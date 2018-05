Pharaon barátja is ott volt az országgyűlés alakuló ülésén

Az LMP-s Demeter Márta közzétett a Facebookon két fotót, amiken látszik, hogy Zaid Naffa is ott volt vendégként az országgyülés alakuló ülésén.

Naffa Ghaith Pharaonnal adott be állampolgársági kérelmet, de megbukott a terrorátvilágításon. Zaid Naffa és testvérei egyébként lobbizhattak is Pharaon mellett. Zaid Jordánia tiszteletbeli konzulja, testvére Oszama a keleti nyitás zászlóshajójának tekintett Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. arab országokért felelős kereskedelmi igazgatója, majd Magyarország nagykövete lett az Egyesült Arab Emirátusokban, Tarik Naffa pedig Jordániában tiszteletbeli magyar konzul. (via 24.hu)