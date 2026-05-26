Emlékeznek még a kereshető tiszás térképre? A NAIH ötvenmillióra büntette érte a Mediaworksöt

50 milliós bírságot szabott ki a Mediaworksre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), mert az Origo, a Magyar Nemzet és a Ripost is linkelte tavaly november 7-i cikkeiben azt az interaktív térképet, amelyen ismeretlenek közzétették azoknak a személyes adatait, akik letöltötték a Tisza Párt Tisza Világ nevű alkalmazását – írja a Telex.

Tavaly novemberben ezek a lapok nyíltan hergeltek a tiszás szimpatizánsok, egyszerű állampolgárok ellen, amikor közzétették azok lakcímeit és egy térképen ábrázolták azokat. Minderről egyébként akkoriban először az Index számolt be azzal, hogy erre a térképre „rábukkant a szerkesztőségük”. Az Index ugyan pontosan és viszonylag részletesen leírta, hogyan működik a térkép, de a cikkbe beleírták azt is, hogy ez veszélyes az érintettekre nézve, mert

  • lehet őket zaklatni és célzottan megfélemlíteni,
  • hátrány érheti őket a munkahelyükön vagy céges partereiknél,
  • de akár fizikai atrocitás is előfordulhat.

Arról már nem is beszélve, hogy a szabad politikai véleménynyilvánítást is veszélyeztetheti egy ilyen kereshető lista. Azért megkérték az olvasóikat, hogy ne próbálják megkeresni a térképet

Ennél jóval tovább ment az Indexet szemléző Magyar Nemzet, amely címlapon hergel a tiszások ellen, hiszen a cikket azzal a címmel rakták ki, hogy

Mindenki megkeresheti, ki a tiszás az utcájában vagy a falujában

A cikkbe belekattintva pedig lényegében fel is hívták az olvasóikat a böngészgetésre.

A lapban ezután arról írtak, hogy „most minden tiszás a saját bőrén tapasztalhatja, hogy mit is jelent valójában a Tisza adatbotránya”, és „mostantól bárki megtudhatja, hogy hol él az a mintegy 200 ezer ember, akinek az adatai nyilvánosságra kerültek Magyar Péterék felelőtlen hozzáállása miatt.” Ezt a cikket vette át a többi Mediaworksös oldal is.

A NAIH mostani döntése szerint a link közzétételével a Mediaworks szándékosan megsértette az adatvédelmi rendeletet. A lapkiadó vállalatnak 30 napja van befizetni az ötvenmilliós bírságot.

