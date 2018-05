Ez a kereszténydemokrácia

Orbán Viktor váratlanul átpozicionálta az illiberális demokráciát, ami mostantól kereszténydemokrácia. Hogy ez a fajta berendezkedés mit jelent, azt 20 pontban igyekszünk megmagyarázni (sajnos távolról sem teljes képet adva).

1. A magyar politikai elit csúcsán eltöltött 30 éve ellenére megtakarítások nélkül élő miniszterelnök falvában élő gázszerelő a kormány nyíltan vállalt céljaként 10 év alatt dollármilliárdos lesz, és többek között ő viszi a miniszterelnök telkére épült – az újságírók elől elzárt – stadionban játszó, NB I-es focicsapatot is, ami a gigantikus közpénz-támogatásoknak hála már kupadöntőt játszhat.



2. A helikopterezés, külföldi luxusutazások, eltitkolt lakásrészek és gyanúsan olcsón eladott belvárosi önkormányzati ingatlanok miatt a nyilvánosság elől elbujtatott propagandaminiszter felesége a saját igények mentén átszabott választási és pártfinanszírozási törvényeknek köszönhető újabb kétharmados győzelem után a filmügyi kormánybiztos és kaszinómilliárdos állami hitelből vett tévéjében beszél az Inspiráló Nők Estjével kapcsolatban arról, hogy őt csak férfiak inspirálják.



3. A 260 milliárd forintot alapítványokba kiszervező jegybank elnökének mindkét fia a jegybankelnök unokatestvérétől kapott több 10 milliós hitelből vesz rózsadombi villát.



4. A miniszterelnök veje – annak ellenére, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálata nyomán már a rendőrség is nyomoz a közbeszerzéseken gyanúsan elnyert, drága energetikai beruházásai miatt – nyilvánosan tárgyal az ország leggazdagabb emberével, aki a frissen szerzett erőművében a lányát teszi meg a felügyelőbizottság elnökének.



5. Az egyik miniszter érintett egy csengeri háztartási asszony 1300 milliárd forintos csalásában, de ezzel kapcsolatban semmit sem mond, ahogy arról sem, hogy miért készült közjegyzői okirat arról, hogy a csaló megajándékozza 800 millió forinttal a miniszter édesanyját, aki 82 éves nyugdíjas óvónő létére megveszi egy sertéstelep felét, majd egyből nyer 123 milliót telepfejlesztésre, a miniszter felesége pedig 6 millióért vesz meg egy 120 milliós tőkéjű céget, aminek a lányai az ügyvezetői.

6. A fejlesztési miniszterről már a kinevezése előtt kiderül, hogy a rózsadombi lakásán 100 milliós adóhátralékkal eltűnt cégek működtek, és szinte mindegyik a volt férjéhez köthető, a fiuk cége pedig úgy tud 189 millió forintos hitelszerződést kötni az egyik legjelentősebb takarékszövetkezettel, hogy a vállalkozásnak számottevő bevétele vagy értelmezhető vagyona nincs, a szektort pedig az ekkor még a takarékok integrációját is ellenőrző, postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztosként dolgozó későbbi miniszter felügyeli.

7. A 100 százalékig állami tulajdonban, monopolhelyzetben lévő energiavállalat félmilliárd forint közpénzt ad a folyamatosan a kormánypártok mellett és az ellenzéki pártok ellen kampányoló civil szervezetnek, majd titkolják, mire szánták a közpénzt, amiről még az energiaügyi államtitkár sem ismeri el, hogy közpénz.

8. Kampányidőszakban a telefonos és emailes spamelés mellett a Facebookon és a Youtube-on tömeges, rasszista agymosást folytatnak őrjöngő arabok és feketék hamisított videóival, és a bizonyítottan orosz propagandát terjesztő, kormánypárti média párkövetős profilokhoz hasonlóan hirdet a párt potenciális szavazóit célozva „migránserőszakot” bemutató, magyar című videókat, egy központi irányítású, kormányhű trollhadsereg pedig agyzsibbasztóan idióta mémeket terjeszt, miközben az ellenzék gyakorlatilag ki van tiltva a közmédiából.

9. A miniszterelnök-helyettes titokban Afrikába és Svédországba jár vadászni, de ezek az utazásai szerinte magánügyek, mert a vadászatokat ajándékba kapja, például egy olyan vállalkozótól, aki 20 évre megkapta a közpénzből felújított, eredetileg a hátrányos helyzetű gyerekeknek szánt noszvaji hotel bérleti jogát.

10. A Miniszterelnökséget vezető miniszter volt tanácsadója szerez egy vadászkastélyt, ami a miniszter családtagjainak földjei között, a miniszter vadászterületének szomszédságában fekszik, így a miniszter – aki arról is ismert, hogy a 10 éves fia nevére írt egy 60-70 milliós ingatlant – kénytelen megfontolni, hogy megvegye a kastélyt.

11. A miniszterelnök nem hivatalos tanácsadója – aki annak ellenére, hogy közpénzekkel kitömött médiabirodalma van, nem tekinti magát közszereplőnek – pont abban a hongkongi szobában visz egy céget, amiben a kínai letelepedési kötvényesek is üzletelnek a programban, amivel offshore-cégek 165 milliárd forintot keresve 20 ezer bevándorlót hoznak Magyarországra.

12. Bár nem titkosak, mégsem lehet megnézni a paksi atomerőmű bővítésről szóló, titokban megkötött, több ezer milliárd forint közpénzről szóló, Oroszországgal kötött paktum részleteit.

13. Egyre több helyen jelennek meg a kormánypárt politikai érdekeit egyengető verőemberek.



14. Egy csecsen férfi fenyegetőzhet amiatt, hogy egy magyar aktivista az orosz befolyás elleni tiltakozásképp festékkel dobálta meg a Szabadság téri szovjet emlékművet, holott a csecsen férfinek nincs is érvényes tartózkodási engedélye, és az Alkotmányvédelmi Hivatal is megfigyeli, mégis szabadon járkálhat Budapesten, példaként szolgálva az orosz titkosszolgálatok alig burkolt magyarországi működésére.

15. Egy nemzetközi körözés alatt álló szaúdi bankár cége gond nélkül vesz házat a miniszterelnök otthonának szomszédságában, és annak ellenére, hogy terrorizmus finanszírozásával vádolták, a magyar hatóságok simán beengedik az országba, és emiatt nyomozás sem indul, sőt a férfi üzlettársa, a terrorátvilágításon elhasaló tiszteletbeli jordán konzul a miniszterelnök vejével kávézgat, és vendégként ott ül az Országgyűlés alakuló ülésén, miközben terrorizmus vádjával állítanak bíróság elé egy arab férfit, aki Röszkénél kövekkel dobálta a kerítést, és kiabált.

16. A monopolhelyzetben lévő állami energiacég az osztrák-magyar vezetéken keresztül éveken át egy svájci központú, a kormány által különleges lehetőségekkel jutalmazott cég földgázát szállíttatja, átengedve neki a hasznot, és ez a különleges, miniszteri rendeletekkel kipárnázott lehetőség több 10 milliárd forintot hoz az orosz és – a miniszterelnök köréhez köthető – magyar tulajdonosoknak.

17. Az állami földárveréseken a miniszterelnök vejétől a kancelláriaminiszterig rengeteg kormányközeli politikus és rokona, illetve kormányközeli üzletember családja nyer, ideértve a földárverések ötletgazdáját, sőt a földművelésügyi miniszter rokona is precíz koreográfiával jut földhöz, miközben a miniszterelnök barátjáról – aki hatalmas földvagyon fölött gazdálkodik, és a magyar gazdaságtörténet leggyorsabb meggazdagodását produkálja – még ki is derült, hogy épp akkor megy fel kávézni vidékről a Gresham-palotába, amikor a földárveréseket felügyelő államtitkár is pont ott kávézik.

18. Amikor a dohányárusítást úgy vonják állami monopólium alá – egy olyan törvénnyel, aminek az Európai Bizottságnak elküldött tervezete az új rendszerrel szárnyaló dohányipari cég vezetőjének gépén készül –, hogy amikor hangfelvétel bizonyítja egyértelműen, hogy csak a kormánypárthoz hű trafikosok kaphatnak koncessziót, az ügyészség pár évig nyomoz, majd megállapítja, hogy nem történt semmi.

19. Ez megy.

20. Az Európai Parlament költségvetés-ellenőrzési bizottsága szerint Magyarországon – ahol 8 év alatt becslések szerint 2-3 ezer milliárd forint tűnt el a közbeszerzéseknél – „a korrupció jelenlegi szintje, illetve az államháztartás elszámoltathatóságának és átláthatóságának hiánya hatással van az uniós források magyarországi felhasználására”, és ez sértheti az EU alapértékeit, ezért indokolt az alapszerződés 7-es cikke szerinti eljárás megindítása.