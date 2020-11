Trump csapata rossz Four Seasonst foglalhatott le, ezért egy kertépítő cég parkolójában kellett sajtótájékoztatót tartaniuk

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Donald Trump szombaton kiírta a Twitterre, hogy ügyvédje, a kampánycsapatában is tevékenykedő Rudy Giuliani „nagy sajtótájékoztatót” tart a Trump-kampány további stratégiájáról Philadelphiában a Four Seasons Total Landscapingnél. Nem sokkal később válaszolt az elnöknek a Four Seasons hotel hivatalos Twitter-profilja, azt írták, hogy a félreértések elkerülése végett közlik: nem a philadelphiai Four Seasons hotelben lesz a sajtótájékoztató, hanem a Four Seasons Total Landscapingnél, ami egy másik helyszín, és semmilyen kapcsolatban nem áll a hotellel.

Hamar kiderült, hogy Four Seasons Total Landscaping egy kertépítő cég Philadelphia külső részén, és Giuliani valóban a vállalkozás parkolójában volt kénytelen megtartani a sajtótájékoztatót, nem messze egy szexshoptól és egy temetkezési vállalkozótól.

Bár Giulianiék nem tisztázták, hogy miért foglalták le ezt a helyszínt, az amerikai közösségi médiában hamar elterjedtek az azzal kapcsolatos viccek, és a legtöbben tényleg arra gyanakodnak (és tényleg ez a legvalószínűbb), hogy Trumpék a Four Seasonsbe akartak foglalni, csak benézték.

A sajtótájékoztatón Giuliani a választással kapcsolatos jogi aggályait sorolta, miközben Donald Trump, aki továbbra sem ismeri el a vereségét és csalással vádolja a demokratákat, egyik virginiai hoteljében golfozott. Az egyik tudósító a sajtótájékoztatón kérdezte meg Giulianit, mit szól ahhoz, hogy Biden bejelentette, hogy győzött, mire Giuliani csak ennyit mondott:

„Ne legyen nevetséges!”

Fotó: Chris McGrath/AFP

