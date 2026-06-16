Forbes: Tömegével bocsátják el a Világgazdaság szerkesztőségének tagjait

A Forbes információi szerint kedden folytatódnak a kirúgások a Mediaworksnél: reggelre berendelték a gazdasági szerkesztőség minden tagját, majd bármiféle előzetes közlés nélkül az IT-osztály elkezdte összeszedni a dolgozók számítógépeit.

Több újságíró arról számolt be, hogy a szerkesztőség több tagja reggel óta nem fér hozzá a vállalati levelezéshez és csethez.

A Forbes azt írja, a Mediaworksnél az elmúlt években egy gazdasági szerkesztőség működött, ez gyártotta a tartalmakat több felületre is, de a szerkesztőség legtöbb tagja elsősorban a Világgazdaság online felületére írt. (A nyomtatott verzió pár éve megszűnt.)

A lap úgy tudja, 10 körül kezdték behívni a dolgozókat egyesével a főszerkesztő irodájába, és elsőként az irodavezetőt bocsátották el, majd a gazdasági szerkesztőség egy olyan tagját, aki elsősorban a Világgazdaságon kívüli lapok tartalmait gyártotta. Elbocsátanak korrektorokat, olvasószerkesztőket, a fotószerkesztőt, de több gazdasági újságíró és hírszerkesztő sem fér hozzá a levelezéséhez.

A lap impresszumában nem írják, hogy hányan és kik dolgoznak a lapnál, viszont a tartalom délelőtt frissült. Az egyik érintett arról beszélt, jogviszonya augusztus végéig marad fenn a Mediaworksszel.

A fideszes médiabirodalomhoz tartozó Mediaworksnél hétfőn kezdődtek a kirúgások, a hírek szerint összesen 180-200 embert küldhetnek el. Azt már bejelentették, hogy június 16-tól felfüggesztik a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra napilap nyomtatott kiadását. Ezek online verziója marad, a Ripost és a Metropol működését viszont felfüggesztik.