Ha már elesett a Metropol, legalább úgy emlékezzünk rá, ahogy illik

Nem jelenik meg a Metropol, a lap, aminél senki, soha nem foglalkozott többet a budapesti szemét-, kosz- és káoszhelyzettel.

Azt már április 23-án megírtuk, hogy az ingyenes újságot nem osztogatják többet, de a Mediaworks akkor még azt válaszolta kérdéseinkre, hogy azért döntöttek így, mert számos atrocitás érte az osztókat, ugyanakkor a Metropol „továbbra is elérhető lesz a gyűjtőpontokon”. És tényleg: másnap például ilyen anyagok voltak benne.

Ám úgy tűnik, eddig tartott a lendület, olvasónk (aki ezek szerint lelkes Metropol-fogyasztó volt) megint írt, hogy csütörtök reggel már a gyűjtőpontokon se jutott hozzá a napi olvasnivalóhoz. Csekkoltuk mi is a közeli dohányboltban, hogy mi a helyzet, ott azt mondták, már szerdán sem hoztak újságot.

Pedig szerdán a Metropol Facebook-oldalán még elújságolták, hogy kint van a legújabb szám:

Csütörtök reggel viszont már szó sem esett a legfrissebb Metropolról, inkább ilyen jellegű posztokkal lehetett találkozni a Facebook-oldalon is:

Bár természetesen a harcos ellenzéki hangvétel azért megmaradt:

Mindenesetre írtunk a Mediaworksnek is, hogy érdeklődjünk az újság sorsáról, és míg a válaszra vártunk a HVG a központi telefonszámon elérhető ügyfélszolgálat munkatársától annyit tudott meg, hogy a Metropol kiadását

ideiglenesen felfüggesztették.

Az azért lassan biztosnak tűnik, hogy ez az ideiglenes felfüggesztés nem csupán egy röpke megtorpanás, a nyomtatott formátumnak se híre, se hamva, miközben egyébként az online tartalmak pörögnek. Aki viszont szeretné papíralapon kitölteni a keresztrejtvény, az most valószínűleg nem túl boldog.

De ha már így alakult, kesergés helyett inkább tekintsünk vissza a Metropol múltjának néhány mérföldkövére.

Sőt! Ha van kedvenc Metropol-cikked/címlapod/olvasói kérdésed/fotóriportod/bármid, küldd el nekünk, nosztalgiázzunk együtt -> megirom@444.hu.

Unalmas gyermekévek, izgalmas végjátékkal

1998 szeptemberében jelent meg először a Metro, az ingyenes napilapot akkor még csak Budapesten terjesztették, és csak 2001-en vált országos formátummá, 18 megyeszékhellyel. 2003-ban viszont a Metro áruházlánc tulaja védjegyoltalmi pert kezdeményezett az újság ellen, névegyezőség miatt, a per hosszan húzódott, végül 2008-ban átnevezték Metropolra, minden más maradt.

Egészen 2011-ig, amikor is a magyar kiadás joga annak a Fonyó Károlynak a kezébe került, aki Simicska Lajos üzlettársa volt. A Megapolis Zrt. pedig nem viccelt, 2012-ben már 90 településen, 400 ezer példányt osztottak ki belőle naponta, ezzel Magyarország legnagyobb ingyenes napilapjává nőtte ki magát.

Aztán jött 2015 február 6., Simicska Lajos pedig összerúgta a port Orbán Viktorral. A szakítás látványos és pusztító volt, és a Metropolt se kerülte el: már abban az évben felére estek vissza az állami hirdetések a lapban, 233 milliós veszteséggel zárták az évet, a végső csapás pedig az volt, amikor a Budapesti Közlekedési Központ nem hosszabbította meg a lap terjesztési bérleti szerződését, így gyakorlatilag a legfrekventáltabb helyekről sikerült kiszorítani a Metropolt.

Fonyó lehúzta a rolót, 2016. június 13-án jelentették be, hogy a másnapi szám az utolsó.

Slusszpoén: a Metropol helyére a Habony Árpád és Győri Tibor által működtetett Modern Media Group által kiadott Lokál furakodott be az ingyenesen osztogatott napilapok piaci résébe. A BKK pályáztatás nélkül volt kedves felajánlani nekik a lehetőséget (ez még ugyebár a Tarlós-éra idején esett meg).

Kemény idők, kemény vonalak

2020-ban a KESMA-kötelékbe tartozó Mediaworks jelentette be, hogy újraindítják a lapot. Folyosói pletykák alapján a Lokál annyira silány volt, hogy váltani kellett – és így is lett, a Metropol megjelenése a Lokál halálát is jelentette egyben.

Silányság tekintetében viszont az újraindított Metropolnak se kellett szégyenkeznie. Már a következő évben sikerült összehozniuk egy infernális otrombaságot. Igen, ez a hírhedt „koldustérkép” volt, olvasókat kérdeztek arról, hogy „hol zaklatják a kéregetők a járókelőket?”, és Budapesten működő, erőszakosan kéregető, szervezett csoportokról írtak, együtt említve a hajléktalanságot az erőszakos kéregetéssel és a kábítószer-fogyasztással. Az NMHH 250 ezer forintos bírságot rótt ki a Mediaworksre, helyreigazítást is közölniük kellett, és még a Fővárosi Törvényszék is úgy ítélte meg, hogy az ominózus cikk „olyan mértékben volt kirekesztő a hajléktalan közösséggel szemben, hogy az őket ért jogsérelemről a nyilvánosság széles körét indokolt tájékoztatni”. A helyreigazítás viszont valamilyen rejtélyes okból csak 2023-ban fért be a lapba.

De ez a színvonal egyébként átívelt a lap teljes történetén. Tavaly nyáron a „Fotózza le és küldje be!” című rovat „Minél rövidebb, annál jobb” felütéssel közölt „olvasói” fotókat tömegközlekedésen miniszoknyában utazó nőkről, ez az eset is elég nagy felháborodást váltott ki, volt blokád a Mediaworks székháza előtt, és egy egymilliós bírságot is rájuk vertek.

A Metropol azonban több volt pusztán olvasók mindenféle kreténségekre való buzdításánál. Vegytiszta propaganda volt, a kormánypárti üzenetek ingyenes szétszórásának egyik legjobb eszköze, a lapszámokban bőven megfért egymás mellett pár spórolási tipp (hogy kell például begyújtani egy kályhát) és az „elhibázott brüsszeli szankciók ostorozása”, élen jártak Karácsony Gergely ekézésében, akire a temetőkapu-zárástól a „gerikarókon” át a bringasztrádáig mindent ráolvastak, ami szembejött, sőt, egyenesen keresztrejtvénybe írták,

hogy a főpolgármester al-kal-mat-lan.

Egyáltalán nem riadtak vissza attól, hogy a valósággal nyomokban sem egyező sztorikkal szórakoztassák olvasóikat, és attól sem, hogy jelöletlen AI-illusztrációkkal megtámogatott anyagaikat külföldi lájkok tömegével segítsék terjedni az interneten.

Cserébe viszont nem győztek az egekig magasztalni a kormánypárti megmozdulásokat, a szervilizmust maximumra járatva olyan anyagokkal kápráztatták el az érdeklődőket, mint például Szentkirályi Alexandra áldozatos munkájának felmagasztalása, Szentkirályi Alexandra matematikai képességeinek dicsőítése, Szentkirályi Alexandra megnyugtató szavainak tolmácsolása, Szentkirályi Alexandra kátyúhelyzeti tényfeltáró oknyomozásának betűhív közlése, és ez még csak egy kis ízelítő a budapesti Fidesz frakcióvezetőjéről szóló anyagokból. El lehet képzelni, milyen volt a többi.

Ugyanakkor minden idők egyik legviccesebb helyreigazítása is a Metropolban jelent meg:

Hiányozni fog? Nem.