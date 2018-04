Itt egy egyszerű grafikon, amely megmutatja, miért a magyar választási rendszer torzít a legjobban Európában

Szijjártó Péter Luxembourgban, az EU-s tagállamok külügyminiszteri tanácskozásának szünetében hétfőn azt mondta a magyar választási rendszerrel kapcsolatban, hogy„ha nálunk is olyan lenne a választási rendszer, mint Nagy-Britanniában vagy Franciaországban, akkor nem kétharmados többségünk lenne a parlamentben, hanem 85 százalékos”.



Azt már akkor is felemlegettük, hogy a francia és a magyar választási rendszer nehezen összehasonítható, Franciaországban ugyanis még mindig kétfordulós a választási rendszer, és a tervezett átalakításokkal csak még arányosabbá tennék azt. Ha pedig Magyarországon is kétfordulós lenne a választás, akkor a Fidesz-KDNP még a kétharmados többségéért is aggódhatna.

Az Euronews pedig hétfőn összerakott egy grafikont arról, hogy az egyes országokban mekkora az eltérés a szavaztok aránya és a mandátumok aránya között a választáson győztes párt tekintetében. Íme:

A grafikonon látszik, hogy bőven Magyarországon torzít a legjobban a választási rendszer. Hiába van például az Egyesült Királyságan csak egyéni jelöltes választási rendszer, a 2017-es választáson a második helyen végző Munkáspártnak arányában szinte pontosan ugyanannyi képviselője lett, mint ahány szavazatot begyűjtöttek a jelöltek. A cikk amúgy azt is megemlíti, hogy az Egyesült Királyságban a választóknak 2011-ben még lehetőségük is lett volna változtatni, hiszen népszavazást tartottak arról, hogy áttérnének-e egy alternatív szavazatokkal működő rendszerre. Végül a választók többsége nem akart változtatni.

A Fidesz-KDNP korábban úgy változtatta meg szinte a teljes magyar választási rendszert - a kétfordulós választás eltörlésétől kezdve a választórkerületek átrajzolásáig -, hogy arra sem az ellenzék, se a választópolgárok nem bólintottak rá, népszavazást ugyanis nem írtak ki a kérdésben.

Az Egyesült Királyságban amúgy nincs győzteskompenzáció sem, amely idén több mandátumot is hozott a Fidesznek.

Az egyes országok választási rendszerének sajátosságairól bővebben az Euronews cikkében olvashatnak.