellenőrzi és irányítja a mozgásukat úgy a hadsereg, mint ahogy Spöttle csoportját a másik oldalon. Persze nem kizárt, hogy a tudósítókat segítő fixerek be vannak kötve az ukrán hadsereghez, de mégsem a védelmi minisztérium tart eligazítást a külföldi sajtónak.

photo_camera Spöttle Mariupolban. Talán a képet is az orosz védelmi minisztérium kollégája csinálta? Fotó: Facebook

Az viszont biztos, hogy ha Spöttle nem kért engedélyt az ukrán államtól, hogy belépjen a Donbaszba, amit valószínűleg nem tett meg, akkor az ukrán kormány nézőpontjából illegálisan tartózkodik az országban, és várhatóan ki fogják tiltani. Bár az oroszoknak drukkoló és a Donbaszt már Oroszország részének tekintő Spöttlét ez nem biztos, hogy zavarja. Ahogy talán az sem, hogy az orosz titkosszolgálatok valószínűleg NATO-tagállamból származó és egy másik NATO-tagállamban élő állampolgárként Spöttle minden lépését figyelik és minden lehetséges eszközét lehallgatják.

Vádold az ellenfelet azzal, amit te magad csinálsz!

Rácz András szerint Spöttle beszámolójában az orosz propaganda egy másik szovjet hagyománya is tetten érhető: vádold azzal az ellenfelet, amit te magad követsz el. Ezt Spöttle már alkalmazta a korábban emlegetett kazettás bombás esetben, amikor azt mondta egy szíriai orosz támadás videójáról, hogy az a Donbaszban készült és ukránok lőtték ki a bombákat.

Hasonló megoldást alkalmaz egyik posztjában, amikor azt írja: „Kijev katonái már az Iszlám Államtól és az al-Káidától is tanultak. Robbants, gyújtsd fel, majd várj pár percet, mire a mentők kiérnek és robbants még egyszer. Hatásos, magam is tapasztaltam Kabulban és Dzsalalabádban. Robban a bomba, sok a sérült és a halott… Majd megérkeznek a kíváncsiskodók, a segítők, a mentők, rendőrök, tűzoltók, és amikor mindenki ott van, akkor már robban is egy leparkolt autó csomagtartójában a következő bomba.” Hogy mikor, hol történt szerinte ilyen támadás a Donbaszban, az a beszámolóból nem igazán derül ki, és mivel az orosz források sem igazán megbízhatók, nehéz is lenne az állítását ellenőrizni. Viszont ahogy Rácz András emlékeztet, hasonló támadást az orosz hadsereg biztosan végrehajtott nem olyan rég a kelet-ukrajnai Pokrovszk városában. Augusztus 7-én két orosz rakéta is lakóházakba csapódott, 40 perc különbséggel. Az első támadás az ukrán források szerint öt civil halálos áldozattal járt, a második rakéta pedig akkor csapódott be, amikor a mentők és rendőrök sebesültek után kutattak az épületben. A második támadásnak még két halálos áldozata volt és összesen 30 ember sérült meg. Rácz szerint ezt a taktikát az orosz hadsereg már Szíriában is alkalmazta.

photo_camera Mentősök és sérült a pokrovszki rakétatámadás után Fotó: HANDOUT/AFP

Szintén ebbe a propaganda-kategóriába tartozik Spöttlének az az állítása, miszerint „az ukránok már többször pályáztak külföldi újságírói csoportokra, mert ugye akik ide jönnek a front orosz oldalára, nyilvánvalóan teljesen mást mondanak, mint ami Zelenszkijék valósága és az ő narratívájuk, és nem nagyon szeretnék, hogy ez kikerüljön. És ezért már öltek meg amerikai, francia, kanadai újságírókat.” Hogy mi ennek az állításnak a valóságalapja, honnan veszi ezt a Pesti Srácok tudósítója, az nem derül ki, pedig érdekes lenne, ugyanis ilyen újságíró-vadászatoknak semmi nyoma nincs az interneten. A Commitee to Protect Journalists nevű szervezet összesítése szerint 2014 óta összesen 18 újságíró halt meg Ukrajnában, ebből öt esetben lehetett az ukrán hadsereg felelős az újságírók haláláért. Az ukrán bombázásokban meghalt újságírók egy kivételével mind oroszok voltak. Az egy kivétel Andrea Rocchelli olasz fotóriporter volt, aki orosz fixerével és tolmácsával, Andrej Mironovval együtt 2014. május 24-én halt meg, amikor aknatámadás érte őket. A támadás elrendelésével egy Vitalik Markiv nevű ukrán tisztet vádoltak, aki amúgy olasz-ukrán kettős állampolgár volt, az eset miatt pedig bíróság elé is állították és el is ítélték Olaszországban, viszont fellebbezése után 2020-ban fölmentették és szabadon engedték. Az ukrán hadsereg által meggyilkolt francia, kanadai vagy amerikai újságírókról viszont semmilyen információt nem találni.

Rácz András ugyanakkor emlékeztet, hogy az orosz hadsereg lőtt rakétát olyan célpontokra, ahol lehetett sejteni, hogy újságírók tartózkodnak. Ilyen volt például az az eset, amikor az orosz hadsereg 2023. június 27-én két iszkander rakétát lőtt Kramatorszk városában egy pizzériára, ami népszerű volt a fronton tudósító külföldi újságírók között. A támadásban életét vesztette Viktorija Amelina ukrán író, aki éppen egy kolumbiai politikusokból és újságírókból álló küldöttséggel találkozott az étteremben.

Van még több, szakértői szemmel furcsának tűnő állítás Spöttle videóiban, például hogy a donbaszi civilek hétvégente kijárnak a frontra harcolni, majd hétköznap visszamennek dolgozni, vagy hogy Mariupolban ukrán mesterlövészek vadásztak civilekre. Ez utóbbi állítás, amit a várost az orosz megszállás óta irányító polgármestertől szedett a “„tudósító”, Rácz szerint azért is különös, mert a város ukrán kézen volt a 2022-es invázió előtt, a város ostroma alatt az oroszok a városon kívülről támadtak, Mariupol ukrán védői pedig ezzel voltak elfoglalva, így érthetetlen, miért lettek volna mesterlövészek a háztetőkön. Ennek fényében szintén különös állítás Spöttle legutóbbi beszámolójából, hogy Mariupolba „bejöttek az ukrán tankok" és iskolákat meg házakat lőttek, porig rombolva a várost, miközben Mariupolt egy kis 2014-es epizódot leszámítva az ukrán hadsereg tartotta, 2022-ben pedig az oroszok próbáltak „bejönni" tankokkal.

Spöttle riportjából persze nem derül ki kontextus, nincs visszakérdezés, nincs nüansz, tények is alig. Csak szegény oroszajkú áldozatok és gonosz ukránok vannak. Ahogy ez az orosz védelmi minisztérium agitprop osztályának pont megfelel. És ami Georg Spöttlének és kollégáinak hála egy az egyben jön a magyar háztartásokba.