14 milliárdos mínuszban zárta a tavalyi évet a Mediaworks

A NER utolsó teljes évében, amikor töménytelen mennyiségben ontotta magából a propagandát a fideszes kiadványokat tömörítő Mediaworks, a cég – ahogy a hvg.hu is írja – egészen brutális, 14 milliárd forintos mínusszal zárt.

A propagandagyár 2024-ben még 321 milliós, az azt megelőző években pedig többmilliárdos profitot ért el. A mostani veszteséget pedig úgy sikerült összehozni, hogy a cég közben növelte árbevételét, 54,5 milliárdról 57,9 milliárd forintra.

De ahogy a hvg.hu is írja, jelentősen nőttek a személyi jellegű kiadások: a cég 1810 munkavállalójának összesen 17,3 milliárd forintnyi bért fizetett ki, ami dolgozónként átlag havi bruttó 796 ezer forintos fizetést jelent.

A legnagyobb mértékben viszont az egyéb ráfordítások alatt megjelent költségek növekedtek: 1,4 milliárdról 16 milliárdra.

Egyébként a napokban függesztették fel a Mediaworks utcai terjesztését, majd be is szántották a lapot, sőt, a Népszavát is elérte a probléma: eddig ugyanis a Mediaworks végezte a lap nyomtatását és terjesztését, a szerződést azonban azonnali hatállyal felmondták, így a Népszava már most pénteken sem tudott megjelenni.