Semjén Afrikában is vadászott, de nem árulja el, volt-e ősszel vadászni Kanadában

Simicska Lajos újsága, a Magyar Nemzet két hete írta meg, hogy többször is több millió forintos, titkos luxusvadászaton vett részt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Később az is kiderült, hogy Semjén – aki pár éve éppen arról beszélt, miért jó mindenkinek, ha egyre több olyan gazdag ember van, aki külföldre jár vadászni – valójában háziállatokra vadászott helikopterről, ugyanis Svédországban vadon már nem él rénszarvas, ami van, az háziasított, sőt a svédországi számik szerint a vadászat illegális lehetett. Újabban a legnagyobb svédországi lap is azzal foglalkozik, hol vadászhatott Semjén – írja a Magyar Nemzet.

Az Origó és a KDNP-s Rétvári Bence eredetileg azzal védte Semjént, hogy rokonlátogatáson járt Svédországban, de aztán a Magyar Nemzet megírta, hogy az állandó vadászpartnere nem egyik rokona, hanem egy magyar szállodaipari vállalkozó, Farkas József volt. Farkas érdekeltségei a második Orbán-kormány hatalomra kerülése óta rengeteg állami megbízáshoz jutottak, csak EU-s forrásból több mint 530 millió forintot kaptak, és Farkas noszvaji szállodája, a 2010-14 között 365 milliós támogatásban részesülő Oxigén Hotel & Zen Spa avatóünnepségén pont Semjén Zsolt mondott beszédet. (Farkas neve ismerős lehet egy 2015-ös botrányból is: akkor derült ki, hogy az azóta a botrányok miatt már megszüntetett Türr István Képző- és Kutatóintézet megbízásából 31 millió forintért húszéves amerikai mezőgazdasági projektek tankönyveit másolta le, majd adta ki vadonatúj magyar könyvként.)

A Magyar Nemzet szerint Semjén legalább ötször vadászott Svédországban a költségeket minden alkalommal álló Farkassal. A vadászatok szervezőivel folytatott levelezésekben a vállalkozó többször is jelezte, hogy mikor utalta, vagy mikor fogja utalni a költségeket, például a repülőjegy és a szállás árát. Farkas a lapnak letagadta, hogy részt vett volna a vadászatokon, bár azt írott dokumentumok mellett fényképfelvételek is bizonyítják.

Semjén Zsolt az egyik svédországi vadászaton pózol a döglött állattal. Fotó: Hír Tv / MNO

Semjén kedden a sajtó kérdéseire válaszolt, de meg nem magyarázta az útjait, viszont elárulta, hogy a rendszerváltás óta Svédországban egy tucatnál biztos többször járt vadászni. Azzal védekezett, hogy vendégként nem az ő dolga és felelőssége, hogy megvizsgálja a vendéglátója anyagi helyzetét. Azt is mondta, hogy nem is kellett volna ezeket feltüntetnie a vagyonnyilatkozatában, mert ő ezt az ajándékot nem a képviselői munkájával összefüggésben kapta, ő mint az OMVV elnöke volt meghívva. Példaként azt hozta fel, hogy ha valaki a Magyar Olimpiai Bizottság egyik vezetője, egyben országgyűlési képviselő, ő sem tünteti fel, hogy meghívták az adott sportág vezetőjeként.



Arra, hogy Farkas József – akitől a nagy értékű ajándékutazást kapta – 100 milliókat kapott az államtól, azt mondta: „Ahhoz nekem semmi közöm. Énnekem az ő pályázatairól fogalmam sincs. Se kompetenciám nincs hozzá, se nem tartozik rám.” Szerinte neki, mint vendégnek nem kell tudnia, és nem is tartozik rá, hogy a meghívó miből rendezte a számlát, és állítása szerint soha senkinek nem intézett semmit. Neki – mint mondta – a meghívás azért nem okozott problémát, mert egy tisztességes vadász meghívta őt vadászként. Azt mondta, azért nem akar belebonyolódni a részletekbe, mert ha elmondaná, hogy valakivel itt és így vadászott, az „a vadászvilágban ugyanolyan inkorrektség, mint például az orvosi titoknak vagy a gyónási titoknak a megsértése”, „vagy mint egy nőügyben az indiszkréció”.

De hogy holmi „nőügynél” többről volt szó, arra utalt a vadászat egyik szervezője, aki a Hír TV-nek és a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta: „Mi leküldtük a programot neki, és Zsolt egyből azt mondta, semmiféle fegyverbehozatal, semmi, ő inkább ott a miénket használja, mert semmiféle nyomát nem akarják ennek az útnak.”

A Semjén család Afrikában

Nem csak svédországi vadászútjai lehettek Semjénnek, legalábbis erre utal, hogy Semjén kitért a válaszadás elől, amikor a jobbikos N1 Tv azzal kapcsolatban kérdezte, hogy 2011-ben vadászott-e Afrikában Pál Gyulával, a Safari Club korábbi elnökével, akit a Buda-Cash-botrányból is lehet ismerni.

Az USA-ban alapított Safari Club International 2005-ben alapított Közép-magyarországi Egyesülete a 10 éves évforduló ünnepi rendezvényén Semjén Zsoltnak tiszteletbeli tagsági oklevelet adott. A klub elnöke, Halmágyi Takács István méltatta Semjén érdemeit az elmúlt évek jogszabály-változásainak előkészítésében és levezénylésében. „A fegyvertartási szabályok ésszerűbbé tétele, a vadászok indokolatlan »vegzálásának« megszüntetése, illetve a jelenlegi törvény-előkészítés folyamatában játszott vezető szerepe miatt dr. Semjén Zsolt a magyar vadászok és vadgazdálkodók egyik legfőbb szószólója, érdekképviselője lett” – írták Semjénről, aki 2016 elején a világszervezet Las Vegas-i konvencióján elnyerte az Év nemzetközi törvényhozója díjat.

Halmágyi Takács Istvánról és Pál Gyuláról is található rengeteg vadászaton készült felvétel a Safari Club honlapján, ahogy Pál Gyula elődjéről, Simkó Gyuláról is. Simkó 2016 óta Zambia tiszteletbeli konzulja, a konzulátus az V. kerületi Bihari János utca 13.-ba van bejelentve, ami Simkó cégének, az Immosensus Kft.-nek is a címe. Simkó, aki Szívemben Afrika címmel írt könyvet az afrikai vadászkalandjairól, 2016-ban azt mondta: Zambiában a külföldi első pillanattól kezdve otthon érzi magát, ő akkor 3 éve élt ott, és több céget is alapított, ráadásul „az ország északi területének egyik törzsfőnöke a királyi család tagjává fogadta, és a hercegi cím mellé 5000 hektár földet is kapott”.

Semjénnek egyébként más kapcsolata is volt Zambiával, amivel a KSH szerint 2017-ben kb. 320 millió forint volt Magyarország külkereskedelmi termékforgalma: a lánya, Semjén Emese a zambiai magyar kereskedőházban dolgozott, míg végül az összes afrikai kereskedőházat be nem zárták. A kereskedőházat Semjén Zsolt nyitotta meg 2015-ben, ezen kívül csak Egyiptomban nyitotta meg ő a helyi kereskedőházat.

Semjén kedden a behir.hu-nak adott interjút, aminek az első 10 percében nemcsak a svédországi útjairól, hanem a kanadai és az afrikai vadászútjait is emlegette.

Semjén azt mondta, hogy a támadásoknak a fele sem igaz, ráadásul ő nem ötször volt Svédországban, hanem életében ahányszor Skandináviában járt, „az közelebb van az ötvenhez, mint az öthöz”. Szerinte azért nem voltak titkosak a vadászutak, amikről a Magyar Nemzet írt, mert készültek fényképek, márpedig ha titkos lett volna, biztosan nem készülnek fotók, hiszen „olyan titkos esküvőt még senki sem látott, ahova fényképészt hívnak”.

Pál Gyuláról azt mondta, hogy őt kizárólag vadászként, a Safari Club volt elnökeként ismeri, és vele semmilyen pénzügyi, gazdasági, politikai kapcsolata nem volt. Pál Gyula állítása szerint sosem hívta meg őt vadászatra. Viszont azt mondta:

„Csak arra tudok gondolni, hogy azon a tájon egyszer voltam, akkor még szegény Rubovszky György képviselőtársunk kedves közeli rokona – aki egy emblematikus vadász, egyébként vadászatszervező, több évtizedes háttérrel – valóban meghívott, de ennek semmi köze se a Buda-Cash-hez, se ehhez az egész dologhoz, amiben itt kavarni akart a Hír Tv.”

Miért is ne vadászhatott volna Kanadában?

Az interjúban Semjén arról is beszél, hogy azzal üldözik, hogy ő volt-e Kanadában. (Mi is úgy értesültünk, hogy 2017. szeptember közepén Brit-Kolumbiában járt vadászni, erről kérdeztük írásban, de nem válaszolt.) Megint elmondta, hogy ő a kezdetektől nem beszél ilyenekről, hogy a másikat se hozza kellemetlen helyzetbe, és a Kereszténydemokrata Néppárt vezetője megint azzal jött, hogy ez olyan, mint egy nőügy, majd feltette a kérdést:

„De kérdezem, miért is ne lehettem volna Kanadában? Miért is nem tölthetem a szabadidőmet ott, ahol akarom? Miért is nem hívhat meg mondjuk egy ottani területnek a tulajdonosa a saját területére?”

Egy alsóbb szintű kormánytisztviselő egyébként bajban lenne, ilyen mértékű ajándékokat nem fogadhat el, de miniszterek esetében már ilyesmiről nincs szó: ha egy miniszter nagy értékű ajándékot kap, akkor elvileg fel kéne tüntetnie a vagyonnyilatkozatában és a hatályos jogszabályok szerint az adóhatóság felé is kell jeleznie, mint minden más magyar állampolgárnak, de több megkérdezett szakértő sem tudott arról, hogy ennél részletesebb jogszabály vagy etikai kódex szabályozná a kormánytagok ajándékainak kérdését. (A Transparency International és a K-Monitor közölte, hogy az ügyben feljelentést tesz, mondván, a törvény szerint egy képviselő nem fogadhat el olyan ajándékot, ami a képviselői tiszteletdíj egyhavi összegét meghaladja. A mentelmi bizottság viszont azt közölte, hogy nem lesz vagyonnyilatkozati eljárás.)

Semjén szerint az egész vádaskodás a „legmagánéletibb részeket vájkálja”. Neki az is fájdalmas, hogy a barátait zaklatja folyamatosan a média, hogy hol voltak vagy voltak-e Semjénnel vadászni. Megint elmondta, hogy nem politikusi, hanem vadászi minőségében hívták meg vadászni. Azt mondta, hogy a „támadássorozat” elindulása óta tucatnyi ismeretlen vadász hívta meg magához, sőt még a Safari Club amerikai vezetője is.

Semjén azt mondta, mivel nem tudják mással támadni, „nincs fogás rajtam”, a vadászattal támadják. Azt ígérte, még nincs vége:

„Most mondom, hogy lesz még ilyen nyolc darab legalább a választásokig.”

Semjén Zsolt 2010 óta az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke, lobbizott a védett állatok köreinek felülvizsgálatáért, illetve azért, hogy a vadászkutyák után ne kelljen fizetni kutyaadót.