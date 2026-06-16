Mindenkit kirúgnak a Pesti Srácoktól

Hétfőn jelentette be a Mediaworks, hogy leépítésekbe kezd, aznap kiderült, hogy megszűnik a Ripost, illetve nem adják ki nyomtatásban a Borsot és három megyei napilapot. Kedden a Világgazdaság szerkesztőségének tömeges leépítéséről érkeztek hírek, később pedig a 24.hu írta meg, hogy csoportos létszámleépítés keretében a Pesti Srácok című lap összes munkavállalóját elbocsátják.

A lap főszerkesztője, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Huth Gergely szerint egy hónap múlva lép hatályba a döntés, ami csaknem húsz munkavállalót érint. Huth szerint nem biztos, hogy a lap is megszűnik, ugyanis a tulajdonossal tárgyalnak a tovább működtetésről, és olvasói segítséggel reális esélyt lát a továbbélésre.

Az alapító Huth a lap Mediaworkstől való visszaszerzéséről beszélt, amiről még tárgyalnak. „Nagyon remélem, hogy annál többe nem fog kerülni a lap visszaszerzése, mint amennyit mi magunk kaptunk érte” – mondta a főszerkesztő.