„Aki érti, érti, aki meg nem érti, az érti” - több száz kilométert utaztunk, hogy lölőző fideszest halljunk

Akármilyen csábítóan is hangzik, elsősorban mégsem azért éri meg 760 kilométert utazni Tusnádfürdőig, hogy nutellás lángost ehessünk az Olt partján, miközben Orbán Viktor biblikus alapokon magyarázza, milyen biblikus alapjai vannak a hatalmának. Legonkább azért vagyunk ott évről évre a Tusványoson, mert itt még mindig egy olyan környezetben érhetjük el a NER üzemeltetőit és rajongóit, aminek nem minden elemét a Rogán-minisztériumban tervezték meg. Ennek köszönhetően idén is lettek olyan anyagaink, amik itthon valószínűleg nem tudtak volna így elkészülni.

photo_camera Fotó: Ács Dániel / 444

Ezen a fesztiválon futottunk össze például a magyar tévétörténet egyik legkeményvonalasabb bemondojával, Bende Balázzsal, aki a friss hegyi levegőn lazán elismerte, hogy politikai eligazítást tartott a közmédiában. A visszavonult tévést aztán csak az egyik fenyegetőző nézője volt képes kizökkenteni.

A friss hegyi levegő persze mindenkiből mást hoz elő, Pesty László, aki egykor az OVTV videóik készítette, most annyira a hatása alá került, hogy egy váratlan pillanatban förtelemnek nevezte a Lölő-jelenséget, amitől az addig heherészve puytinozó, buzizó beszélgetőtársai le is fagytak. Aztán külön tisztáztuk vele, hogy nem félreértésről volt szó: „Aki érti, érti, aki meg nem érti, az érti.”

A fesztiválon sétálva találkoztunk azzal a színészsel is, akinek a páláyja egészen bizarr gellert kapott a Fidesz választási kampányának köszönhetően. Mivel tavaly szinte lehetetlen volt úgy elindítani egy videót, hogy ne robbanjanak az arcunkba az ellenzéket gúnyuló videók, többé nem Tony Soprano vagy Tom Hanks valamelyik karaktere ugrik be, ha meghalljuk Kőszegi Ákos hangját, hanem a Gyurcsány Show és a Mini Feri. A Jászai Mari-díjas színművész a nekünk adott villáminterjúban azt mondta, nem neki volt szüksége erre a munkára, hanem a hazának volt szüksége rá, ezért vállalta.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Persze Bayer Zsolt Tusványoson is Bayer Zsolt marad. Neki idén is az volt a feladata, hogy a keménymag olyasmit is hallhasson, ami a miniszterelnök másnapi beszédébe már nem férne bele. Egy kocsmasátorban olyan hangos buzizás és lelkes Putyin-rajongás ment, amire a közönség soraiban ülő Budaházy testvérek is csak elégedetten bólogattak. De annak ellenére, hogy Bayer idén is megszólította a 444-et a színpadról, amikor a mi mikrofonunkba kellett volna valamit mondania, inkább eliszkolt.

Bayeréké volt a legsúlyosabb program, a többi jóval lagymatagabbra sikerült. Ahogy a legtöbb beszélgetést végighallgató kollégánk, Bódog Bálint megjegyezte: „Az előadók nagyja azonban úgy tűnt, mintha őszintén gondolná, hogy saját véleményt mond, és ez fontos is nekik. A nagy hálálkozások, szorgoskodó kézfogások között viszont nehezen születik vita.”

Szombati beszédében Orbán idén nem emlegetett fajkeveredést, miközben a világot magyarázta, ahogy a szomszédben dúló háborút is szinte teljesen kihagyta. Inkább a Kínáról és a megingó világrendről szóló gondolatait csomagolta újra, miközben gyengének mutatta be az Európai Uniót, az onnan vár pénzek megszerzéséhez már ő sem fűz sok reményt. Ahogy az elemzésében Rényi Pál Dániel kollégánk írta: „Volt sok unalmas beszéde is a szabadegyetemen, és ez törvényszerű is, ha valaki mindig egyszerűen befogadható világmagyarázatot és geopolitikai big picture-t ígér. Orbán minden évben nulláról próbál eladni egy komplett világképet, a világ pedig nem minden évben változik meg drasztikusan.” Még ha a mostani unalmasabbra is sikerült, a törzsközönséget ez cseppet sem zavarta. Akik napok óta erre vártak, vagy úgy gondolják, hogy minden rossz Nyugatról indul, most is úgy érezték, mintha a próféta szólott volna hozzájuk.