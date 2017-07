A NATO-ban azt mondták, a magyarokkal semmilyen bizalmas információt nem szabad megosztani

Mindenki azt gondolja, hogy Magyarország megbízhatatlan, azt az utasítást kaptam, hogy ne adjak semmilyen bizalmas információt a magyaroknak, még ha meg is van a megfelelő engedélyük

- ezt mondta a Politiconak egy nyugati NATO tisztviselő, aki az Orbán-kormány idején dolgozott a katonai szövetségnek. A lap szerint ez a jelentős orosz befolyás miatt van. Egy volt amerikai diplomata a cikkben arról beszél, hogy

2014 környékén a Magyarországra küldött orosz hírszerzők száma 50-10-ról 300-ra emelkedett.

Nyilatkozik a Politiconak Katrein Ferenc, az Alkotmányvédelmi Hivatal volt műveleti igazgatója, aki korábban az Indexnek is beszélt a Magyarországon egyre hangsúlyosabb orosz titkosszolgálati nyomulásról. Katerin most a Politiconak azt mondta, hogy az elmúlt hat hónapban is olyan dolgok történtek itthon, ami bármilyen más NATO vagy EU tagországban megmagyarázhatatlan volna. A nemzeti konzultációs kormányzati oldalon futó orosz kódot és a rejtélyes csecsen fegyelmező. Magomed Daszajev akcióját említett példaként. Egy Zakariás Győző nevű volt magyar katonatisztre arról beszél a lapnak, hogy Orbán 2010-es megválasztása után szinte teljesen megszűnt a bizalmas információcsere a magyar és a nyugati hadseregek között.

A magyar kormány nyilván cáfolta, hogy itt bármilyen jelentő orosz befolyás volna, a cikk végén pedig Eleni Kounalakis, az Egyesült Államok volt budapesti nagykövete arról beszél, hogy Orbán nem akar itthon orosz befolyást, és egyensúlyozni próbál a környező nagyhatalmak között.