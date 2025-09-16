Georg Spöttle a front orosz oldaláról: Nagyon jó, hogy itt vagyok a csecsenekkel, mert rengeteg új dolgot látok

Georg Spöttle legújabb Youtube-videójában Oroszországból, az orosz-ukrán határ közeléből jelentkezett be, egy csecsen parancsnokkal, „Commander Mohameddel” együtt.

A kormánymédiában rendszeresen biztonságpolitikai elemzőként szerepeltetett, orosz titkosszolgálati kapcsolatai miatt nemzetbiztonsági kockázatot jelentő Spöttle először a háta mögött található terepjáróról és a tetejére szerelt drónbemérő eszközről beszélt. Elmondta, hogy amint az ukrán drónok átlépik a határt, az orosz katonák gépkarabélyokkal, gépágyúkkal kezdenek tüzelni, „mert van olyan, hogy egyszerre több tucat drónt lőnek ki, és értelemszerűen megsemmisítik őket, mielőtt a várost elérnék, és komoly károkat okoznának”.

Spöttle beszélt arról is, hogy az ukránok nem csak professzionális drónokat használnak. „Van, amikor egyszerű kis teszkós drónokat szerelnek fel kézigránátokkal, és kioldja őket a drónpilóta egy buszmegálló vagy piac fölött. Vagy pedig egyszerű konzervdobozokat töltenek meg csapágygolyókkal. Ha becsapódik a drón, elképesztő pusztító hatása van. Nagyon sok sérült van a kórházakban.”

De azt is mondta, hogy vannak olyan drónelhárító fegyverek, amik megszakítják a drónoperátor és a légijármű között a jelet, így a drón lezuhan. „És hát ebben is elég sikeresek a csecsen katonák. Úgyhogy nagyon jó, hogy itt vagyok velük, mert rengeteg új dolgot látok, és meg tudom nektek mutatni, hogy mivel is jár a háború.”

Spöttle monológja után Mohamed parancsnok is beköszönt. Tört angolsággal, némi orosszal vegyítve azt mondta, Orbán Viktor nagyon jó ember.