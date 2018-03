A mindenegyben.com és a kormánysajtó bizonyítottan orosz propagandát terjeszt

A CRCB (Korrupciókutató Központ Budapest) nagyon alapos kutatást végzett arról, hogy a magyar online sajtóra mekkora hatással van az orosz kormányzati propaganda.



Arra jutottak, hogy a kormánypárti sajtó kifejezetten követi a Kremlben meghatározott irányt.

Különösen élen jár ebben a 888.hu és a lokal.hu, vagyis a Habony Árpádhoz kötődő lapok. És meglepő módon orosz propagandát terjeszt a mindenegyben.com is, aminek a tulajdonosai ismeretlenek, ám valószínűleg többen olvassák, mint a teljes kormánysajtót együttvéve, hiszen a Facebookon 700 ezernél is többen követik posztjaikat.

Az is egyértelműen látszik, hogy a pestisracok.hu és a magyaridok.hu is erőteljesen követik a putyinista vonalat, míg az origo.hu volt az utóbbi években a legkevésbé vonalas a kormányhoz kötődő online lapok között. (2018-ra eléggé belehúztak már ott is.)



A vizsgálatból az is kiderült, hogy a kormányhoz nem kötődő oldalak (az index.hu és a 2015 utáni mno.hu volt a referencia) sokkal kevésbé használják az orosz propagandára jellemző fordulatokat. Ebből az következik, hogy a kormánypárti sajtó nem azért erőlteti a Kremlnek tetsző témákat, mert a magyar közéletben amúgy is ezek a témák és értelmezések vannak jelen, hanem lennie kell valamilyen különös kapocsnak az orosz és a magyar kormány propagandái között.

A kutatás a lapokban megjelent szövegek elemzésén alapult, és ehhez szövegelemző szoftvert használtak, illetve esettanulmányokat készítettek, továbbá statisztikai számításokat végeztek. Több mint egymillió cikket elemeztek hozzá.



De mi számít propagandának?

A kutatáshoz először meg kellett határozni, hogy mit jelent Magyarországon az orosz propaganda. Úgy döntöttek, hogy a hidfo.ru oldal cikkeit választják referenciának. A kutatás kiindulópontja az lett, hogy ami és ahogyan ott megjelenik, azt akarja terjeszteni Magyarországon az orosz kormány. A propaganda átvételének mértékét pedig az mutatja, hogy mennyire hasonlítanak az egyes sajtótermékek a hidfo.ru-hoz.



Erre a döntésre jó okuk volt a kutatóknak. Ahogy a magyarországi orosz propagandáról szóló videónkban neveztük, a hidfo.ru oldal "Putyin üzenőfüzete". A lapot Györkös István szerkesztette sokáig, az a férfi, aki a Magyar Nemzeti Arcvonal nevű náci szervezet vezetője volt, és amelynek tagjai rendszeresen az orosz katonai hírszerzés embereivel tartottak lőgyakorlatot. Györkös 2016 októberében megölt egy magyar rendőrt, amikor házkutatást akartak tartani nála. A hidfo.ru-ra akkor csodálkozott rá a világ, amikor az orosz külügyminiszter személyesen idézte egy cikküket arról, hogy a magyar kormány tankokat küldött Ukrajnába. A cikk egyébként hazudott.

A CRCB nyelvész szakértői megállapították azt is, hogy a hidfo cikkei eredetileg oroszul íródtak, és kimutathatóan fordítások. Ahogy a tanulmány fogalmaz: "A hidfo.ru-n megjelent cikkek a kutatás során készített összefoglaló nyelvi profilalkotás következtetései szerint orosz nyelvi sajátosságokat mutatnak, és idegen nyelvből magyarra való fordítások."

A CRCB tehát azt a feladatot vállalta, hogy különböző szempontok szerint és különböző módszerekkel összehasonlította 8 magyar nyelvű online kiadvány cikkeit a hidfo.ru szövegeivel. A vizsgált kiadványok a következők voltak: mindenegyben.com, aminek a tulajdonosairól és szerkesztőiről semmit sem lehet tudni, és főleg kattintékony hülyeségekről írnak nyúlfarknyi cikkeket. A kormánypárti sajtóból vizsgálták a Habony Árpádhoz köthető lokal.hu és 888.hu oldalakat, a Mészáros Lőrinchez kötődő magyaridok.hu-t, a pestisracok.hu oldalt és az Origót (Matolcsy Ádám tulajdona). Vizsgálták továbbá a kormánytól független mno.hu és az index.hu cikkeit, referenciának.

Aki az Orbán-kormányt dicséri, az a hidfo.ru nyelvét használja

A kutatók abból indultak ki, hogy ha a magyar kormány politikai üzenetei függetlenek az orosz kormányétól, akkor a kormánypárti és a nem kormánypárti lapok szókészlete egyformán viszonyul a hidfo.ru cikkeihez. Ám arra jutottak, hogy ez nincs így. A kormánypárti sajtó sokkal jobban hasonlít a hidfo.ru-ra, mint a kormánytól független oldalak.



A végkövetkeztetéseket többek között ebben a táblázatban foglalták össze a kutatók:

Ha a hidfo.ru Moszkvában van, akkor hol vannak a magyar oldalak? Fotó: CRCB

A táblázat azt mutatja, hogy a vizsgált oldalak mennyire hasonlítanak a hidfo.ru oldalra. Minél kisebb egy oldal száma, annál jobban hasonlít az orosz propaganda-oldalra. Az így kapott értékeket az átélhetőség kedvéért kilométerre is konvertálták, és odaírták, hogy melyik település van annyi kilométerre Moszkvától, mint az a közelségi értékből következik.

Jól látszik a táblázaton, hogy a G. Fodor Gábor által vezetett oldal például annyira szolgaian követi az orosz propagandát, hogy Moszkva egyik elővárosáig lehetne csak eljutni a kilométerre konvertált pontjai alapján. Ugyanezen a listán az index.hu Budapestnek, az az mno.hu pedig Miskolcnak számít.



Miről hallgatnak?

A kutatáshoz sokféle módszert és szempontot használtak, most csak néhányat mutatunk be közülük.

Megvizsgálták például, hogy az adott oldalak mennyire számolnak be olyan hírekről, amelyek Oroszország szempontjából negatívak. A módszert a második világháborúban alkalmazták először a szövetséges hatalmak. A háború elején a németek nagyon komoly eredményeket értek el a tengeralattjáróikkal, és ennek megfelelően tele volt a náci sajtó a tengeralattjárók méltatásával. Amikor elkezdtek a szövetségesek radart használni, akkor képessé váltak védekezni ellenük, de nem tudták felmérni sokszor, hogy mekkora kárt tudtak okozni a németeknek. Ezért figyelni kezdték a sajtót, és az erősítette meg őket abban, hogy jól állnak ezen a fronton, amikor azt tapasztalták, hogy a tengeralattjárós hírek eltűntek a német lapokból.



Arra kerestek tehát rá a CRCB-nél, hogy a vizsgált magyar nyelvű lapokban hány cikkben szerepel egyszerre az "orosz" szó, illetve ezen szavak valamelyike: dopping, panama, Nyemcov, maláj, Montenegró és puccs, Politovszkaja, Berezovszkij.



E kínos témák 2015-17-ben a legkevesebb esetben a hidfo.ru-n és a mindenegyben blogon jelentek meg. Ez várható volt: az első egy propagandaoldal, a második pedig nem foglalkozik igazi hírekkel. Viszont az is látszott, hogy a kormánypárti oldalakon sokkal kevesebb cikkben szerepeltek ezek szavak egyszerre az "orosz" szóval, a pestisracok.hu és a lokal.hu esetében a legritkábban. És az is látszott, hogy a leggyakrabban az index.hu és az mno.hu számolt be az oroszoknak kínos témákról.

A "migráns" szó feltalálása

Megvizsgálták, hogy a menekült vagy a migráns szót használják-e a lapok inkább, amikor a témába vágó cikket írtak. A hidfo.ru vonatkozó cikkeinek 74,9 százalékában migránsozott. A 888.hu 72,18 százalékban, vagyis szinte ugyanolyan gyakran.

A mindenegyben.com 64 százalékban, a magyaridok.hu 60 százalékban, és 50 százalék felett tette ezt a többi kormánypárti oldal is. Az index.hu viszont csak 32,3 százalékban, és utána a legritkábban az mno.hu, 51,36 százalékban.

A menekült szó gyakorisága éppen fordított arányú volt. A tanulmány hosszan elemzi, hogy ennek a szómágiának komoly propagandaértéke van: a "menekült" kifejezés együttérzést kelt, míg a "migráns" semleges, eltávolító.

Ennek a jelentősége akkor válik érthetővé, amikor azt vizsgálták, hogy a menekültekkel (migránsokkal) foglalkozó cikkekben hányszor szerepelnek olyan szavak, amelyek terrorra, erőszakra vagy betegségekre utalnak.

Sok esetben a kutatók tapasztalati szerint nem arról volt szó a cikkekben, hogy menekültek követtek el erőszakot vagy terrortámadást, hanem feltételes módban (követhetnek el) jöttek elő ezek, vagy csak úgy, egy cikkbe pakolták őket. "Például egy bekezdés elején azt írja, hogy “tavaly 100.000 fővel több migráns jött Európába” majd a bekezdés végén már a terrorizmusról ír úgy, hogy a migránsokat meg sem említi: “A hivatalos statisztikák szerint tavaly nőtt a terrortámadások száma Európában”." - mutatja be a módszert a tanulmány.

Egyértelműen látszik az elemzésekből, hogy a hidfo.ru és a magyar kormányt támogató oldalak esetében ez az együttállás hasonlóan gyakori volt. Egyébként ez a hivatalos magyar kormányzati retorika is, Szijjártó Péter éppen csütörtökön fejtette ki, hogy "a bevándorlás terrorveszélyt és életveszélyt jelent".

A menekültek és a terror, erőszak és betegségek összekapcsolása az orosz állami propaganda egyik legerősebb vonala az utóbbi években. A március eleji olasz választásokkor például megállapították, hogy a kampányban megjelent, menekültek ellen hergelő Twitter-posztok 80 százaléka a Sputnik olasz kiadásának hírein alapultak. A Sputnik az orosz állam egyik online kiadványa.



A mindenegyben.com a világ legnagyobb hadvezéreként élteti Putyint

A mindegyben.com is riogat sokszor a migránsokkal, de ennél is érdekesebb talán, hogy az aranyos állatokat és főleg rengeteg hülyeséget közlő, kifejezetten idétlen oldal milyen sokszor ábrázolja Vlagyimir Putyin orosz elnököt hadvezérként. Íme néhány cím az oldalról az elmúlt két évből:

Vlagyimir Putyin: a migránsok nem a háború elől menekülnek, ők maguk a háború



Megindult Putyin hatalmas hadserege?! Pusztító tüzérségi tűzről számolnak be a kelet.ukrán frontról



Putyin már felkészült a háborúra! Elhangzott a csatakiáltása! Ettől téged is kiráz a hideg!



Így néz ki Putyin verhetetlen csodafegyvere! Legyőzhetetlenné vált!



Közelít a 3. világháború! Putyin 40 millió embert evakuált!



Putyin: Segítek a fegyveres katonáimmal megvédeni Schengent!



És amikor nem háborúról van szó, akkor a világ legerősebb embereként ábrázolják:



Putyin szerint ha az unió politikusai nem ébrednek fel akkor egy éven belül elszabadul a pokol Európában.



Meglepő fordulat! Putyin az egész világot befolyásoló lépésre szánta el magát!

Merkel meghajol Putyin előtt: “Európa biztonsága nem biztosítható Oroszország nélkül!”

Vagy éppen ő az, aki megállítja a menekülteket (migránsokat):

Putyin: Saját kezemmel fogok véget vetni a migráns áradatnak, ha kell

Putyin 800 ezer migránst zavart haza eddig



A mindenegyben.com összes Putyint említő cikkének elemzése nyomán a kutatók többek között erre jutottak: "Az oldal kifejezetten törekszik a háborús fenyegetettség középpontba állítására, a félelem, fenyegetettség érzés generálására. Azonban az oldal nem hagyja olvasóit magára: azt az üzenetet közvetítik, hogy ebben a válságos helyzetben Putyin nyújtja az egyedüli megoldást. Az orosz elnök az egyetlen, aki tudja, hogy mit kell tenni, így neki kell az európai vezetőket irányítani." (A mindenegybenről korábban Herczeg Márk írt átfogó elemzést a 444-en.)

De megvizsgálták azt is, hogy a többi oldal hogyan ír Putyinról. Ehhez véletlenszerűen mindegyik oldal 100-100 cikkét olvasták el, amiben szerepelt Putyin neve, és megnézték, hogy van-e a cikkben Putyinnal kapcsolatos negatív állítás, és ha van, akkor azt egy ellenfelétől idézik csupán, általában rögtön cáfolva is a negatív állításokat, vagy pedig a hír érdemi része a kellemetlenség is. Arra jutottak, hogy a kormánypárti sajtó sokkal ritkábban ír rosszat Putyinról, mint az mno.hu és az index.hu. És ha a kormánypárti sajtó említ is negatív híreket, akkor jellemzően csak másoktól idézve teszik azt. A hidfo.ru-n pedig egyetlen Putyint említő cikkben sincs negatívum.



Ugyanezzel a módszerrel vizsgálták az orosz ellenzék vezéralakjának, az elnökválasztástól eltiltott Alekszej Navalnij említéseit is, és ott arra jutottak, hogy a helyzet pont fordított. Navalnijról a kormánypárti sajtó szinte csak negatív híreket közölt (korrupcióba keveredett, lecsukták, zöld arccal fotózta magát), de arra nem tértek már ki, hogy korrupciós ügyeket leplezett le, vagy azért lett zöld az arca, mert megtámadták, és irritáló anyagot öntöttek rá.

Máshol erre az oroszok költenek, de Magyarországon megteszi ezt helyettük a kormány

A közel 200 oldalas tanulmánynak talán leginkább aggasztó bekezdése arról szól, hogy az oroszok Magyarországon a magyar adófizetők pénzéből terjesztik azt a propagandájukat, amire máshol komoly összegeket költenek, illetve emberek tömegeit saját erőből kell meggyőzniük először ahhoz, hogy terjeszteni tudják anyagaikat:

"Más országokban e propaganda Facebook vagy Twitter felhasználók közvetítésével, spontán aktivitásával fejti ki hatását, mint például Spanyolországban a katalán népszavazások, vagy Olaszországban a legutóbbi választáskor, vagy az USA-ban az elnökválasztás előtt és alatt. Magyarországon a Facebook-on, vagy Twitteren keresztüli befolyásról nem rendelkezünk adatokkal. De az biztos, hogy nálunk nem a hidfo.ru a vezető portál e tekintetben (a hidfo.ru látogatottsága nagyon alacsony), hanem éppenséggel az állami hirdetéseken keresztül nagymértékben finanszírozott kormányközeli portálok. A közösségi média valószínűsíthető szerepét leszámítva ezeken keresztül érkeznek a magyar olvasóközönség szélesebb rétegeihez leginkább az orosz állami propaganda üzeneteivel ekvivalens tartalmú üzenetek. A kormányközeli portálok veszik át leginkább, illetve alkalmazzák leginkább az orosz állami propaganda által is sugalmazott fogalmakat és implicit állításokat. Paradox, de mindezt az aktivitásukat nem kis részben magyar adófizetők finanszírozzák."

(A CRCB készítette azt a tanulmányt is, amelyik bemutatta, hogy mennyi közpénz tűnt el a közbeszerzésektől Magyarországon. A Korrupciókutató Központ munkája folytatásához ide vár támogatást: CRCB Nonprofit Kft

CIB BANK ZRT., Bankszámlaszám: 10700079-25831300-51100005 )