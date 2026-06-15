Hivatalosan is bejelentette a leépítéseket a Mediaworks

„A Mediaworks Hungary Zrt. modernizációs célú szervezeti és portfólió-átalakítást hajt végre, amely a működési struktúra megújítása mellett létszámot érintő változásokkal is jár” - jelentette be hétfőn a fideszes médiabirodalom nagy részét összefogó cég. A lépést véletlenül sem a NER bukásával és a pénzcsapok elzáródásával indokolták, inkább azt írták, hogy „a médiapiac az elmúlt időszakban alapvetően átalakult: megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások, erősödött a globális platformok és a nagy nemzetközi technológiai vállalatok szerepe, miközben a közönségek ma már több csatornán, gyorsabban, személyre szabottabban és eltérő formátumokban várják el a tartalmakat”. A megyei lapok mellett olyan hírhedt kiadványok tartoznak a Mediaworkshöz, mint az Origo, a Bors, a Magyar Nemzet, a Hír Tv, a Metropol, a Ripost vagy a Világgazdaság.

A Hvg.hu már pénteken arról írt, hogy a Mediaworks közel 200 embert küldhet el azonnali hatállyal, várhatóan lapokat szüntet meg, a Magyar Nemzetet pedig hetilappá alakítja. A leépítés már a Fidesz áprilisi veresége után megindult, május végén felfüggesztették a Metropol kiadását. Május végén pedig 50 milliós bírságot szabott ki a Mediaworksre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), mert az Origo, a Magyar Nemzet és a Ripost is linkelte tavaly november 7-i cikkeiben azt az interaktív térképet, amelyen ismeretlenek közzétették azoknak a személyes adatait, akik letöltötték a Tisza Párt Tisza Világ nevű alkalmazását .

A cég a NER utolsó teljes évét 14 milliárd forintos veszteséggel zárta. Mindezt úgy sikerült összehozni, hogy a cég közben növelte árbevételét, 54,5 milliárdról 57,9 milliárd forintra. Ennek az egyik oka az lehetett, hogy jelentősen nőttek a személyi jellegű kiadások, hiszen a cég 1810 munkavállalójának összesen 17,3 milliárd forintnyi bért fizetett ki, ami dolgozónként átlag havi bruttó 796 ezer forintos fizetést jelent.

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes átadja a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést Csermely Péternek, a Mediaworks Hungary Zrt. tartalomfejlesztési vezérigazgató-helyettesének 2020. október 22-én Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A hétfői közlemény szerint az átalakítás célja, hogy „a Mediaworks hosszú távon is stabil, hatékony és versenyképes médiavállalatként működjön, miközben megőrzi szakmai minőségét, és rugalmasan alkalmazkodik a megváltozott piaci, technológiai és fogyasztói környezethez. A szervezeti és portfólió-átalakítás ennek érdekében a vállalat erőforrásait, folyamatait és fejlesztéseit még közvetlenebbül a közönségek elérésére, megtartására és minél magasabb színvonalú kiszolgálására fókuszálja”.

A munkavállalókat érintő döntésekről a Mediaworks Hungary Zrt. elsőként az érintetteket tájékoztatja. Azt ígérik, hogy a folyamatot a jogszabályoknak megfelelően, felelősen és a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli.