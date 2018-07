Azok a nyomorult kétezres évek: ilyen volt az életünk 2002 és 2010 között, ha egyáltalán lehetett ezt életnek nevezni

Gyakran támadják a jelenlegi kormányt például azzal, hogy korrupt, vagy hogy a gazdaságpolitikai eszközei nem javítják eléggé az ország teljesítményét.



Ezeken el lehet vitatkozni – bár nem kell, mert a viták ideje lejárt –, de egy dolgot sosem szabad elfelejteni: bármennyire borúsnak is tűnjön néha a helyzet, a mindenféle aljasságra elszánt ellenzék sorai között ott vannak azok, akik 2002 és 2010 között romba döntötték, miszlikbe aprították, és sóval behintették az országot.



A fiatalok talán már nem emlékeznek, az idősebbeknek pedig megszépíthette az emlékezetét a rengeteg, azóta elért eredmény, úgyhogy most a minket körülvevő világ után a közelmúlt fideszes megszólalásai alapján megpróbáljuk rekonstruálni, milyen volt az élet a Medgyessy–Gyurcsány–Bajnai-korszakban.



Megnézzük, az elmúlt 8 év előtti elmúlt 8 évben mennyi olyan, apokaliptikus kormányzati döntés született, amiknek a romjait talán még ez a harmadszorra is kétharmaddal megválasztott jobboldali kormány sem fogja tudni eltakarítani, pedig 2010 óta már a hatalom közelében sincsenek ezek a romboló tendenciák.

Az MSZP-SZDSZ kormányok idején volt igazi maffiaállam Magyarországon. Gyurcsány Ferenc és kormánya munkanélkülivé tett több 100 ezer embert, és a többieket is megalázó bérekért dolgoztatta. 2010 előtt gyermeket vállalni azonos volt a szegénység vállalásával. A Gyurcsány-kormány elvett az idősektől egyhavi nyugdíjat, hagyta elértéktelenedni a nyugdíjakat, háromszorosára emelte a gáz árát, megduplázta az élelmiszerek áfáját, soha nem fizetett nyugdíjprémiumot, sőt nyugdíjadót akart bevezetni.

2002 és 2010 között a Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-kormányok tizenötször emelték az energiaárakat, a lakosságtól elvett 1060 milliárdot ebben a nyolc évben kitalicskáztak az országból az akkor még külföldi tulajdonú energiacégek.

Gyurcsány és a baloldal csak elherdálni és ellopni tudta a nemzeti vagyont. A magyar baloldal kormányzása alatt szétlopták az európai uniós forrásokat, óriási bajban volt a közpénzfelhasználás, és csökkent a gazdasági növekedés. Gyurcsányt a kormányzása alatt se a versenyképesség, se az oktatás, se a bérek nem érdekelték. Saját kormányzásuk alatt eszükbe se jutott az állami cégvezetők bérét csökkenteni. A Gyurcsány–Bajnai-kormány alatt a benzinköltség, a kilométerállás és a megtankolt literek a csillagos égig értek.

A 2010 előtti ciklus teljesen koncepciótlan volt, a Gyurcsány-Bajnai-kormány a források töredékét volt képes lehívni, és amit lehívtak, annak a 76 százalékát is szabálytalanul költötték el, ezzel százmilliárdokat hagytak veszni. A Bajnai-kormány világcsúcsot állított fel az államadósság növelésében. A Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején a szélsőséges gazdaságpolitika árát sorozatos megszorításokkal a magyar embereken hajtották be, mást se csináltak, csak adókat emeltek.

Sem Gyurcsány Ferenc, sem az MSZP más miniszterelnökének kormányzása idején nem látogatott el Izrael miniszterelnöke Magyarországra, Magyarország megítélése romokban hevert, rajtunk köszörülte a nyelvét a fél világ az őszödi hazugságbeszéd és a miniszterelnöki casting miatt.

Az MSZP kormányon csak a saját zsebét tömte, az összes hazugsága árát pedig a magyar emberekkel fizettette meg. Gyurcsányék eladósították Magyarországot, tönkretették a gazdaságot, megduplázták a munkanélküliséget, agyonadóztatták a családokat, a munkavállalókat és a vállalkozásokat, feladták az ország gazdasági szuverenitását, és hagyták, hogy külföldi gazdasági érdekek érvényesüljenek, miközben a magyar emberek megalázó bérekért dolgoztak, és megszorításokat szenvedtek el. Az MSZP megalázta a nyugdíjasokat.

A szocialisták a külföldi bankokkal lepaktálva megszüntették az olcsó otthonteremtési hiteleket, és hagyták, hogy a bankok becsapják az embereket. A kormányzásuk alatt hagyták elszegényedni a vidéket, külföldiek kezére játszották a földeket, leépítették a magyar agráriumot, a magyar élelmiszeripart, a családi gazdaságokat és munkanélkülivé tettek egész térségeket. Gyurcsány Ferencék a magyar családok helyett mindvégig a külföldi multik oldalán álltak, világéletükben a külföldi gazdasági érdekeket és a multikat szolgálták, devizahitelekbe kergették az embereket – akik saját erejükből jöttek ki abból a gödörből, amelybe a Gyurcsány-Bajnai-kormány taszította őket –, és ha a szocialistákon múlott volna, ma is több mint egymillió család lenne kitéve a devizaspekulációnak.

A volt miniszterelnök és kormánya az összeomlás szélére sodorta a betegellátást, eladósította a kórházakat, 600 milliárd forintot vont ki az egészségügyből, a betegeken pedig csak üzletelni és nyerészkedni akart. Az egészségügyben dolgozók a Gyurcsány–Bajnai-kormányok alatt csak egy költségvetési tételt, egy tizedesjegyet jelentettek. 3000-nél több bezárt iskola és cserbenhagyott falu, több 10 ezer elbocsátott vagy megalázott pedagógus, megcsapolt bérek, semmivé lett szakmunkásképzés, gyakran értéktelen diplomák, segélyezettek tömege maradt azután az oktatáspolitikájuk után. Az MSZP-t a kormányzása idején egyáltalán nem érdekelte, hogy több százezer rászoruló gyermek éhezik.

Magyarország 2010-ben nemcsak gazdasági értelemben állt a csőd szélén, hanem sok minden mással egyetemben romokban hevert a rend és közbiztonság is. Magyarország 2010 előtt a felbomló rend állapotában volt, magánhadseregek grasszáltak az országban, a politikai osztály egy része pedig úgy érezte, hogy a törvények felett áll; ezek a folyamatok kikezdték a társadalom morális rendjét, és lerombolták az emberek igazságérzetét.

A volt kormányfő 2006 őszén visszaélt hatalmával, és a törvényeket megkerülve utasította a rendőrséget a békés tüntetők megveretésére. Az MSZP 2006-ban békés megemlékezők szemét lövette ki az utcán. A Gyurcsány-kormány minden erkölcsi, jogállami és demokratikus határt átlépett hatalma megtartása érdekében, képes volt az alvilággal is lepaktálni, a Gyurcsány-kormányok idején a titkosszolgálatokat – akár az alvilággal karöltve is – politikai célokra használták: Gyurcsány titokminisztere, Szilvásy György maga volt az, aki megbízta Portik Tamást, hogy járasson le vezető fideszes politikusokat, köztük Rogán Antalt is.