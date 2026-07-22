Akár nem képesek, akár direkt nem akarnak normálisan megszervezni egy sajtótájékoztatót Orbánék, ez sehogy sem néz ki jól

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„Türelem, türelem, nem kell kapkodni, de nem néz ki jól”mondta G. Fodor Gábor fideszes elemző 101 napja, pár órával azelőtt, hogy világos lett: a Fidesz vastagon elveszítette a választást. Aztán elfogyott a türelem, és jött a kapkodás, a múlt héten pedig már lemondott Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető, és Szijjártó Péter volt külügyminiszter kicsekkolt a parlamentből egy kínai autógyár ajánlatáért, vagyis összeomlóban van a Fidesz.

Most viszont, hogy az amerikai foci-vb-ről hazatért Orbán Viktor, aki 20 évig volt miniszterelnök és 36 évig parlamenti képviselő, de már csak a Fidesz elnökeként hívott össze sajtótájékoztatót a párt Lendvay utcai székházába, a saját szememmel győződtem meg róla, hogy ez tényleg gatya, sőt, rottyon van a gatya.

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