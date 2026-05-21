Felfüggesztették a Metropol kiadását

A Mediaworks ügyfélszolgálati munkatársa a HVG megkeresésére azt mondta, hogy ideiglenesen felfüggesztették a Metropol című lap kiadását. A döntés okairól és a felfüggesztés időtartamáról azonban nem adott további tájékoztatást.

Szerda reggel egyes terjesztői pontokról már az önkiszolgáló dobozok is eltűntek. Bár a lap Facebook-oldalán továbbra is jelennek meg bejegyzések, nyomtatott lapként már nem kapható az ingyenes fővárosi napilap.

A Mediaworks április végén közölte, hogy megszüntetik a Metropol személyes terjesztését. A döntést azzal indokolták, hogy „a személyes terjesztés során az elmúlt időszakban az osztókat foglalkoztató vállalkozó elmondása és írásos jelzései alapján számos atrocitás érte – leköpték őket, lökdösték őket, kiabáltak velük –, ezért ezt a terjesztési formát megszüntetjük”. A lap megszűnésének hírét azonban akkor még cáfolta a kiadó.

A Metropol az elmúlt években a fideszes propaganda egyik fontos médiuma volt. Az ingyenes lap a választási kampányban is visszhangozta a fideszes üzeneteket, miközben tele volt kormányzati hirdetésekkel. A lapot tavaly egyébként 1 millió forintra büntette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, amiért arra kérte az olvasóit, hogy küldjenek képeket miniszoknyás, rövidnadrágos nők lábáról.