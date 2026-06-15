Megszűnik a Ripost, nem adják ki nyomtatásban a Borsot és három megyei napilapot

„A Mediaworks Hungary Zrt. a korábban bejelentett portfólió-átalakítás részeként 2026. június 16-tól felfüggeszti a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra napilap nyomtatott kiadását. Az érintett tartalmak a továbbiakban digitális formában, online felületeken lesznek elérhetők az olvasók számára. A vállalat felfüggeszti továbbá a Ripost.hu és a Metropol.hu weboldalak működését is.” Ez áll a Mediaworks hétfőn kiadott közleményében, amelyet mi a Bors honlapjáról szemlézünk.

Orbán Balázs és a még nagy reményű nyomtatott Bors. Fotó: Orbán Balázs és Rétvári Bence Facebookja

Korábban hétfőn azt is bejelentette a cég, hogy leépítések következnek. A lépést véletlenül sem a NER bukásával és a pénzcsapok elzáródásával indokolták, inkább azt írták, hogy „a médiapiac az elmúlt időszakban alapvetően átalakult: megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások, erősödött a globális platformok és a nagy nemzetközi technológiai vállalatok szerepe, miközben a közönségek ma már több csatornán, gyorsabban, személyre szabottabban és eltérő formátumokban várják el a tartalmakat”. A megyei lapok mellett olyan hírhedt kiadványok tartoznak a Mediaworkshöz, mint az Origo, a Bors, a Magyar Nemzet, a Hír Tv, a Metropol, a Ripost vagy a Világgazdaság.

A Hvg.hu már pénteken arról írt, hogy a Mediaworks közel 200 embert küldhet el azonnali hatállyal, várhatóan lapokat szüntet meg, a Magyar Nemzetet pedig hetilappá alakítja. A leépítés már a Fidesz áprilisi veresége után megindult, május végén felfüggesztették a Metropol kiadását. Május végén pedig 50 milliós bírságot szabott ki a Mediaworksre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), mert az Origo, a Magyar Nemzet és a Ripost is linkelte tavaly november 7-i cikkeiben azt az interaktív térképet, amelyen ismeretlenek közzétették azoknak a személyes adatait, akik letöltötték a Tisza Párt Tisza Világ nevű alkalmazását .

A cég a NER utolsó teljes évét 14 milliárd forintos veszteséggel zárta. Mindezt úgy sikerült összehozni, hogy a cég közben növelte árbevételét, 54,5 milliárdról 57,9 milliárd forintra. Ennek az egyik oka az lehetett, hogy jelentősen nőttek a személyi jellegű kiadások, hiszen a cég 1810 munkavállalójának összesen 17,3 milliárd forintnyi bért fizetett ki, ami dolgozónként átlag havi bruttó 796 ezer forintos fizetést jelent.